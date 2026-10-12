L’abile mossa di Conte in previsione delle primarie

La strategia del leader del Movimento 5 Stelle apre uno spazio al PSI di Maraio e al progetto civico di Onorato. Ma dietro un’intesa tecnica si intravede una partita politica più ampia, nella quale il socialismo può tornare a essere protagonista.

Ci sono momenti in cui la politica dimostra che, oltre alle dichiarazioni e alle contrapposizioni pubbliche, contano soprattutto la capacità di leggere gli scenari, costruire alleanze e individuare le opportunità. La vicenda che coinvolge Giuseppe Conte, Enzo Maraio e Alessandro Onorato in vista delle elezioni politiche del 2027 sembra appartenere proprio a questa categoria. Una mossa che, al di là degli aspetti tecnici legati alla raccolta delle firme, merita di essere letta nella prospettiva dei futuri equilibri del centrosinistra.

Ma procediamo con ordine. A Enzo Maraio va riconosciuto il merito di essersi assunto la responsabilità di prendere le redini di un partito che sembrava ormai smarrito, lasciato ai margini della scena politica nazionale e ritenuto da molti incapace di ritrovare una propria funzione. Con tenacia, pazienza e coraggio, il segretario socialista ha avviato un percorso di ricostruzione che, giorno dopo giorno, sta restituendo visibilità e prospettiva al PSI. La sua semplicità, unita a una convinzione socialista che appare radicata nella sua stessa identità politica, costituisce uno degli elementi distintivi di questo lavoro. Un impegno che sta producendo risultati che, fino a poco tempo fa, sarebbero sembrati difficili da immaginare, sorprendendo soprattutto quanti, prima di lui, avevano finito per rassegnarsi all’idea che la storia del Partito Socialista Italiano fosse ormai giunta al capolinea. Certo, la strada è ancora lunga.

L’obiettivo più importante resta quello di riportare i socialisti in Parlamento, restituendo al garofano e alla sua tradizione politica una rappresentanza autonoma e riconoscibile. Ma la politica, soprattutto quando si tratta di ricostruire ciò che sembrava perduto, richiede pazienza, determinazione e la capacità di procedere un passo alla volta. Maraio, intanto, ha rimesso in moto la macchina organizzativa, riattivato energie e riaperto una prospettiva.

E oggi, attraverso l’intesa con Progetto Civico Italia di Alessandro Onorato e il sostegno politico del Movimento 5 Stelle, sembra aver compiuto un ulteriore passo avanti. La vicenda delle firme necessarie per presentare le liste alle prossime elezioni è, da questo punto di vista, emblematica. L’inasprimento delle regole per le forze politiche non già rappresentate in Parlamento ha reso più oneroso l’accesso alla competizione elettorale. Una difficoltà concreta, soprattutto per quelle realtà che, pur disponendo di una storia, di militanti e di un radicamento territoriale, non possono contare su una rappresentanza parlamentare consolidata.

È in questo contesto che si inserisce la scelta del senatore Luigi Nave, eletto con il Movimento 5 Stelle, di passare al Gruppo Misto e di contribuire alla nascita di una componente parlamentare collegata ad Avanti PSI e Progetto Civico Italia. Un passaggio che, secondo le ricostruzioni giornalistiche, consentirebbe alle forze coinvolte di ridurre sensibilmente il numero delle sottoscrizioni necessarie per presentarsi agli elettori. Dietro un’operazione apparentemente tecnica si intravede, dunque, una precisa volontà politica: evitare che le nuove regole diventino un ostacolo insormontabile per le forze che intendono partecipare alla competizione elettorale e ampliare lo spazio delle alleanze nel centrosinistra.

Ed è qui che entra in gioco Giuseppe Conte. Al leader del Movimento 5 Stelle va riconosciuta la capacità di aver dato una risposta concreta a una richiesta proveniente da realtà politiche che, pur con identità differenti, possono trovare un terreno comune nel campo progressista. Una scelta che offre a Maraio e Onorato una possibilità concreta di organizzarsi in vista del 2027, ma che può anche rafforzare il ruolo dello stesso Conte nella costruzione dei futuri equilibri della coalizione.

Sarebbe ingenuo, del resto, pensare che in politica le mosse di questo genere siano prive di una prospettiva più ampia. La disponibilità parlamentare del Movimento 5 Stelle risponde a una questione di rappresentanza e partecipazione, ma crea anche relazioni, riconoscenza politica e possibili convergenze future. Tutti elementi che, quando arriverà il momento di individuare il candidato alla guida del centrosinistra, potrebbero assumere un peso significativo. In questa chiave, l’operazione può essere letta anche come una mossa preventiva in vista della futura competizione per la leadership della coalizione e delle eventuali primarie.

Conte dimostra di saper costruire rapporti e di poter dialogare con sensibilità diverse, cercando di allargare il perimetro della propria influenza senza rinunciare alla centralità del Movimento 5 Stelle. Naturalmente, sarebbe prematuro considerare questo passaggio come un accordo già definito in funzione delle primarie. Le alleanze politiche si misurano nel tempo, sulla base dei programmi, delle scelte e della capacità di mantenere gli impegni. Ma è difficile negare che una simile iniziativa possa contribuire a consolidare relazioni destinate a pesare nella partita che si aprirà nei prossimi mesi. Per il PSI, tuttavia, la questione fondamentale resta un’altra.

L’intesa con Conte e Onorato deve rappresentare uno strumento per rafforzare l’autonomia socialista, non un passaggio verso una progressiva dissoluzione della propria identità in un contenitore più ampio. Il socialismo italiano ha una storia, una cultura e un patrimonio di idee che non possono essere ridotti a una semplice sigla elettorale. Riformismo, giustizia sociale, diritti, lavoro, libertà e valorizzazione delle autonomie locali sono temi che possono offrire un contributo originale alla costruzione di un centrosinistra realmente plurale. Ma perché questo accada, il PSI deve continuare a essere riconoscibile, capace di elaborare proposte e di parlare a una società che troppo spesso non trova più una rappresentanza politica per le proprie esigenze.

È questa la sfida che attende Maraio: trasformare le opportunità offerte dalle alleanze in una presenza politica stabile, evitando che la necessità di trovare spazio elettorale prevalga sul progetto di ricostruzione del partito. Se Conte ha dimostrato abilità nel muoversi sul terreno degli equilibri parlamentari, Maraio dovrà dimostrarne altrettanta nel consolidare il lavoro svolto, allargando il consenso e riportando il PSI al centro del dibattito pubblico. Le due strategie possono incontrarsi, ma non sono necessariamente la stessa cosa. Ed è proprio nella capacità di far convivere la collaborazione con l’autonomia che si misurerà il successo dell’operazione.

La strada verso il Parlamento rimane impegnativa, ma oggi appare meno lontana rispetto a quando il PSI sembrava condannato all’irrilevanza. Il merito di aver riaperto questa prospettiva va riconosciuto a chi ha scelto di non arrendersi, lavorando con determinazione anche quando i risultati non erano affatto scontati. Un passo alla volta, dunque. Con realismo, senza facili entusiasmi, ma anche senza rinunciare all’ambizione di riportare la bandiera socialista nelle istituzioni nazionali.

Perché il vero successo non sarà soltanto riuscire a presentarsi alle elezioni del 2027. Sarà riuscire a far sì che, una volta tornati in Parlamento, i socialisti abbiano qualcosa di importante da dire e la forza necessaria per essere ascoltati.