La plaudente anima metallica

FAUST, FATTO E NON DETTO regia di Romeo Castellucci

al Teatro Argentina

Il teatro Argentina quest’anno apre la stagione magnificamente con l’ultimo lavoro di Romeo Castellucci: FAUST, FATTO E NON DETTO, un’interessante rivisitazione del capolavoro di Goethe, con musiche originali di Scott Gibbons, in co-realizzazione con Romaeuropa Festival.

In principio era il logos? No. In principio era l’azione.

In scena non si parla, si agisce soltanto e questo basta. Secondo il parere dell’autore, parlare è pericoloso e provoca l’avanzamento dell’eroe verso il baratro, l’eroe tragico parla e paradossalmente il suo parlare porta solitudine e silenzio. Una scelta coraggiosa, una dichiarazione di radicale sfiducia verso il logos. Alla narrazione si preferisce l’astrazione e i segni che emergono dall’inconscio. Uno spettacolo colto, che chiede conoscenza.

Gli antichi greci pensavano che il male esiste. Il male era per loro rappresentato dalla malattia, la vecchiaia e la morte e se la vecchiaia è un male nessuno saprebbe mostrarlo meglio, forse, di come faccia l’attore francese Gérard Bayle, nella prima parte dello spettacolo. Una vecchiaia nella solitudine e nell’abbandono, la vecchiaia di uno studioso che ha dedicato la vita alla conoscenza e si aggira come sperduto nel suo laboratorio. Lo si può immaginare tra libri sgualciti, alambicchi, mappe, astrolabi, oggetti orbicolari incomprensibili ai più. L’erudizione non serve e nulla può soccorrerlo nella desolazione tranne il candido demonio che appare tra gelidi lampi scintillanti. Il demonio che offre un seno di plastica e braccia pendenti perché spezzate all’omero, rappresentazione potente di ciò che fu all’origine.

Sul palcoscenico si muovono i velari e si odono, di oscura provenienza, fonemi indistinti, voci morbose, lamentose, pretenziose, versi animaleschi, versi che rivelano l’insania…

Dalla platea il pubblico, già accolto da una foschia dai vaghi aromi d’alchimista, osserva tutto lo spazio attraversato dalle polveri, secondo la visione luterana: altro non siamo che polvere e polvere ritorneremo.

Quattro shofar giganteggiano con aspra voce primigenia, poi compare la fanciulla dai capelli d’oro e dal cervellino di gallina, la straniante e straziante Stefania Horodeyska, bravissima. Margherita ama, prigioniera dell’amore, unica sua guida la melodia dei sacri canti delle messe, tra le mani ha il filo rosso d’Arianna: la tradita, l’abbandonata. L’eterna LEI non può sfuggire al Faust ringiovanito, dalla metallica anima plaudente, e soggiace affatturata, immersa inconsapevole, ricoperta dal veleno bianco, simile a un sudario, rivoli di sangue spiccano quando, come la sirenetta, perde la voce, ed è la bocca metallizzata a dominare tutto il volto e ad emettere suoni come lame. Come una fiera Nike di Samontracia, umiliata, senza testa e senza volo, in una grigia scultura d’angelo sottomesso, mirante al cielo cristiano. È lei il Cristo sanguinante e agonizzante che Dio ha abbandonato. Esplicita citazione di Grotowski, certamente. Implicita citazione di Dreyer?

Tutto è simbolo ed evocazione in questo lavoro che vorrebbe combattere la verità e nasconderla perché la zona d’ombra è più efficace del rivelato e c’è più amore nel non voler vedere che nell’illuminazione, più nella lontananza che nell’invadente vicinanza, secondo le parole dell’autore, discutibili e, certamente, non da tutti condivise.

E invece per le strane alchimie dilaganti nella vita e nel lavoro degli artisti, le scene, con algida potenza rappresentativa, alludono passo dopo passo a verità profonde e spesso inascoltate.

Per chiunque abbia amato Goethe e non solo, da non perdere, assolutamente, e da meditare.

Anna Rolli