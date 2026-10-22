La destra ha fallito

La destra ha fallito

La destra ha fallito

La destra ha fallito

La destra ha fallito

La destra ha fallito

Sicurezza e agricoltura, il fallimento della destra e le sfide del centrosinistra

Questo è il governo del giorno dopo.

9 decreti sicurezza in 4 anni. Alla faccia della destra che doveva garantire serenità sull’ordine pubblico agli italiani.

Peraltro, se hanno fatto il nono provvedimento, vuol dire che gli altri 8 sono risultati sbagliati alla prova dei fatti.

E comunque siamo sul piano del tentativo di repressione del giorno dopo.

Nessuna traccia della prevenzione, né alcuna analisi, soprattutto delle cause del malessere sociale che poi, purtroppo, sfocia in guerriglia urbana.

È il bilancio di un fallimento politico ormai consumato, dato che siamo, di fatto, a fine legislatura.

Ma le manifestazioni di piazza al Nord hanno consentito ai TG di regime di mettere in secondo piano quello che sta avvenendo nel Sud del Paese.

Dove la protesta degli autotrasportatori si è affiancata a quella che da anni portano avanti, inascoltati, gli agricoltori.

Un comparto ormai in ginocchio, fra prezzi del gasolio proibitivi e invasione del mercato di prodotti che vengono dall’estero a minor prezzo e di bassa qualità.

Ma il ministro dell’Agricoltura, che faceva fermare i treni per le sue incombenze personali, di tutto ciò non si è accorto.

Come socialisti raccogliamo questo grido di dolore che viene dal Meridione, alla vigilia di una stagione di raccolta delle olive che si preannuncia preoccupante.

Ecco, su questi 2 temi, sicurezza e agricoltura, occorre che il centrosinistra, che si accinge a scrivere il programma da proporre agli italiani nel 2027, sia chiaro, efficace e soprattutto credibile.