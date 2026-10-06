La guerra sta arrivando in Europa

Ogni giorno dal proscenio della geopolitica arrivano notizie sempre più preoccupanti e sconfortanti. Sembra che la diplomazia non riesca più ad assolvere al ruolo di pacificazione e di favorire gli scambi commerciali, economici, industriali e culturali per una civile convivenza sul pianeta Terra.

Tra le ultime notizia colpisce il fatto che la Russia sta già conducendo una “guerra ombra” contro la Germania e “la minaccia di attacchi contro obiettivi in Germania rimane reale e concreta”. Lo ha dichiarato Martin Jaeger, capo del Bundesnachrichtendienst (Bnd), i servizi di sicurezza esterni tedeschi, durante l’audizione annuale dei vertici dell’intelligence davanti alla Commissione parlamentare di controllo del Bundestag.

Il capo degli 007 di Berlino ha avvertito: “Il tentato attentato di Lipsia ne è solo un esempio: nessun altro Paese rappresenta attualmente una minaccia così diretta, completa e concreta per la Germania. I servizi segreti russi hanno agito con un alto grado di professionalità e spietatezza. In particolare, la leadership russa vuole garantire che in futuro non vengano prese decisioni politiche contro Mosca a Berlino e nelle altre capitali europee. Inoltre, il Cremlino ha l’obiettivo di interrompere il sostegno europeo all’Ucraina”.

Secondo il capo della BND: “La Russia sta conducendo una guerra occulta contro di noi: questa guerra non dichiarata non può essere compresa utilizzando le categorie militari o giuridiche convenzionali, dobbiamo prepararci a tentativi di intimidazione e a ulteriori interferenze. Probabilmente ci saranno nuove minacce nucleari”.

Hanno preso parte all’audizione anche i vertici degli altri due servizi di intelligence tedeschi: il presidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), Sinan Selen, e Martina Rosenberg, presidente del Servizio di controspionaggio militare (Mad). Selen ha avvertito sui rischi di sabotaggi e assassinii compiuti da agenti russi sul territorio tedesco e spiegato che “abbiamo già ottenuto alcuni successi nel contrastare questi attacchi”. Tuttavia la situazione sta ulteriormente peggiorando, motivo per cui i servizi segreti tedeschi devono adeguare le proprie capacità a quelle delle altre agenzie partner europee, è il monito del capo del BfV.

Martina Rosenberg ha affermato: “Allo stesso modo, le forze armate tedesche sono minacciate da diversi pericoli provenienti sia dall’esterno che dall’interno”.

Secondo quanto scrive il Financial Times: “Nel quadro delle crescenti tensioni nell’Est Europa, l’Estonia si sta preparando a possibili provocazioni da parte della Russia e sta spostando truppe più vicino al confine russo, acquistando armi in grado di colpire in profondità nella Federazione, come parte della nuova strategia di difesa attiva, la base di Johvi, a 50 chilometri dal confine con la Russia, è stata ampliata e modernizzata. Il quartier generale della 1 Brigata di Fanteria è stato trasferito lì dalla principale base militare estone nella città di Tapa (circa 150 chilometri dal confine con la Federazione Russa)”.

Inoltre, a Narva è in costruzione una nuova base militare, progettata per 1.000 militari. Si presume che 200 militari saranno stanziati qui in modo permanente, e la base potrà accogliere altre 800 persone in caso di situazione di crisi al confine. L’esercito estone ritiene che la Russia difficilmente tenterà di conquistare la città di confine di Narva, ma non escludono provocazioni per testare l’efficacia dell’articolo 5 sulla difesa collettiva della Nato.

Ancora il Financial Times osserva: “Nell’ambito della strategia di difesa attiva, l’Estonia ha firmato contratti per l’acquisto di nove lanciatori Himars di fabbricazione statunitense, capaci di lanciare missili con una gittata fino a 300 chilometri, e di nove sistemi lanciarazzi multipli sudcoreani Chunmoo, dotati di una portata analoga. Secondo le valutazioni di funzionari militari e dell’intelligence, la Russia non è pronta per una guerra su larga scala contro la Nato, almeno non nel prossimo biennio, ma le autorità intendono fare tutto il possibile per garantire che l’idea stessa di un’invasione non prenda mai piede”.

