Davanti a oltre 8.000 persone, alla Fiera di Barcellona, Pedro Sánchez ha tenuto il penultimo discorso elettorale in vista del voto di domenica, prima dell’ultimo dibattito televisivo che lo vedrà opposto ai suoi sfidanti di destra, Feijóo e Abascal. I due lo tallonano nei sondaggi, che registrano una competizione ancora aperta e una rimonta del PSOE, senza tuttavia indicare con certezza il raggiungimento dei seggi necessari per formare una maggioranza di governo.

Sánchez crede nella «remontada», e così anche la folla che, entusiasta sin dalle prime ore del pomeriggio, circondava il palazzo di Plaça d’Espanya, dove si è tenuto l’ultimo grande appuntamento elettorale in Catalogna.

La regione nord-orientale della Spagna, a lungo tormentata dai miasmi del tentativo di secessione, oggi è saldamente nelle mani dei socialisti. Accolto dal sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, e dal presidente della Generalitat, Salvador Illa, Pedro Sánchez ha tenuto un discorso solido, che ha entusiasmato i convenuti provenienti dalle diverse province della regione.

Sánchez ha promesso, in caso di riconferma alla guida del governo, di modificare la normativa per impedire che la Spagna partecipi a «guerre illegali» e sancire la rinuncia espressa alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Ha riaffermato che il suo governo non intende destinare il 5% del PIL alla difesa, ma investire risorse nella sanità pubblica (7%), nell’istruzione pubblica (5%) e nella casa (1%), avvertendo che i diritti e le libertà conquistati negli anni possono essere perduti rapidamente.

Un socialismo pratico il suo, e per certi versi rivoluzionario. Una rivoluzione che Sánchez interpreta come la capacità di trasformare le volontà di cambiamento in provvedimenti legislativi concreti, destinati a diventare norme dello Stato, così come è accaduto nel caso del contestato provvedimento sugli sfratti, legato alla vicenda di Maricarmen.

Sánchez ha rinnovato l’invito a un’ampia partecipazione al voto, per ottenere una vittoria netta ed evitare possibili contestazioni sull’esito elettorale da parte di PP e Vox. Ha indicato in queste forze un rischio di involuzione democratica e il ritorno a politiche conservatrici, inadeguate ad affrontare i problemi della società spagnola.

La posta in gioco, dunque, va ben oltre il risultato di una competizione elettorale nazionale. La Spagna rappresenta oggi uno dei laboratori più significativi del socialismo europeo: un’esperienza che, pur tra contraddizioni e difficoltà parlamentari, ha dimostrato che è possibile governare senza rinunciare alla centralità del lavoro, alla difesa dei diritti, alla coesione sociale e a una visione autonoma dell’Europa nel mondo. Una sua eventuale sconfitta non sarebbe soltanto un cambio di maggioranza a Madrid, ma segnerebbe un passaggio politico di grande rilievo per l’intera famiglia socialista europea.

Si attendono naturalmente gli esiti di un voto che riguardano il futuro della Spagna, dell’Europa e della sinistra europea.

È anche per questa ragione che ho partecipato con interesse a questa grande manifestazione e ringrazio i compagni del PSC per il cordiale invito.

Attendiamo con fiducia il voto di domenica