Dalla famiglia Olivo-Parisi i ringraziamenti a quanti hanno mostrato vicinanza in questo momento di dolore

La famiglia Olivo-Parisi intende rivolgere un sentito ringraziamento a quanti hanno partecipato al suo dolore per la dipartita di Lina Olivo, moglie di Eugenio Parisi, per lungo tempo Segretario Provinciale del PSI di Catanzaro e sorella di Rosario Olivo già Parlamentare e Presidente della Regione Calabria.

Il grande affetto e la nutrita partecipazione dei socialisti calabresi, ha confortato la famiglia della defunta e riacceso la speranza verso un nuovo futuro, umano, spirituale e politico e verso una rinnovata visione, di cui i socialisti si sono sempre fatti promotori e parte attiva sin dall’alba della loro nascita.