La guerra di Putin è una guerra contro l’ordine europeo

C’è un elemento della guerra russa contro l’Ucraina che una parte del dibattito politico europeo continua ostinatamente a non voler vedere, oppure finge di non vedere. Mosca non combatte soltanto per il Donbass, per la Crimea, per impedire l’ingresso di Kiev nella NATO o per denazificare l’Ucraina.

La posta in gioco è assai più grande. È il tentativo di restaurare un ordine europeo definitivamente sepolto con la fine della Guerra fredda: quello delle sfere d’influenza, nel quale le grandi potenze si arrogano il diritto di decidere il destino dei Paesi più piccoli e delle popolazioni e comunità che abitano quei territori. Il punto è tutto qui.

La guerra di Putin appartiene politicamente al secolo scorso. Non tanto per le modalità militari, quanto per la concezione dei rapporti internazionali che la ispira. Una concezione imperiale, coloniale, nella quale la sovranità degli Stati non è un diritto, ma una concessione subordinata agli interessi della potenza dominante.

Per capire di cosa stiamo parlando, basti ricordare la storia europea del secondo dopoguerra. Dopo il 1945, il continente venne diviso in due blocchi. A Est, l’Unione Sovietica esercitava un controllo che lasciava ben poco spazio all’indipendenza effettiva dei Paesi formalmente sovrani. Budapest nel 1956, Praga nel 1968 e la rivolta di Berlino del giugno 1953 sono lì a ricordarcelo. Quando un popolo tentava di sottrarsi alla tutela di Mosca, arrivavano i carri armati.

Era la logica della dottrina Brežnev e, tutto sommato, una continuazione del pensiero dominante russo: la sovranità degli Stati satelliti esisteva soltanto finché non entrava in conflitto con gli interessi sovietici o del Russkiy Mir putiniano.

Quell’Europa è finita tra il 1989 e il 1991. La caduta del Muro di Berlino, la dissoluzione dell’Unione Sovietica e la riconquista dell’indipendenza da parte dei Paesi dell’Europa centro orientale non furono semplicemente il risultato della sconfitta di un sistema politico. Furono soprattutto la liberazione di intere nazioni da una condizione di subordinazione.

La Carta di Parigi del 1990 ha sancito proprio questo passaggio storico: un’Europa nella quale gli Stati potessero scegliere liberamente il proprio futuro, senza padroni e senza tutori.

È esattamente questo ordine che Putin intende rimettere in discussione.

Non è necessario ricorrere a interpretazioni particolarmente sofisticate. Basta leggere le sue dichiarazioni sull’Ucraina, a cominciare dal saggio del luglio 2021, nel quale arrivava sostanzialmente a negare la piena autonomia storica e nazionale degli ucraini. Poi è arrivato il discorso del 21 febbraio 2022, nel quale ha messo in discussione la stessa legittimità della statualità ucraina.

Tre giorni dopo, l’invasione. Ancor prima, però, erano premonitrici le parole di Putin nella conferenza di Monaco del 2006, a cui seguirono, poco tempo dopo, la guerra in Georgia del 2008, la dottrina Gerasimov di guerra ibrida e interferenza negli affari di altri Paesi e l’invasione della Crimea del 2014.

Le giustificazioni ufficiali sono state molteplici: la protezione dei russofoni, la denazificazione, la sicurezza della Russia, l’allargamento della NATO. Temi diversi, alcuni dei quali appartengono a questioni reali della storia e della sicurezza europea. Ma nessuno di essi può giustificare il tentativo di cancellare con la forza l’indipendenza di uno Stato.

E soprattutto non può spiegare la pretesa russa, esplicitata anche nelle proposte presentate nel dicembre 2021, di ridisegnare l’intera architettura di sicurezza europea, imponendo limiti non soltanto all’Ucraina, ma anche alle scelte strategiche di altri Paesi dell’Europa orientale.

