UNCEM: «Basta raccontare solo la montagna che perde popolazione. La Regione investa su Unioni montane forti e politiche territoriali stabili»

Il Rapporto Montagne Italia 2026 di UNCEM e Fondazione Montagne Italia, pubblicato da Rubbettino, presenta una fotografia nuova dell’Abruzzo montano. Oltre 284mila abitanti nelle unità territoriali analizzate, nuovi residenti, economie locali, turismo e comunità che continuano a costruire futuro. Berardinetti e Fasciani: «Servono istituzioni solide, Comuni che lavorano insieme, servizi e investimenti. La montagna deve essere centrale nelle scelte della Regione».

La montagna abruzzese non è un territorio fermo, né un insieme di paesi destinati inevitabilmente a perdere abitanti. I numeri raccontano una realtà più complessa e interessante, nella quale accanto alle difficoltà demografiche emergono una capacità di attrarre nuovi residenti, economie territoriali, opportunità produttive e comunità che continuano a investire sul proprio futuro.

È questo uno dei messaggi del Rapporto Montagne Italia 2026 – Dinamiche territoriali, neopopolamento, associazionismo. Montagne in movimento, realizzato da UNCEM con Fondazione Montagne Italia, con elaborazioni statistiche Eures su dati Istat.

La prima notizia è il saldo migratorio positivo. Nelle 22 unità territoriali della montagna abruzzese considerate dal Rapporto, che comprendono anche alcuni Comuni pedemontani, il saldo migratorio cumulato del biennio 2024-2025 è pari a +1.886 residenti. La popolazione complessiva raggiunge 284.020 abitanti, con un tasso migratorio riportato dal Rapporto di +4,9 per mille.

Anche restringendo l’analisi ai Comuni totalmente montani secondo la classificazione storica, il dato è positivo: nel 2025 il saldo migratorio è di +1.046 persone, risultato di 1.687 ingressi netti dall’estero e di un saldo interno di -641 persone. Il saldo complessivo è dunque positivo, pur restando necessario rafforzare la capacità di trattenere e attrarre residenti provenienti dagli altri territori italiani.

Non significa che siano scomparsi l’invecchiamento o il saldo naturale negativo. Significa che ridurre tutta la montagna alla sola differenza tra nascite e decessi è un errore statistico prima ancora che politico.

«Il Rapporto ci consegna una montagna abruzzese che non possiamo più raccontare soltanto attraverso le perdite demografiche. I nuovi residenti sono una notizia politica e sociale. Ci dicono che esiste una domanda di montagna, di abitabilità, di comunità e di servizi. La Regione Abruzzo deve trasformare questa domanda in una strategia concreta, riconoscendo ai territori montani un ruolo centrale nello sviluppo regionale», afferma Lorenzo Berardinetti, Sindaco di Sante Marie e Presidente UNCEM Abruzzo.

La lettura per unità territoriali permette di superare le generalizzazioni. I risultati sono molto differenti tra le valli e i sistemi montani, ma sono numerosi gli ambiti nei quali il saldo migratorio è positivo.

È la Marsicana a registrare il maggiore incremento migratorio in termini assoluti, con 1.286 nuovi residenti netti nel biennio. Un dato particolarmente significativo, anche considerando che la popolazione dell’area è diminuita soltanto dello 0,8% tra il 2021 e il 2026.

La Montagna di L’Aquila 1 registra 228 ingressi netti e una popolazione di 18.054 abitanti. Il Parco Sirente Velino raggiunge 33.539 residenti e un saldo migratorio di +155. Nell’Alto Sangro e altopiano delle Cinquemiglia il saldo è +111.

Particolarmente interessante il dato della Montagna di L’Aquila 2, con un saldo di +70 persone su appena 1.649 abitanti e un tasso migratorio riportato dal Rapporto pari a +22 per mille.

