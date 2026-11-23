Dalle polemiche sulle manifestazioni ai diritti degli studenti, una riflessione sul clima politico e sulla responsabilità civile

Ci sono momenti in cui, osservando ciò che accade nel dibattito politico e sociale, si avverte il bisogno di esprimere una riflessione personale. Non per impartire lezioni o stabilire chi abbia ragione, ma per richiamare l’attenzione su un clima di contrapposizione che rischia di farci perdere il senso della misura. Da giornalista e da insegnante, sento particolarmente questa responsabilità, perché credo nel valore della parola, nel pensiero critico e nella capacità di confrontarsi anche quando le opinioni sono profondamente diverse.

Le recenti vicende raccontate dalla “Voce della Scuola” offrono due esempi significativi. Da una parte, la posizione della sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, che ha giudicato grave l’esposizione, durante una manifestazione a Treviso, di un cartellone raffigurante la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alcuni ministri a testa in giù. Dall’altra, la presa di posizione di PSI-Avanti! Scuola contro alcune proposte di Fratelli d’Italia in materia di ordine pubblico, considerate potenzialmente lesive dei diritti degli studenti e della libertà di manifestazione.

Sono vicende differenti, che meritano valutazioni distinte, ma che pongono una questione comune: “quale spazio rimane oggi per un confronto democratico capace di coniugare libertà, responsabilità e rispetto?”

Nel primo caso, è legittimo interrogarsi sull’opportunità di utilizzare immagini che richiamano la violenza per esprimere una protesta politica. Criticare un Governo, anche duramente, è un diritto fondamentale, ma le modalità della contestazione non sono prive di significato. La provocazione può essere uno strumento di denuncia, purché non si trasformi in un messaggio intimidatorio o in una rappresentazione che contribuisca ad alimentare ostilità.

Nel secondo caso, le preoccupazioni espresse da PSI-Avanti! Scuola richiamano l’attenzione sulla necessità di tutelare le libertà costituzionali. Le proposte contestate, tra cui la possibile sospensione delle borse di studio per studenti sottoposti a indagini in relazione a fatti avvenuti durante manifestazioni, la responsabilità degli organizzatori delle occupazioni per eventuali danni e l’impiego di vernici colorate per identificare persone coinvolte in episodi di violenza nei cortei, sollevano interrogativi che non possono essere liquidati con semplici slogan. Garantire la sicurezza è necessario, ma ogni intervento deve rispettare la proporzionalità delle misure, la presunzione di innocenza e il diritto al dissenso pacifico.

Di fronte a queste vicende, mi torna in mente un passo del Vangelo: «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?» (Matteo 7,3). Parole semplici, ma di straordinaria attualità, che invitano ciascuno di noi, me compreso, a riconoscere i propri limiti prima di giudicare quelli degli altri.

Trovo preoccupante la facilità con cui, nel confronto pubblico, si finisce per giustificare ciò che si condannerebbe senza esitazione se provenisse dalla parte avversa. Un comportamento offensivo non cambia natura in base all’appartenenza politica di chi lo compie. Allo stesso modo, difendere le istituzioni non significa sottrarle alla critica, né sostenere il diritto di manifestare equivale ad approvare qualsiasi forma di protesta.

La coerenza dovrebbe essere il primo criterio di giudizio, prima ancora delle simpatie e delle appartenenze politiche.

Come insegnante, mi domando quale messaggio arrivi ai giovani da un dibattito pubblico spesso dominato da accuse e contrapposizioni. La scuola dovrebbe educare alla libertà di pensiero, alla partecipazione democratica e alla capacità di sostenere le proprie idee attraverso argomentazioni, non attraverso l’aggressività. Ma questi principi rischiano di rimanere parole vuote se gli adulti non sono i primi a metterli in pratica.

Anche il giornalismo ha un compito fondamentale. Informare significa raccontare i fatti con onestà intellettuale, distinguere le notizie dalle opinioni, verificare le affermazioni e offrire ai lettori gli strumenti per costruirsi un giudizio autonomo. Non significa rinunciare a una sensibilità personale, ma evitare che questa condizioni la rappresentazione della realtà.

Non nascondo di essere stanco di una comunicazione politica nella quale spesso sembra contare più la capacità di colpire l’avversario che quella di affrontare i problemi. Mi preoccupa soprattutto la tendenza a ridurre ogni questione a uno scontro tra schieramenti, come se riconoscere una ragione a chi la pensa diversamente rappresentasse una sconfitta.

Non pretendo di possedere la verità e non considero le mie convinzioni superiori a quelle degli altri. Credo, però, che sia necessario recuperare la capacità di distinguere tra una critica legittima e un’offesa, tra una protesta democratica e un comportamento violento, tra una misura di sicurezza giustificata e una limitazione sproporzionata dei diritti.

Non si tratta di mettere tutto sullo stesso piano o di rinunciare a prendere posizione. Gli episodi vanno valutati per ciò che sono, considerando i fatti, le responsabilità e le conseguenze. Significa evitare che l’appartenenza politica diventi l’unico metro con cui giudichiamo la realtà.

La politica, del resto, dovrebbe offrire risposte ai problemi della collettività e non limitarsi ad alimentare divisioni. E quando al centro del confronto ci sono la scuola e gli studenti, la responsabilità diventa ancora maggiore, perché le decisioni e i comportamenti degli adulti contribuiscono a formare la coscienza civile delle nuove generazioni.

Vorrei che tornassimo a considerare il dialogo una risorsa e non un segno di debolezza. Che fosse possibile esprimere un dissenso netto senza ricorrere all’umiliazione dell’altro, riconoscere un errore senza sentirsi sconfitti e affrontare questioni complesse senza cercare necessariamente un colpevole da indicare.

Da giornalista e da insegnante, continuerò a difendere il valore del confronto, della libertà e della dignità umana, consapevole che nessuno è immune da errori e contraddizioni.

*Non schierarsi con gli estremismi non significa essere privi di idee o restare indifferenti. Significa scegliere di giudicare i fatti con la propria coscienza, senza lasciare che l’appartenenza politica prevalga sul buon senso. Perché le idee possono dividerci, ma non dovrebbero mai farci dimenticare il rispetto che dobbiamo agli altri.*

Diego Palma

direttore de La Voce della Scuola