Il ministro della Difesa ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è chiaro: tenere il nemico e la devastazione della guerra lontani dal territorio estone. Negli ultimi mesi, i Paesi europei, in particolare quelli confinanti con la Federazione Russa, hanno espresso ripetutamente il timore di provocazioni russe volte a esercitare pressioni sulla Nato e a costringerla ad abbandonare il sostegno all’Ucraina. In particolare, i servizi di intelligence lettoni avevano manifestato tali preoccupazioni nell’estate del 2026”.

Non sappiamo chiaramente come si stanno muovendo i russi negli altri Paesi dell’Unione Europea.

In Italia sembra esserci la presenza di partiti simpatizzanti per la Russia sia tra la compagine governativa che tra le forze di opposizione. Inoltre, non possiamo sapere di quali informazioni dispone la Russia sui segreti militari dell’Italia. Da alcune voci si apprende che diverse navi spia russe circolano nelle acque internazionali del Mare Mediterraneo.

Oggi il baricentro si è spostato sul Baltico sia in termini NATO sia in termini di Unione Europea. Basta guardare ai ruoli affidati a Kaja Kallas, Valdis Dombrovskis e Andrius Kubilius: esteri, economia, difesa. Sul ruolo della difesa, peraltro, non è chiaro come si inserisca nei trattati, visto che la difesa nell’UE è ancora contemplata. Sono incarichi molto importanti quelli legati a esponenti delle tre repubbliche baltiche. Sono tre ex repubbliche sovietiche e possono avere una particolare esperienza nel rapporto con la Russia, ma restano nazioni molto piccole. In termini economici, prendono più soldi di quanti ne danno. Il punto è il peso che hanno assunto nelle scelte europee.

Estonia, Lettonia e Lituania, da sole, non possono difendersi. In tre non hanno un singolo caccia, un singolo aereo militare. Tocca a Italia, Germania, Francia e agli altri andare a difenderle. Per loro è più facile fare i forti quando c’è qualcun altro che corre in loro difesa. Fanno molta cagnara e rischiano di tirare in ballo il resto dell’Alleanza. Questo è un punto da non sottovalutare.

Torna alla mente la frase di Papa Francesco sull’Ucraina, con “l’abbaiare della Nato alle porte della Russia”. La guerra Ucraina poteva essere evitata, ma non lo si è voluto, così come non ci si dà molto da fare per portarla a termine. Eppure, la continuazione della guerra sta distruggendo proprio quell’Ucraina che si dice di voler aiutare.

L’abbaiare alle porte degli altri sembra una prassi pericolosamente diffusa, dimostrata dalle reiterate richieste di riarmo, vedasi in Europa. Non è in discussione il realismo dello stranoto detto “Si vis pacem, para bellum”, bensì la reale resistenza a rifiutare la guerra come soluzione dei problemi o, quantomeno, a ritenerla extrema ratio, ma veramente e decisamente estrema.

Merz a Kiev ha ribadito la linea dura dell’Eurooa contro Mosca, ma così tutti sono prigionieri della guerra. Mentre Trump fa affari miliardari con i russi.

L’Europa in questo momento è capace solo del muro contro muro. Dopo le parole di Kaja Kallas, alto rappresentante per gli Affari esteri dell’UE, lo dice anche il cancelliere Merz, che va a Kiev e ribadisce quanto grande sia il pericolo russo per il Vecchio Continente. Solo che questa linea, e quella del presidente Zelensky che vuole intensificare le azioni sulle raffinerie russe, sta già portando verso un’escalation dagli esiti imponderabili che contribuisce al rincaro dei prodotti petroliferi.

Nell’opinione pubblica, come per esempio quella tedesca, prevale la stanchezza per il sostegno all’Ucraina, ma per ora, a livello europeo, non esiste una leadership capace di dettare una linea diversa. Questa osservazione fatta al Sussidiario da Paolo Giordani, presidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale, poiché, anche Putin e Zelensky, in modi diversi, sembrano prigionieri di un conflitto che sta durando come la Seconda guerra mondiale, in cui gli USA, disinteressati all’Europa, guardano alla Russia per fare affari sull’energia.

Si avvicina un anno elettorale per Italia, Francia, Spagna (che ha anticipato a novembre prossimo) e Polonia, in un contesto di crisi sociopolitiche generate da vari fattori (tra cui prevale il costo dei carburanti e dell’energia). La Germania, irriconoscibile ex locomotiva d’Europa, vive tra recessione e stagnazione, mentre politicamente cresce il consenso ad AfD. Non stupisce che vi siano forti segni di stanchezza nel sostegno all’Ucraina.