Qui cade definitivamente l’argomento di chi riduce tutto all’allargamento della NATO. Polonia, Repubblica Ceca, Paesi baltici e gli altri Stati dell’ex blocco sovietico non sono stati trascinati nell’Alleanza contro la propria volontà. Hanno scelto di aderirvi proprio perché conoscevano, sulla propria pelle, cosa significasse vivere sotto la tutela di Mosca. Pretendere oggi che l’Ucraina non possa esercitare la stessa libertà significa riconoscere alla Russia un diritto di veto sulla sovranità dei suoi vicini, ancor più scriteriato, e chiedere a chi fa già parte dell’UE o della NATO di rinunciarvi.

Un diritto che non esiste, che non può essere inventato e che non deve essere concesso per soddisfare le ambizioni del Cremlino. Del resto, la storia recente avrebbe già dovuto metterci in guardia. Nel 2014 la Russia ha occupato e annesso la Crimea, violando apertamente gli impegni assunti con il Memorandum di Budapest del 1994, quando aveva garantito il rispetto dell’indipendenza e dell’integrità territoriale ucraina in cambio della rinuncia di Kiev all’arsenale nucleare ereditato dall’Unione Sovietica.

Non era un episodio isolato. Era un precedente preparatorio per l’invasione su vasta scala del 2022. Nonostante questo, ancora oggi non mancano coloro che sembrano considerare inevitabile una qualche forma di riconoscimento delle conquiste territoriali russe, quasi che la forza militare possa trasformarsi in un titolo legittimo di proprietà.

È una posizione pericolosa, ingiusta e che dimostra la malafede o l’ignoranza di chi la propone. Nel 1938, a Monaco, le grandi potenze europee pensarono di poter preservare la pace sacrificando la Cecoslovacchia alle pretese di Hitler. Sappiamo come andò a finire. Non bisogna confondere epoche e circostanze, ma almeno una lezione dovrebbe essere rimasta: concedere a una potenza aggressiva il diritto di decidere il destino di un altro Paese non significa necessariamente fermare le sue ambizioni, significa invece alimentarle..

Ecco perché questa non è soltanto una guerra ucraina. È una questione europea, e riguarda anche quei Paesi che oggi si sentono al riparo dal conflitto. Se Mosca dovesse ottenere il risultato politico che cerca, il messaggio sarebbe devastante: i confini europei potrebbero essere modificati con la forza; la sovranità dei Paesi più piccoli sarebbe

negoziabile; le grandi potenze potrebbero nuovamente spartirsi il continente in zone d’influenza.

L’Europa dovrebbe avere il coraggio di riconoscere questa realtà e comportarsi di conseguenza.

Questo non significa rifiutare la diplomazia…

Ma bisogna sapere su cosa si negozia e soprattutto su cosa non si può negoziare: le garanzie di sicurezza alla Federazione Russa devono essere accordate, ma alle altre pretese si deve rispondere in maniera decisa.

Si può discutere di modalità per fermare le ostilità, di garanzie internazionali, di sicurezza e di ricostruzione. Non si può riconoscere a Mosca il diritto di decidere quali alleanze l’Ucraina possa stringere, quale governo debba avere o quale parte del suo territorio possa considerare propria. E non si può costruire una pace europea sulla subordinazione di una nazione.

La Russia ha diritto alla propria sicurezza, come ogni altro Stato. Non ha però il diritto di garantirla cancellando quella degli altri.

È questo il principio che dovrebbe guidare la posizione europea. Non l’ostilità verso il popolo russo, ma il rifiuto di una politica imperiale che considera la sovranità altrui un ostacolo da rimuovere.

Per questo le concessioni devono essere zero sui principi fondamentali. Nessuna legittimazione delle annessioni ottenute con la guerra. Nessun diritto di veto russo sulle scelte degli Stati sovrani.

Nessuna nuova divisione dell’Europa in aree d’influenza.

L’Europa non ha attraversato il 1989, la caduta del Muro e la fine della divisione del continente per accettare, trentacinque anni dopo, che tutto venga rimesso in discussione dalla forza delle armi.

L’Ucraina non è una zona cuscinetto, non è una terra di nessuno e non è una proprietà geopolitica di Mosca. La pace è necessaria, ma non a ogni costo.