Non tutti gli ambiti presentano lo stesso andamento: il Rapporto registra anche saldi negativi, tra cui Maiella e Valle dell’Orta (-72), Vestina (-82), Maielletta (-32), Laga (-31). È proprio questa differenziazione a rendere necessarie politiche calibrate sulle singole unità territoriali e non misure indistinte.

La fotografia economica conferma che la montagna abruzzese rappresenta una componente rilevante del sistema regionale, pur presentando differenze rispetto ai Comuni non montani.

Nei Comuni totalmente montani dell’Abruzzo, il tasso di occupazione è del 42%, contro il 44,7% dei Comuni non montani, secondo i dati censuari 2021 riportati nel Rapporto. Il tasso di disoccupazione è del 9,8%, contro il 7,7% dei Comuni non montani. Il confronto evidenzia un divario occupazionale, ma anche la necessità di sostenere le imprese e il lavoro locale, anziché leggere la montagna soltanto come destinataria di interventi compensativi.

Il reddito medio dei contribuenti residenti nei Comuni montani raggiunge 21.105 euro, contro 23.125 euro nei Comuni non montani e 22.670 euro nella media regionale, secondo i dati 2024.

Anche il turismo costituisce una componente concreta dell’economia montana. Nel 2024 i Comuni montani abruzzesi hanno registrato 1.179.437 presenze turistiche, con un indice di turisticità di 413,6 presenze ogni 100 residenti. Il complesso della regione ha raggiunto 7.155.617 presenze, delle quali 5.976.180 nei Comuni non montani.

Sul fronte delle infrastrutture digitali, il 75% dei Comuni montani abruzzesi ricade nella classe di alta copertura della banda larga considerata dal Rapporto. Un elemento importante per la competitività delle imprese, il lavoro da remoto, la digitalizzazione dei servizi e l’attrazione di nuove famiglie.

«I numeri ci impongono di cambiare l’agenda politica. Non basta finanziare singoli interventi nei singoli Comuni. Occorre costruire sistemi territoriali nei quali lavoro, servizi, scuola, sanità, mobilità e infrastrutture digitali siano organizzati su scala di valle. Il saldo migratorio positivo è un’opportunità, non un risultato acquisito per sempre. Senza politiche pubbliche solide, rischiamo di non valorizzare questa nuova domanda di montagna», sottolinea Luigi Fasciani, Vicepresidente vicario nazionale UNCEM.

Il Rapporto evidenzia un dato fondamentale: le politiche per la montagna non possono essere costruite considerando ogni Comune come un’entità isolata. Le 22 unità territoriali abruzzesi analizzate, con 284.020 residenti, rappresentano una geografia di relazioni economiche, sociali e istituzionali che deve diventare la base della programmazione regionale.

La montagna abruzzese ha bisogno di Unioni montane solide, stabili, democraticamente rappresentative e dotate di risorse, personale e funzioni effettive. Non semplici contenitori amministrativi, ma istituzioni territoriali capaci di organizzare servizi, programmare investimenti, gestire risorse ambientali e costruire progetti condivisi tra Comuni.

È una questione decisiva anche per la capacità di utilizzare i finanziamenti europei, nazionali e regionali. I piccoli Comuni, da soli, difficilmente possono sostenere la complessità amministrativa di programmi pluriennali, interventi infrastrutturali e progetti di sviluppo. Insieme possono acquisire competenze, capacità progettuale e continuità amministrativa.

«La Regione Abruzzo deve aprire una nuova stagione di politiche per la montagna. Chiediamo un investimento strutturale sulle Unioni montane, sulla loro capacità amministrativa e sulla gestione associata dei servizi. Non servono nuove frammentazioni né organismi privi di funzioni. Servono istituzioni territoriali forti, capaci di garantire continuità alle politiche pubbliche oltre la durata dei singoli finanziamenti. I Comuni devono poter lavorare insieme, perché nessuna sfida contemporanea, dalla crisi climatica alla gestione delle risorse idriche, dalla scuola alla sanità, può essere affrontata efficacemente da un piccolo Comune isolato», evidenzia Berardinetti.

