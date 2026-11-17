Maraio: "Patrimoniale? Per i socialisti intervenire sugli extraprofitti di banche e assicurazioni"

“La discussione sulla patrimoniale è legittima, ma rischia di ridurre una grande questione politica a un singolo strumento fiscale. Noi abbiamo proposto di intervenire sugli extraprofitti di banche e assicurazioni, che è cosa ben diversa”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi, in un video sui social.

“Ma, detto questo – aggiunge – la sinistra ha davanti una sfida molto più grande. In Italia, in Europa e nel mondo dobbiamo affrontare le disuguaglianze crescenti, le enormi concentrazioni di ricchezza e gli squilibri che mettono in discussione la coesione sociale. Non basta redistribuire. Bisogna creare le condizioni perché la ricchezza produca sviluppo, lavoro, diritti e opportunità per tutti. Senza alimentare odio sociale o contrapporre chi ha di più a chi ha di meno”.

“La sinistra non può limitarsi a discutere di una tassa. Deve tornare ad avere l’ambizione di cambiare gli equilibri economici e sociali, tenendo insieme crescita e giustizia sociale. È questa la sfida di una sinistra riformista e socialista”.

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