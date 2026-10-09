La legge elettorale è un colpo al pluralismo ed alla rappresentanza

Approvata definitivamente la nuova legge elettorale. Una scelta che, a nostro giudizio, rappresenta un grave colpo al pluralismo e alla rappresentanza

approvata definitivamente la nuova legge elettorale. Una scelta che, a nostro giudizio, rappresenta un grave colpo al pluralismo e alla rappresentanza, perché penalizza le forze politiche più piccole e rischia di rendere ancora più difficile la presenza delle donne nelle istituzioni.

Aumentare gli ostacoli per i piccoli partiti significa rendere più difficile per nuove idee, nuove energie e realtà politiche che non siedono oggi in Parlamento poter competere e avere voce. La democrazia, invece, dovrebbe garantire spazio al confronto e alla pluralità delle voci.

E c’è poi la questione delle donne. Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiediamo: se non è questo il momento di difendere e rafforzare la rappresentanza femminile, quando dovrebbe esserlo? Essere la prima donna alla guida del Governo dovrebbe significare anche lavorare perché nessun’altra donna trovi porte più strette e ostacoli più grandi nella politica.

Noi socialiste non intendiamo accettarlo. Da Anna Kuliscioff in avanti, le donne socialiste hanno combattuto per conquistare diritti, libertà e partecipazione. Non possiamo permettere che oggi si facciano passi indietro.

Per questo lanciamo un appello alle donne, alle socialiste, ai piccoli partiti e a tutte le forze democratiche e progressiste: uniamoci per difendere il pluralismo, la rappresentanza e il diritto delle donne a essere protagoniste della politica. Perché la democrazia si difende dando voce a tutti, non restringendo gli spazi di partecipazione.

Giovanna Miele

Responsabile nazionale Donne Socialiste