E’ stato detto tante volte ed in tanti modi: la guerra, per sua natura, tende ad espandersi, anche sfuggendo al controllo della politica, di cui pure dovrebbe essere strumento. I due leader, il più forte, l’aggressore Putin, e il più debole, l’aggredito Zelensky, hanno almeno una cosa in comune: sono entrambi prigionieri del conflitto che stanno combattendo, con una durata ormai vicina a quella della Seconda guerra mondiale.

Non si vedono fare passi indietro da nessuno, e non c’è una potenza terza che possa imporre la pace. O uno dei contendenti raggiunge i suoi obiettivi (Putin ci è più vicino: il portavoce Peskov ha ribadito che la Russia combatterà anche per lo 0,01 per cento del territorio), oppure la guerra continuerà, col rischio di un’escalation dalle conseguenze imprevedibili.

Mosca ha avvisato i diplomatici stranieri di lasciare Kiev e nella capitale ha attaccato il ponte nord, snodo fondamentale per il traffico: sembra un cambiamento di strategia.

Sicuramente Mosca intende approfittare dell’opportunità in cui si trova: la superiorità missilistica (l’Ucraina è allo stato priva di difese e tale resterà ancora a lungo). Il sostanziale disinteresse per la questione da parte dell’amministrazione Trump, che è invece interessata agli affari col Cremlino, l’impotenza dell’UE (“Tutta chiacchiere e distintivo”, direbbe il Robert De Niro/Al Capone degli Intoccabili) e l’onda nera di populismo filorusso che sale in Europa proprio alla vigilia di importanti elezioni nazionali.

Per la Russia ora o mai più poiché si pensa che la guerra non si decida per lo più al fronte (dove la guerra dei droni rende difficilissimo avanzare), l’opzione più pratica è una campagna aerea realmente distruttiva.

Il New York Times dice che la Russia ha mille missili pronti per mettere in ginocchio definitivamente le infrastrutture energetiche dell’Ucraina e lasciare il Paese indifeso di fronte al gelo invernale.

L’Ucraina ha certamente accresciuto la sua capacità di abbattere droni e missili da crociera, ma resta molto vulnerabile soprattutto ai missili balistici russi, armi all’avanguardia, contro i quali Zelensky invoca i Patriot. Premesso che anche questi ultimi potrebbero non bastare contro alcuni tipi di missile, per esempio il famigerato Oreshnik, la domanda estera di intercettori come i Patriot accumulata finora è di circa 4.300 unità, mentre la capacità produttiva è di 650 unità l’anno.

Le scorte sono state consumate soprattutto dalla guerra nel Golfo.

Secondo stime del centro studi CSIS, tra febbraio e luglio gli Stati Uniti avrebbero impiegato circa il 65 per cento delle scorte di Patriot. Far entrare in produzione una nuova fabbrica richiede degli anni.

Sempre il New York Times sostiene che l’amministrazione Trump avrebbe concluso un affare da 20 miliardi di dollari che riguarda la Lukoil, compagnia petrolifera russa. Un accordo del genere significa che nei rapporti con la Russia gli USA si muovono più su questo piano che con l’intento di far finire la guerra.

Non ci sono ancora notizie di prima mano su questo accordo, ma è verosimile. Quando si parla della Federazione russa, spesso si dimentica che si tratta di un Paese gigantesco, un sesto delle terre emerse, che per forza di cose custodisce enormi risorse naturali.

Ha le maggiori riserve al mondo di gas naturale, le maggiori riserve forestali, le maggiori di nickel e palladio (indispensabili per batterie e telefonini), le seconde di oro, le ottave di petrolio, è il primo esportatore al mondo di frumento e fertilizzanti, ha vaste riserve di terre rare (in parte ancora inesplorate).

Le sue risorse fanno certamente gola agli Stati Uniti. In un mondo globalizzato con un epocale cambiamento della produzione industriale e affamato di materie prime non dobbiamo stupirci se intorno a questi tesori ruotano, dentro e fuori il Paese, anche in Occidente, interessi enormi che influenzano l’alta politica (a maggior ragione se dall’altra parte del tavolo siede Trump). Il tycoon continuerà a muovere le pedine della diplomazia, ma non nasconde il suo interesse per il business con la Russia e il suo disinteresse per le preoccupazioni degli europei che restano automaticamente esclusi da ogni affare con Mosca.

Ma neanche la Cina e l’India stanno a guardare poiché sono partner della Russia nello SCO.

Salvatore Rondello