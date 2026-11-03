La sfida all’oligarchia degli algoritmi

Il socialismo, nella sua essenza storica, è sempre stato la risposta politica e morale alle asimmetrie di potere generate dalle rivoluzioni industriali. Oggi, nel pieno della transizione digitale, la questione sociale non si misura più soltanto in termini di possesso delle fabbriche o dei mezzi di produzione fisici, ma nel controllo delle infrastrutture immateriali. Ci troviamo immersi in un mondo complesso, dove l’intelligenza artificiale cessa di essere un mero strumento di calcolo per farsi attore politico, spesso agendo come moltiplicatore di conflitti, polarizzando le opinioni e frammentando lo spazio pubblico.

Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere il neoliberismo tecnocratico, né il luddismo nostalgico: la risposta è il socialismo tecnologico. Questo concetto non rappresenta un’utopia astratta, ma una necessità urgente per governare la modernità. Il socialismo tecnologico parte da un presupposto fondamentale: i dati e la conoscenza prodotti collettivamente dall’umanità devono essere considerati beni comuni, e non merci destinate al profitto esclusivo di poche multinazionali residenti nei paradisi fiscali.

Le oligarchie tecnologiche hanno eretto veri e propri feudi digitali, all’interno dei quali i cittadini vengono profilati, mercificati e orientati nelle loro scelte democratiche. La risposta socialista deve articolarsi su tre assi strategici: la democratizzazione dei dati, la creazione di infrastrutture digitali pubbliche e la trasparenza algoritmica.

È necessario che gli Stati e l’Unione Europea investano nella creazione di piattaforme sovrane, etiche e accessibili, capaci di sottrarre il monopolio dell’innovazione ai privati.

L’intelligenza artificiale deve essere orientata alla pianificazione ecologica, al supporto della sanità pubblica e alla redistribuzione della ricchezza, riducendo il tempo di lavoro e garantendo un welfare universale nell’era dell’automazione. Oggi, lottare per l’eguaglianza significa lottare per la sovranità digitale dei cittadini. Il socialismo tecnologico è lo strumento per trasformare l’algoritmo da catena dell’automazione a volano di emancipazione collettiva.

Raffaele Amendola