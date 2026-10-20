La lettera aperta di Anna Adamo. “Non sono una storia triste da applaudire. Sono una persona”

La lettera aperta di Anna Adamo. “Non sono una storia triste da applaudire. Sono una persona”

La lettera aperta di Anna Adamo. “Non sono una storia triste da applaudire. Sono una persona”

La lettera aperta di Anna Adamo. “Non sono una storia triste da applaudire. Sono una persona”

La lettera aperta di Anna Adamo. “Non sono una storia triste da applaudire. Sono una persona”

La lettera aperta di Anna Adamo. “Non sono una storia triste da applaudire. Sono una persona”

Vi scrivo perché sono stanca.

Stanca dentro, in quel punto profondo dove le forze sembrano non bastare più

Lettera aperta:

Non sono una storia triste da applaudire. Sono una persona.

Vi scrivo perché sono stanca.

Stanca dentro, in quel punto profondo dove le forze sembrano non bastare più.

Vi scrivo da un isolamento che è diventato troppo grande, troppo pesante da portare da sola ogni singolo giorno.

Vivere ai margini non è una scelta, è una condanna silenziosa che mi consuma.

Ma, c’è qualcosa che mi fa ancora più male del silenzio: l’illusione di essere vista.

Quante volte sono servita a fare da palcoscenico per le emozioni degli altri?

Quante volte la mia disabilità è stata usata per raccogliere applausi facili, per impietosire le platee, per far sentire qualcuno “migliore” o più buono soltanto per avermi tenuta accanto per la durata di un evento?

Finché la mia presenza serve a far provare compassione, finché ci si può specchiare nella mia fragilità e strappare un applauso, io esisto.

Ma, non appena quel riflettore si spegne, non appena si scopre che non sono disposta a fare la parte del trofeo da commozione, accade la solita storia.

Svanite tutti. Vi allontanate. Resta solo un vuoto ancora più freddo di prima.

Non ce la faccio più ad essere sfruttata. Non sono un mezzo di propaganda, non sono una storia strappalacrime da usare all’occorrenza e poi riporre in un angolo.

Io non chiedo pietà. La pietà divide, isola, ferisce.

Io chiedo qualcosa di molto più semplice e fondamentale: voglio solo essere trattata come una persona normale.

Voglio essere cercata per quello che sono, per la mia testa, per le mie risate, per la mia compagnia nei giorni qualunque. Voglio amicizie vere, che non abbiano bisogno di un palco o di un applauso per esistere. Voglio una vita vera, non uno spettacolo di cui sono soltanto la comparsa commovente.

Sono qui, esisto anche quando i riflettori si spengono. Guardatemi negli occhi, non nella mia disabilità e iniziate finalmente a trattarmi da essere umano.