Avanti PSI ha indicato dieci nomi per i tavoli programmatici. Al lavoro partecipa l’intero gruppo dirigente del partito

Avanti PSI ha indicato dieci nomi per i tavoli programmatici. Al lavoro partecipa l’intero gruppo dirigente del partito.

Va avanti il lavoro del centrosinistra per la costruzione del programma comune. Avanti PSI ha individuato dieci nomi per contribuire ai tavoli tematici e ha coinvolto nel percorso tutto il gruppo dirigente, chiamato a portare nel confronto le proposte e le esperienze maturate nei territori.

Al tavolo sulla giustizia, coordinato da Luigi Iorio, un contributo importante arriva da Luigi Perifano e Laura Di Santo. Avvocata e da tempo attiva nell’associazionismo pugliese, Di Santo porta nel confronto l’esperienza della professione forense e il lavoro svolto sul territorio. Le battaglie che ha condotto e le proposte che ne sono nate stanno trovando spazio nella discussione programmatica della coalizione.

Al tavolo la supervisione dell’onorevole Gian Franco Schietroma, già sottosegretario e componente del Csm.

Il contributo al tavolo Giustizia è parte del lavoro con cui i socialisti intendono concorrere alla scrittura del programma del centrosinistra, portando nella discussione il punto di vista di chi si confronta con il funzionamento della giustizia nella pratica professionale e nella vita associativa.