“La suonatrice di handpan”: la poesia di Carla Di Donato, in cerca dell’unitarietà del sapere, tra passato e futuro

Vari, i temi ispiratori di questa silloge. In sostanza riassumibili, però, nei grandi interrogativi che da sempre accompagnano la vita degli uomini: da dove veniamo, dove andiamo, cosa possiamo sperare di raggiungere, o meglio, cosa è giusto che cerchiamo di raggiungere; ma soprattutto, in definitiva, chi siamo, ed esiste Dio, o, comunque, un Essere supremo? Queste, le coordinate de “La suonatrice di handpan” (Perugia, ali&no ed., 2026, e. 12,00): raccolta di poesie di Carla Di Donato, già autrice di raccolte poetiche, romanzi, testi teatrali, mediatrice culturale, dottore di ricerca presso le Università La Sorbonne Nouvelle e Roma 3, e giornalista collaboratrice di “Civiltà Cattolica”, su temi di cultura e spettacolo.

“Una silloge, questa della Di Donato”, rileva Ilde Consales, docente ordinaria di Linguistica italiana a Roma Tre, “fatta di poesie stilisticamente in linea coi canoni della poesia contemporanea, dai primi del ‘900 in poi: ametrica, onomatopeica (vedi Palazzeschi con “La fontana malata”, il “mostro sacro” Marinetti o, in prosa, James Joyce, N.d.R.), senza punteggiatura (per dare l’idea dei moti dell’animo, disordinatamente susseguentisi nella mente delle persone). Canoni che, però, non impediscono all’ Autrice di usare anche parole molto colte, di antica origine (latinismi, aulicismi anche alla Dante, ecc…); come, invece, di inventarne pure di nuove, e di saper usare con maestria non solo l’inglese e il francese, ma anche idiomi ormai lontanissimi come lo scozzese e l’irlandese antichi”.

“Reductio ad unum”: questo diremmo, in forte sintesi, l’obbiettivo essenziale della ricerca, poetica ed esistenziale, di Carla Di Donato. Nel senso di cercare – o meglio, ritrovare – quei princìpi unificatori del sapere, ben noti a egizi, israeliti, greci, romani e altri popoli antichi, che del sapere stesso davano una visione unitaria: evitandone quella parcellizzazione estrema, frutto (non inevitabile!) della Rivoluzione scientifica, che nell’età moderna ha portato, invece, a gravi fratture tra il sapere scientifico e quello filosofico-spirituale- esoterico, oggi tra loro quasi in antitesi.

Simbolo stesso di questa ricerca, citato nel titolo della silloge, è l’ “handpan”, o disco armonico: nuovo strumento musicale idiofono (in cui, cioè, il suono è prodotto dalla vibrazione del corpo stesso dello strumento, senza corde o membrane tese), ispirato anche all’antichissima tradizione delle campane tibetane e delle percussioni indiane. Che sono “spesso adoperate – scrive, nella Prefazione, Pierpaolo Peroni, grecista e scrittore – a supporto di rituali dal respiro cosmico, come cosmico è il respiro che i suoni prodotti dall’handpan, una specie di disco volante tra le mani di chi lo suona, possono evocare” (il paragone . osserviamo, tra l’handpan -strumento che Carla Di Donato suona con maestria – e un UFO, non è infondato: avendo effettivamente, l’handpan una linea ricordante quella dei “dischi volanti” riprodotti, in foto o in disegno, sulle pagine dei giornali da fine anni ’40 in poi…).

Con poesie a volte ispirate anche ad esperienze personali, e spesso molto brevi, essenziali (alla maniera di certi componimenti cinesi o giapponesi), Carla Di Donato lancia i suoi messaggi: con ruolo inverso, diremmo, a quello della Jodie Foster di “Contact” (il celebre film USA del 1997), ricercatrice USA destinataria di misteriosi messaggi alieni dallo spazio.

Fabrizio Federici