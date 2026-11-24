L’Europa ha imparato a regolare una parte del potere delle piattaforme. Ora deve dimostrare di saper trasformare anche una parte del valore economico generato nel suo mercato in beni comuni

di Giovanni Di Trapani

Il 21 novembre António Costa ha rimesso sul tavolo europeo una proposta che sembrava destinata a restare nei cassetti: far contribuire i grandi operatori digitali al bilancio dell’Unione. Non è soltanto una questione fiscale. È il tentativo di correggere uno squilibrio: un’impresa può ricavare valore da milioni di cittadini europei senza avere la presenza materiale sulla quale si fondano molte regole della tassazione.

Il documento destinato al Consiglio europeo del 26 e 27 novembre prevede un contributo del 3% sui ricavi netti da pubblicità online, intermediazione digitale e monetizzazione dei dati degli utenti. Riguarderebbe imprese con oltre 750 milioni di euro di fatturato globale e oltre 50 milioni di ricavi digitali nell’Unione. Non è una tassa approvata: il testo chiede di riprendere il confronto sulla direttiva del 2018, puntando a un accordo nel 2027. La novità politica nasconde però un paradosso. Costa propone nuove entrate mentre ridimensiona il bilancio europeo 2028-2034 rispetto al progetto iniziale della Commissione. Si può dunque chiedere un contributo alle piattaforme senza accrescere davvero la capacità dell’Europa di investire. Il rischio è trasformare una scelta di giustizia fiscale in un’operazione di compensazione contabile.

Non si tratta di punire il successo delle imprese tecnologiche, che hanno creato servizi e opportunità reali. Ma la ricchezza digitale non nasce nel vuoto. Si alimenta di utenti, informazioni, reti, competenze formate anche nelle scuole e nelle università pubbliche, infrastrutture garantite dalla collettività. Riconoscerlo non nega il merito imprenditoriale: ricorda che il valore prodotto ha anche una geografia sociale. La distinzione decisiva è fra tassare i ricavi e tassare i profitti. Il prelievo sul fatturato può intercettare attività difficili da ricondurre alla presenza fisica, ma prescinde dalla redditività. Né è certo che paghino soltanto le piattaforme: parte del costo potrebbe trasferirsi agli inserzionisti, alle piccole imprese che vendono sui marketplace e ai consumatori. Una tassa pensata per correggere una disuguaglianza può crearne un’altra, se non se ne controllano gli effetti. Non sono ragioni per rinunciare, ma per progettare meglio. L’Europa conosce già esperienze nazionali, anche in Italia; norme diverse, tuttavia, frammentano il mercato e moltiplicano gli oneri. Una disciplina comune dovrebbe coordinare i prelievi esistenti, evitare duplicazioni, rendere verificabile la base imponibile e monitorare le commissioni richieste alle imprese minori. Esistono anche rischi di tensioni commerciali con gli Stati Uniti. L’autonomia fiscale europea non può essere ingenua sul piano geopolitico, ma neppure dipendere dal consenso dei Paesi che ospitano i maggiori gruppi interessati.

Resta la domanda essenziale: che cosa dovrebbe finanziare questa entrata? Se il gettito servisse indistintamente a coprire tagli e obblighi pregressi, avrebbe un valore fiscale, ma una debole legittimazione sociale. La proposta riformista è più ambiziosa: fare della contribuzione digitale una leva per costruire capacità pubblica europea. Non occorre inventare un vincolo automatico di destinazione, che il documento non prevede. Occorre pretendere, nel negoziato sul bilancio, una rendicontazione trasparente: quanto l’Europa ricava dalla nuova economia e quanto investe in competenze, ricerca indipendente, infrastrutture digitali accessibili, servizi pubblici e sostegno alle piccole imprese. Con indicatori verificabili, non slogan. E con attenzione ai territori che consumano tecnologia senza poterla produrre o governare. È la differenza fra una tassa sulle piattaforme e una politica europea del digitale. La prima incassa; la seconda corregge gli squilibri che rendono territori e generazioni dipendenti dalle scelte di pochi operatori. Non occorre contrapporre imprese e cittadini. Occorre che la prosperità delle prime contribuisca, in misura equa, ad ampliare la libertà dei secondi.

L’Europa ha imparato a regolare una parte del potere delle piattaforme. Ora deve dimostrare di saper trasformare anche una parte del valore economico generato nel suo mercato in beni comuni. Il successo non si misurerà soltanto nei miliardi riscossi, ma nelle persone e nelle comunità che avranno maggiori possibilità di scegliere senza dipendere da chi controlla gli algoritmi.