Non una caricatura del Maestrone, ma un progetto artistico che da oltre vent’anni restituisce valore alla parola, alla poesia e alla musica. Dopo il sold out al Teatro Garbatella, appuntamento il 7 dicembre al Primo Piano di Roma.

In un panorama musicale in cui spesso l’omaggio agli artisti del passato si riduce alla riproduzione di immagini, gesti e atmosfere, esistono progetti che scelgono una strada diversa: quella della ricerca, della qualità e del rispetto per l’opera originale. La Locomotiva, storica formazione dedicata a Francesco Guccini, appartiene a questa categoria.

Il gruppo tornerà a Roma lunedì 7 dicembre 2026, dopo il recente tutto esaurito al Teatro Garbatella. La nuova tappa è in programma al Primo Piano, in via Tiburno 33, con apertura delle porte alle 19:30 e inizio concerto alle 20:30.

La storia della band affonda le radici nel dicembre 2004, quando venne registrato a Roma il primo demo dal vivo. Da allora, oltre ventidue anni di attività hanno consolidato un progetto che ha saputo distinguersi nel panorama italiano delle tribute band gucciniane.

Un elemento che rende particolarmente significativo il percorso de La Locomotiva è il rapporto simbolico con il cantautore. Nel 2006, a Pavana, durante un concerto al quale era presente Francesco Guccini, la formazione ricevette quella che considera una consacrazione da parte del Maestrone. Un episodio rimasto nella memoria dei musicisti e diventato parte integrante della loro identità artistica.

A guidare il progetto è Marco Stazi, cantautore, voce e chitarra, accompagnato da sei professionisti che contribuiscono a costruire un impianto musicale ricco e articolato. La scelta artistica è chiara: niente travestimenti, imitazioni o stereotipi da spettacolo di intrattenimento, ma un lavoro concentrato sulle composizioni, sui loro arrangiamenti e sulla profondità dei testi.

Il repertorio gucciniano, del resto, rappresenta una delle esperienze più significative della canzone d’autore italiana. Nei suoi brani convivono letteratura, memoria, politica, ironia, sentimenti e critica sociale. Una ricchezza che rende ogni concerto un’occasione di ascolto e riscoperta.

La Locomotiva, Dio è morto, Cirano, L’avvelenata e Autogrill sono soltanto alcune delle tappe di un viaggio musicale che attraversa decenni di storia italiana. Canzoni capaci di parlare al pubblico di ieri e di oggi, conservando intatta la propria forza narrativa.

La formazione sarà composta da Marco Stazi alla voce e chitarra, Paolo Pavan alle tastiere, Corrado Pirri alle chitarre, Michele Villari al sax, Claudio Rosari al basso e Massimo Rosari alla batteria. Presenza speciale della serata sarà Cristina Romagni al violino, guest artist.

La cornice scelta per l’evento contribuirà a valorizzare ulteriormente lo spettacolo. Il Primo Piano, suggestivo ambiente di archeologia industriale ricavato da un’ex fabbrica, è stato concepito come uno spazio teatrale, con un palco adeguato e un’acustica curata. Una dimensione ideale per un concerto in cui l’ascolto e la partecipazione del pubblico assumono un ruolo centrale.

Dopo il successo delle precedenti date romane, La Locomotiva si prepara dunque a un nuovo incontro con gli appassionati di musica d’autore. Un appuntamento che non vuole soltanto celebrare Francesco Guccini, ma ricordare quanto la canzone possa essere ancora oggi uno strumento di cultura, libertà e consapevolezza.

INFORMAZIONI

La Locomotiva – Tributo a Francesco Guccini

Lunedì 7 dicembre 2026

Apertura porte: ore 19:30

Inizio concerto: ore 20:30

Primo Piano – Via Tiburno 33, Roma

Servizi: parcheggio riservato ai clienti e bar interno con consumazioni a pagamento.

Prenotazioni e prevendite online:

https://app.tableo.com/events/primo-piano-italy/la-locomotiva-tributo-a-francesco-guccini