L’appello di Catalano a Fico a nome dei giovani: “Impegnarsi per restare”

Un territorio che perde i suoi giovani è un territorio che rischia di perdere anche il proprio futuro

Il segretario provinciale di Avanti Giovani PSI, intervenendo alla presenza del presidente della Regione Campania, richiama l’attenzione sulle difficoltà dell’Agro Nocerino-Sarnese: «Quando un ragazzo prende il treno per andare a Milano a cercare lavoro, per noi il danno è doppio».

Un territorio che perde i suoi giovani è un territorio che rischia di perdere anche il proprio futuro. È da questa consapevolezza che è partito l’intervento di Mattia Catalano, segretario provinciale di Avanti Giovani PSI a Salerno, che, nel corso di un incontro alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico, ha rivolto un appello alle istituzioni affinché si investa concretamente sulle opportunità dei giovani e sulla valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno.

Un intervento che ha voluto essere, prima ancora che politico, la testimonianza di un giovane che vive quotidianamente le contraddizioni del proprio territorio: l’Agro Nocerino-Sarnese. Sedici comuni e circa 500 mila abitanti, un’area caratterizzata da importanti potenzialità produttive, agricole, industriali e turistiche, ma ancora segnata da fenomeni di dispersione abitativa e progressivo spopolamento.

«Ogni volta che vado al bar trovo sempre un ragazzo in meno seduto al tavolo davanti a me», ha osservato Catalano, restituendo con un’immagine semplice ed efficace il senso di un’emorragia generazionale che interessa intere aree del Mezzogiorno.

Il problema, ha sottolineato, non riguarda soltanto chi parte, ma anche ciò che i territori perdono ogni volta che un giovane è costretto a cercare altrove le opportunità che non riesce a trovare a casa propria. «Quando un ragazzo prende il treno per andare a Milano e cercare lavoro, per noi il danno è doppio».

Eppure, secondo il segretario provinciale di Avanti Giovani, le risorse per invertire questa tendenza esistono già. Occorre, piuttosto, una strategia capace di riconoscerle e trasformarle in occasioni concrete di sviluppo. A partire dalle eccellenze locali, troppo spesso sottovalutate.

È il caso del turismo religioso, comparto sul quale la Regione Campania ha già mostrato attenzione, e che rappresenta una significativa opportunità per il territorio. Catalano ha richiamato, in particolare, le potenzialità di Pagani, sua città d’origine e luogo profondamente legato alla figura di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, ricordando con orgoglio la presenza, a pochi passi dalla propria abitazione, di una delle sei basiliche minori della provincia di Salerno.

Accanto alla vocazione turistica, vi è poi il patrimonio produttivo. L’Agro Nocerino-Sarnese può contare su una filiera agricola e industriale di rilievo nazionale, il cui esempio più significativo è rappresentato dal distretto conserviero di Nocera Inferiore, con un valore dell’export superiore a 1,4 miliardi di euro.

Un potenziale che, nelle parole di Catalano, richiama anche una precisa visione politica: quella di Sandro Pertini, che invitava a «svuotare gli arsenali e riempire i granai». Un richiamo particolarmente attuale in un contesto internazionale attraversato da tensioni e conflitti, nel quale investire nella produzione, nel lavoro e nello sviluppo dovrebbe tornare a essere una priorità.

Da qui l’appello rivolto direttamente al presidente Fico. Catalano ha riconosciuto l’attenzione dimostrata dalla Regione nei confronti dell’Agro, soffermandosi in particolare sugli oltre 400 milioni di euro destinati agli interventi di risanamento e riqualificazione del fiume Sarno. Un investimento importante, che rappresenta un segnale concreto della necessità di restituire dignità ambientale e nuove prospettive a un territorio troppo a lungo penalizzato.

«Noi siamo con lei e ci aspettiamo grandi cose», ha dichiarato rivolgendosi al presidente, chiedendo che questo impegno prosegua e si traduca in nuove politiche capaci di sostenere soprattutto le giovani generazioni.

Il senso politico dell’intervento si è concentrato proprio su questo punto: non limitarsi a riconoscere ai giovani il ruolo di protagonisti del presente, ma garantire loro le condizioni per poter immaginare e costruire il proprio domani senza essere costretti ad abbandonare la propria terra.

«È vero, siamo il presente, ma vorremmo avere anche un futuro», ha concluso Catalano.

Un messaggio che va oltre i confini dell’Agro Nocerino-Sarnese e che richiama una questione centrale per l’intero Mezzogiorno: il diritto dei giovani a scegliere di restare, senza che questo significhi rinunciare alle proprie aspirazioni.

L’augurio finale, rivolto al presidente e a tutta la comunità politica, è anche una dichiarazione d’intenti: proseguire lungo un percorso comune, nella consapevolezza che il futuro del Sud non può essere costruito senza i suoi giovani.

Avanti noi, avanti i giovani e avanti Sud!