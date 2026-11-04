La libertà è un diritto sociale: oltre l’inganno della democrazia formale

La conciliazione tra libertà individuale e socialismo non è un mero esercizio accademico, ma il cuore pulsante della nostra identità politica. Oggi più che mai, è necessario scardinare il dogma neoliberista che vorrebbe questi due concetti come perennemente antitetici, dimostrando come la vera libertà possa fiorire solo sul terreno della giustizia sociale. Per decenni, la narrazione capitalista ha contrabbandato l’idea di una libertà puramente negativa, intesa come semplice “assenza di vincoli” o non-interferenza dello Stato.

Ma qual è il valore reale di questa libertà astratta per chi non ha i mezzi materiali per esercitarla? Che significato hanno il diritto allo studio, alla salute o alla mobilità per un lavoratore precario o per chi è schiacciato dal bisogno? Una libertà formale, priva di presupposti economici e sociali, si riduce a un tragico privilegio di classe. Diventa la “libertà” del forte di sfruttare il debole, lasciando la maggioranza dei cittadini in una condizione di sudditanza sostanziale. Il socialismo, nella sua tradizione più autentica e riformista, nasce esattamente per superare questo inganno.

Il nostro obiettivo non è annullare l’individuo nel grigiore di un collettivismo burocratico – un errore storico che abbiamo sempre combattuto – ma rendere la libertà una possibilità concreta per tutti. Questa è la libertà positiva: il potere reale di ogni uomo e di ogni donna di autodeterminarsi e di partecipare alla vita della comunità. Affinché l’autonomia individuale si dispieghi, occorre una base di uguaglianza strutturale. La redistribuzione della ricchezza, la difesa dei beni comuni e la democratizzazione dei luoghi di lavoro non sono limiti posti alla libertà, ma le sue precondizioni necessarie. Come insegnava la grande lezione del socialismo liberale di Carlo Rosselli, i diritti civili e i diritti sociali sono due facce della stessa medaglia: i primi rimangono gusci vuoti se i secondi non vengono garantiti. La sfida contemporanea per la sinistra sta nel mantenere questo equilibrio dinamico. Dobbiamo saper governare l’economia per neutralizzare le storture e le feroci disuguaglianze generate dai mercati senza freni, tutelando al contempo lo spazio sacro della coscienza, del dissenso e dell’iniziativa personale.

Lo Stato deve essere lo strumento dell’emancipazione collettiva, mai un fine oppressivo. In conclusione, libertà e socialismo sono le due ali dello stesso ideale. La libertà senza socialismo produce un’oligarchia spietata che svuota la democrazia; il socialismo senza libertà scivola nella tirannia. La nostra missione, ieri come oggi sulle colonne dell ‘Avanti!, rimane la stessa: lottare per una società in cui la solidarietà sociale sia l’infrastruttura su cui ogni essere umano possa edificare, finalmente libero e uguale, il proprio destino.

Raffaele Amendola