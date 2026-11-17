C’è un momento preciso in cui la Storia smette di fare rumore con le parole e inizia a parlare soltanto attraverso il metallo delle navi da guerra e le rotte dei missili. Quel momento sembra essere arrivato adesso, tra le acque calde e strette del Golfo Persico e i cieli che separano Washington da Teheran.

Mentre l’Occidente osserva con il fiato sospeso, gli Stati Uniti hanno deciso di alzare ulteriormente la posta sul tavolo verde della deterrenza. Non bastavano due colossi d’acciaio a pattugliare l’area: il Pentagono ha scelto di schierare una terza portaerei, un messaggio galleggiante da centomila tonnellate che non ha bisogno di traduttori per essere compreso. È la grammatica antica della forza, quella che si usa quando la diplomazia sembra aver esaurito il proprio vocabolario e resta solo il linguaggio della presenza fisica, pesante, inamovibile.

Dall’altra parte della barricata, però, nessuno sembra intenzionato a indietreggiare. L’Iran ha scelto la via della rivendicazione aperta, assumendosi la paternità degli attacchi in Bahrein (è un piccolo Stato insulare situato nel Golfo Persico, tra la penisola del Qatar e la costa nord-orientale dell’Arabia Saudita), rompendo quel velo di ambiguità strategica che per anni aveva caratterizzato le guerre per procura nella regione. E mentre Teheran alza la voce, i suoi alleati sul terreno non restano a guardare: nello Yemen, le milizie Houthi continuano la loro avanzata, dimostrando che il fronte è fluido, vasto, impossibile da contenere entro i confini di una singola crisi. Il Medio Oriente brucia su più lati, e ogni scintilla minaccia di innescare un incendio che nessuno saprebbe più come spegnere.

Eppure, nel pieno di questa dimostrazione muscolare, si apre una crepa inattesa, un paradosso geopolitico che racconta meglio di mille trattati la complessità del nostro tempo. La Casa Bianca, mentre mostra i muscoli in mare, guarda con discrezione verso Mosca e Pechino in cerca di una possibile mediazione. Proprio quei rivali con cui si contende l’egemonia globale diventano improvvisamente gli unici interlocutori ritenuti capaci di sussurrare qualcosa all’orecchio degli ayatollah.

È una partita a scacchi su più scacchiere contemporanee, dove ogni pedina muove il destino di un altro fronte. Stati Uniti, Russia e Cina potrebbero usare la crisi con l’Iran per fare un accordo sulla guerra in Ucraina.

Ecco la realtà cruda, spogliata di ogni retorica umanitaria o ideologica: le grandi potenze trattano, pesano i morti e i territori, bilanciano una crisi contro l’altra. Mentre le portaerei solcano i mari e i razzi illuminano le notti del Golfo, il destino di intere nazioni si decide nei corridoi silenziosi della geopolitica, dove tutto ha un prezzo e ogni guerra può diventare la moneta per comprarne la fine di un’altra.

Giuseppe Basilico