La Regione è chiamata a costruire un programma pluriennale che rafforzi l’associazionismo comunale montano, sostenga il personale tecnico e amministrativo delle Unioni, investa sui servizi di valle e riconosca il valore delle risorse ambientali ed ecosistemiche prodotte dai territori montani a beneficio dell’intero Abruzzo.

«La solidità istituzionale è una condizione dello sviluppo. Dove i Comuni riescono a lavorare stabilmente insieme si creano condizioni migliori per organizzare i servizi, accompagnare le imprese e attrarre investimenti. Dobbiamo consolidare questa capacità, senza immaginare che la sola dimensione comunale possa affrontare trasformazioni economiche, demografiche e climatiche di questa portata. L’Abruzzo può essere protagonista di un nuovo modello di governance appenninica», aggiunge Fasciani.

Un racconto nuovo: la montagna che attrae, produce, costruisce comunità

Il Rapporto Montagne Italia 2026 propone una lettura che va oltre i tradizionali indicatori demografici. Analizza economia, servizi, imprese, infrastrutture, accessibilità, foreste, turismo, transizione energetica, innovazione, nuove residenzialità e associazionismo comunale.

La sezione dedicata al neopopolamento, La carica dei 100mila, approfondisce proprio le scelte di chi decide di trasferirsi nei territori montani, interrogandosi sulle motivazioni, sulle opportunità e sulle condizioni necessarie per trasformare questi movimenti in insediamenti duraturi.

Su scala nazionale, i dati mostrano che tra il 2019 e il 2025 i territori montani hanno registrato un saldo migratorio complessivo di oltre 174mila persone. Un risultato che invita a superare l’immagine di una montagna esclusivamente segnata dall’abbandono.

L’Abruzzo partecipa a questa trasformazione, pur con dinamiche diverse tra le sue valli e con problemi ancora aperti. Nelle unità territoriali montane regionali il 28,2% dei residenti ha almeno 65 anni e il 10,6% ha meno di 15 anni. Tra il 2021 e il 2026 la popolazione è diminuita del 2,5%. Il saldo migratorio positivo non annulla questi fenomeni, ma dimostra che la contrazione naturale e l’attrattività residenziale possono coesistere.

È su questa distinzione che deve cambiare il racconto pubblico.

«Non vogliamo sostituire una narrazione negativa con una rappresentazione artificiosamente ottimistica. Vogliamo che siano i numeri a guidare le politiche. Se arrivano nuovi residenti, dobbiamo chiederci chi sono, perché scelgono la montagna, quali servizi cercano e quali opportunità possono generare. Il diritto a restare deve accompagnarsi al diritto a ritornare e al diritto ad arrivare. La montagna abruzzese non è un problema da amministrare, ma una parte fondamentale della soluzione alle grandi sfide regionali», afferma Berardinetti.

«L’Appennino non è un osso senza polpa. È un sistema di comunità, imprese, infrastrutture naturali e relazioni territoriali che contribuisce alla qualità della vita dell’intero Paese. Il Rapporto ci chiede di cambiare prospettiva: dalla gestione delle emergenze alla costruzione di opportunità, dalle politiche episodiche alla programmazione, dalla frammentazione istituzionale alla cooperazione stabile tra Comuni. È una sfida nazionale che l’Abruzzo deve raccogliere», conclude Fasciani.

Per UNCEM il saldo migratorio positivo è dunque il punto di partenza di una nuova agenda regionale: più servizi, più lavoro, più capacità amministrativa, fiscalità differenziata, investimenti sulle filiere produttive e forestali, Green Communities e Unioni montane rafforzate. Una politica che riconosca la montagna come componente centrale dell’Abruzzo e costruisca un nuovo patto tra territori montani, città e costa.