La sinistra e le Partite IVA: un amore (quasi) mai sbocciato

C’è un equivoco di fondo: i liberi professionisti con Partita IVA non sono solo ricchi dentisti, avvocati e commercialisti. Nella maggior parte dei casi sono lavoratori che rischiano del proprio, che non sanno quanto fattureranno a fine mese, che devono sudare le proverbiali sette camicie per mantenere i clienti e trovarne di nuovi. Il popolo delle partite IVA, come viene chiamato.

Artigiani dell’ingegno mi piace chiamarli, di cui però la sinistra più “massimalista” sembra poco o per nulla interessata, compresi i sindacati (CGIL in primis). L’unica, lodevole eccezione, è quella di Avanti! PSI, che ha fatto una petizione proprio a favore dei liberi professionisti con partita IVA. Poi ci sono i dipendenti mascherati (io lo sono stato per anni) ovvero persone che lavorano in un’azienda che non paga loro i contributi e dove hanno i diritti (pochi) e i doveri (tanti) di un lavoratore contrattualizzato.

Dall’altra parte c’è la premier Meloni che, almeno a parole, ha sposato la causa di questi lavoratori. Compagni qui il gioco si fa peso e tetro, come cantava Guccini: bisogna intercettate le esigenze di questi lavoratori, lottare perché abbiano più tutele e più sicurezze nella loro attività professionale: i lavoratori dipendenti non sono gli unici lavoratori, siamo nel 2026!

A. M.