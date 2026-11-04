L’America ha votato. Tutto come previsto: Trump sconfitto

Negli Stati Uniti d’America si sono svolte le elezioni di Mid term. Come era previsto e come i sondaggisti avevano pronosticato il partito democratico è uscito vincitore in questa tornata elettorale. Il congresso americano è stato davvero deciso dagli stati che dicevano che erano in bilico.

Un vento di tramontana ha soffiato imperioso da Allegheny Mountains fino alla Sierra Nevada. Trump non è andato a dormire tranquillo ieri sera. Non controlla più il Congresso e il Senato. Cosa cambierà adesso? Cambierà ben poco. Senza dubbio la vita politica del Presidente Trump diventerà più difficile. In Italia si è già parlato di sconfitta epocale. Anatra zoppa hanno intitolato i giornali a caratteri cubitali. Zoppa certamente, però più aggressiva, più combattiva, più pericolosa. Conoscendo Trump e quello che ha fatto fino ad ora il futuro sarà certamente più nero. I giornali hanno parlato di trionfalismo dei democratici al Congresso e al Senato.

Verissimo. Ma la politica di Trump non è al capolinea, non ci saranno radicali mutamenti nella politica interna e esterna, non ci sarà la fine della guerra in Ucraina, non ci saranno le abolizioni di dazi. La costituzione americana è molto diversa dalla nostra. Trump, pur essendo stato sonoramente sconfitto in queste elezioni di Mid term, rimane in carica per il resto del suo mandato che si concluderà a gennaio del 2029, fra due anni. Manterrà intatte tutte le prerogative del suo mandato esecutivo perché il sistema americano è diverso dal nostro, non è legato da un rapporto di fiducia con il Parlamento. Ma perché mi domando Trump è stato sconfitto?

La sconfitta ha una data precisa: Il 28 febbraio. Quando Trump ha avviato le operazioni militari contro l’Iran. E poi la chiusura dello Stretto di Hormuz. Sconfitta, dunque annunciata da diverso tempo. Aveva promesso agli americani che lo avevano portato per la seconda volta alla Casa Bianca che avrebbe chiuso il conflitto in poche settimane e invece la guerra dura ancora. Benzina e gasolio sono saliti alle stelle e i rincari si sono fatti sentire, sono arrivati fino agli scaffali dei supermercati. Però, a pensarci davvero bene, non è Trump che è stato sconfitto.

Non si è votato per eleggere il Presidente degli USA e nelle schede elettorali non c’era scritto il suo nome nel voto di metà mandato. Sono stati sconfitti, però, i candidati repubblicani da lui scelti contro il parere dei dirigenti del partito. Non è stata una mia sconfitta, così ha detto, se fossi stato nella scheda avremmo vinto. Fino ad ieri Trump controllava il Congresso e il Senato, entrambi i rami del parlamento. Da gennaio in poi saranno controllati dai democratici. Avranno vita facile? Avranno mano libera per approvare nuove leggi? Non direi. Perché il Presidente degli Stati Uniti d’America ha diritto di veto. E ieri, appena dopo gli scrutini, è apparso un rosso cappellino con la scritta”Veto”. Il Presidente ha il potere di veto, cioè rifiutarsi di firmare una legge varata dal Congresso. Esultano gli opinionisti, i politologi, i politici europei per la sconfitta di Trump.

Sperano che l’onda blu arrivi anche in Europa. Ma ci sono i Pirenei e le Alpi da superare. Sarà difficile. Il vento sarà fermato prima che arrivi in Spagna, Francia, Germania e Italia. Macron, Sanchez, Meloni, Merz sarete i prossimi. Ma non hanno spiegato il perché gli elettori americani abbiano bocciato i repubblicani. Hanno influito come fattori determinanti il costo della vita, l’immigrazione, la guerra in Iran, l’inflazione, la disoccupazione, le incursioni dell’ICE, i dazi, il prezzo della benzina e del gasolio, la spesa alimentare, la guerra commerciale con il Canada.

Trump nel 2024 era ritornato alla White House promettendo di ridurre il costo della vita, di fermare le guerre in corso in una settimana. Non è riuscito a mantenere le promesse. Una volta conquistato di nuovo il potere ha tradito tutte le sue promesse e ieri gli americani, che non sono poi così fessi, si sono vendicati. Per tutti i suoi errori è stato severamente punito. Trionfo della democrazia americana, ancora viva e vegeta. E io che ho lavorato negli USA per diversi anni, che ho vissuto nello Stato della Pennsylvania, Connecticut, New Jersey, Alabama e Texas sono lieto che finisce con due anni di anticipo la stagione del Congresso e del Senato amici.

Frank Gagliardi