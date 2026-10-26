La ferita e il palazzo: genealogia culturale della violenza di Stato

Più che a un’inclinazione genetica o a un ineludibile destino storico, la tendenza autoritaria che periodicamente riaffiora nelle piazze italiane va cercata nelle maglie di una subcultura professionale e di un apparato istituzionale mai davvero riformati. Comprendere questi meccanismi è il primo passo per tracciare una via di riforma democratica.

Non c’è nulla di casuale, di biologico o di ineluttabile nei corpi feriti a terra dalle manganellate che periodicamente sporcano le nostre piazze. Ridurre la violenza dello Stato a una tara genetica o a un destino iscritto nei cromosomi degli italiani significa compiere un imbroglio intellettuale: è il modo più comodo per assolvere i veri mandanti.

La verità, dolorosa e sanguigna, è che questo Paese si trascina addosso una mutazione antropologica antica, un fascismo di fondo che il potere non ha mai davvero sradicato, ma che ha custodito, foraggiato e usato come randello ogni volta che ci si è trovati di fronte al dissenso. Ma si sa che il potere non è mai disposto a tollerare la voce altrui: ne subisce la spinta per trasformarla in barbarie corporativa, custodendo quest’ultima dietro le quinte — si pensi alla Loggia P2 o al presidente Cossiga e alla sua Gladio — come arma di riserva per intimidire chiunque osi ribellarsi.

​Tant’è vero che la contiguità mai recisa tra ampi settori delle forze dell’ordine e le correnti nere della nostra storia non nasce dal nulla: affonda le radici in apparati dello Stato che la Repubblica ha preferito riciclare – attingendo a piene mani dalla vecchia fisionomia fascista – anziché redimere. Si è così cristallizzata una subcultura professionale che guarda alla piazza non come al teatro sacro della democrazia e del dissenso, ma come a un territorio nemico da occupare, dominare e intimidire.

Quando rivediamo lo spettro di ferite collettive come il G8 di Genova — con la sua cupa regia politica di destra e la sua sistematica sopraffazione di Stato — o assistiamo ad aggressioni ingiustificate contro cortei pacifici, contro studenti inermi o lavoratori in lotta, non ci troviamo di fronte all’errore episodico di qualche “mela marcia”, ma all’esercizio automatico di una dottrina voluta: la dissuasione muscolare. È il trionfo della forza bruta sulla ragione politica. A reggere questa impalcatura concorrono poi due pilastri d’ombra difesi gelosamente dagli apparati: una rigida catena di comando che annulla il discernimento morale del singolo agente, riducendolo a ingranaggio di un blocco corporativo, e la comoda garanzia dell’impunità, protetta da un’anomalia tutta italiana che rifiuta ostinatamente di introdurre codici identificativi sugli elmetti dei reparti antisommossa, unica democrazia d’Europa a tollerare questo velo di omertà.

​Naturalmente, interrogarsi su questi meccanismi impone di fare i conti con la realtà materiale del conflitto: cosa accade quando, all’interno di una piazza, compaiono effettivamente frange violente o gruppi organizzati per lo scontro? La risposta di una democrazia matura non può di certo essere la reazione scomposta, corporativa e indiscriminata — che finisce regolarmente per colpire il corpo pacifico del corteo come punizione esemplare — ma un’azione selettiva, orientata rigorosamente all’isolamento e all’individuazione personale dei responsabili. Il punto è che il potere, spesso, punta a ben altro: la presenza di frange violente o facinorose viene scientemente tollerata, se non mimetizzata e provocata, perché fa comodo alla conservazione dello status quo. Una piazza violenta pertanto è il perfetto alibi mediatico per delegittimare l’intero movimento, dipingendo il dissenso come teppismo e giustificando un’ondata di leggi repressive — come dimostrano chiaramente le recenti strette del governo Meloni sui pacchetti sicurezza, pensati proprio per criminalizzare ogni forma di protesta, persino passiva.

Uno Stato forte non ha bisogno di terrorizzare la piazza né di rispondere alla violenza con una reazione cieca; deve essere addestrato a saper isolare i facinorosi senza violare i diritti dei pacifici.

​Se vogliamo davvero uscire da questo vicolo cieco, non serve l’indignazione a intermittenza che si spegne alla prima quiete apparente; serve un programma radicale di riforme civili e istituzionali che aggredisca il problema alla radice, strappando il monopolio della forza a chi lo usa per reprimere anziché per tutelare. Il primo atto di civiltà è la trasparenza intransigente: l’introduzione obbligatoria dei codici identificativi alfanumerici e l’uso sistemico delle bodycam non sono un attacco alla dignità di chi veste la divisa, ma il presidio indispensabile per smascherare chi abusa del potere e costringere i mandanti politici e istituzionali a metterci la faccia. A ciò si deve affiancare un’indifferibile rivoluzione copernicana nelle dottrine operative e nell’addestramento, archiviando per sempre la logica della repressione preventiva per abbracciare i modelli del dialogue policing — basato su agenti formati alla mediazione e al dialogo preventivo per evitare il contatto fisico — e della de-escalation già collaudati in gran parte d’Europa, dove la piazza viene gestita salvaguardando i diritti costituzionali anziché calpestandoli.

​Infine, occorre scardinare l’isolamento corporativo attraverso una profonda trasformazione culturale e formativa delle accademie di polizia, affiancando all’addestramento tecnico lo studio rigoroso dei diritti umani, della sociologia dei conflitti e del dettato costituzionale. Solo così si potrà recidere il legame arcaico tra l’idea di sicurezza e lo spettro della forza, ricordando che uno Stato democratico è veramente civile non quando manganella i suoi figli nelle piazze per difendere i privilegi del palazzo, ma quando sa farsi garante, senza paura, della loro libertà.

Antonio LARAIA