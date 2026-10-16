La politica dei caminetti: tutti pensano a Palazzo Chigi, qualcuno guarda già al Quirinale

Mentre gli italiani aspettano risposte, la politica prepara la crostata. E riaccende i caminetti. A sinistra il copione è antico: in pubblico ci si divide, si litiga sulle primarie, ci si contende la leadership. In privato, invece, si ragiona di alleanze, si misurano le convenienze e si cerca di capire come arrivare al potere.

Perché il problema, nella politica italiana, non è soltanto vincere le elezioni. È stabilire chi comanderà il giorno dopo, chi occuperà le caselle decisive e chi, soprattutto, resterà seduto al tavolo quando gli altri avranno finito di spartirsi le fette. È la politica dei federatori, degli incontri riservati, delle parole sussurrate davanti a un caminetto. Quella politica che ama presentarsi come un esercizio di responsabilità nazionale, ma che troppo spesso finisce per assomigliare a un negoziato tra ambizioni personali. Il 2027 è già all’orizzonte. Eppure, mentre si discute di chi debba guidare la coalizione, c’è chi sembra guardare oltre Palazzo Chigi.

Perché il potere non si esaurisce con una vittoria elettorale. Ha tempi più lunghi, obiettivi più ampi e luoghi nei quali le maggioranze parlamentari contano almeno quanto i voti raccolti nelle urne. Ecco perché nessuno dovrebbe stupirsi se, dopo gli scontri di oggi, domani dovessero arrivare strette di mano impensabili. In politica le incompatibilità sono spesso provvisorie, soprattutto quando la posta in gioco diventa abbastanza alta.

Giuseppe Conte vuole riportare il Movimento 5 Stelle a Palazzo Chigi. Il Partito democratico deve tenere insieme le proprie anime e costruire un’intesa con Alleanza Verdi e Sinistra. Matteo Renzi vuole continuare a esercitare un peso ben superiore a quello che i numeri del suo partito, da soli, potrebbero suggerire. Carlo Calenda rivendica uno spazio autonomo e una funzione che considera decisiva. Tutti hanno le proprie ragioni. Tutti hanno le proprie ambizioni. Ma chi sarà disposto a rinunciare a qualcosa per rendere possibile l’accordo? È questa la domanda che conta.

Perché una coalizione non si costruisce sommando sigle e personalità, né mettendo insieme, all’ultimo momento, tutto ciò che si oppone al governo in carica. Servono un progetto riconoscibile, una linea comune e risposte credibili ai problemi del Paese. Senza questi elementi, il rischio è che l’unità diventi soltanto un espediente elettorale e che il giorno dopo il voto ricominci la guerra per le poltrone. Naturalmente, anche il centrodestra ha i suoi problemi. Giorgia Meloni punta a consolidare la propria esperienza di governo, ma non può dare per scontato che il consenso di oggi si trasformi automaticamente in una nuova vittoria domani. Governare significa assumersi responsabilità, affrontare le difficoltà e rispondere dei risultati.

Le elezioni non si vincono per diritto acquisito e cinque anni a Palazzo Chigi non costituiscono una cambiale in bianco. Meloni vuole restare. Conte vuole tornare. Renzi vuole contare. Il Pd vuole costruire un’alternativa. Calenda vuole dimostrare di essere indispensabile. E gli altri, da una parte e dall’altra, cercano di capire quanto peseranno nel prossimo equilibrio politico. Fin qui, nulla di nuovo. La novità, semmai, è che la partita potrebbe non fermarsi a Palazzo Chigi. C’è infatti il Quirinale. E quando si parla della Presidenza della Repubblica, il ragionamento cambia inevitabilmente prospettiva. Non si tratta di una casella ministeriale da assegnare nell’ambito di un accordo di governo, ma di una carica costituzionale che richiede una maggioranza parlamentare ampia e una valutazione che va ben oltre le convenienze di una singola coalizione. Eppure, proprio per questo, il Quirinale entra presto nei pensieri di chi guarda lontano. Le grandi manovre istituzionali non cominciano necessariamente quando si apre formalmente la partita.

Cominciano quando i partiti iniziano a misurare i rapporti di forza, a costruire relazioni e a capire quali figure potrebbero raccogliere consensi anche al di fuori del proprio schieramento. In questo scenario, i nomi di Pier Ferdinando Casini e Pier Luigi Bersani possono alimentare riflessioni e suggestioni. Ma una cosa sono le ipotesi, un’altra i progetti concreti. Non basta una scelta parlamentare, una posizione defilata o una lunga esperienza politica per trasformare un nome in un candidato al Colle. Sarebbe sbagliato confondere gli indizi con le prove.

Il punto, però, rimane. Mentre il dibattito pubblico si concentra sulle leadership e sulle primarie, la politica è già chiamata a ragionare sugli equilibri istituzionali dei prossimi anni. Ed è proprio qui che si misura la differenza tra chi considera il potere un obiettivo personale e chi lo intende come una responsabilità da esercitare nell’interesse generale. La crostata, insomma, torna sul tavolo. Ma il problema non è soltanto quante fette ci siano o chi debba ricevere quella più grande. Il problema è perché, ancora una volta, la discussione sembri cominciare dalla distribuzione delle fette e soltanto dopo arrivare alla ricetta. Nel frattempo, fuori dai palazzi, la realtà segue un’altra agenda. La sanità ha bisogno di risorse e personale. I salari devono recuperare potere d’acquisto.

Le pensioni e il lavoro restano questioni centrali. La scuola chiede investimenti, la sicurezza richiede risposte concrete e il debito pubblico restringe i margini di manovra. Sono questi i problemi che dovrebbero decidere il destino dei governi e orientare le alleanze. Non il contrario. Perché gli elettori possono anche accettare che la politica tratti, negozi e cerchi compromessi: la democrazia parlamentare vive di mediazioni. Quello che difficilmente possono accettare è che la mediazione diventi un fine, che le poltrone precedano i programmi e che il destino del Paese sembri una questione secondaria rispetto al destino dei suoi protagonisti.

Eduardo De Filippo ci ha insegnato ad aspettare che passi la nottata. Ma la politica non può chiedere al Paese di aspettare all’infinito, mentre nei palazzi si prepara il turno successivo. I caminetti possono anche riaccendersi. Le alleanze possono cambiare. Le crostate possono essere tagliate in mille modi. Ma prima o poi qualcuno dovrà alzarsi da quel tavolo, uscire dai palazzi e spiegare agli italiani non quale fetta gli spetta, ma che cosa intende fare per il Paese. Perché il potere, senza una responsabilità riconoscibile, è soltanto una poltrona. E il Paese non può continuare ad aspettare che finisca la cena della politica.