La legge truffa e il Psi

La legge truffa e il Psi

La legge truffa e il Psi

La legge truffa e il Psi

La legge truffa e il Psi

La legge truffa e il Psi

E così, secondo gli autori dell’ennesima legge truffa elettorale approvata con tanto di preferenze farlocche e premi di maggioranza incostituzionali, AVANTI PSI non dovrebbe partecipare alle prossime elezioni politiche.

Un Partito che ha più di 130 anni di storia, presente pressochè in tutto il mondo democratico e che da noi, solo pochi mesi ha, ottenuto 120.000 voti, pari al 6%, nella sola Campania.

Spiace per costoro. AVANTI PSI ci sarà. Nelle elezioni politiche come nelle elezioni amministrative di primavera nelle città grandi e piccole, e nelle successive regionali. Nessuno cancella i socialisti da questo Paese. Non c’è riuscito il fascismo. Non ci riusciranno di certo i suoi mediocri epigoni di oggi.