Le battaglie dei socialisti, dalle fabbriche all’algoritmo

Cento anni fa, le nostre lotte si consumavano nelle fabbriche, nelle campagne, nelle piazze reali, contro un capitalismo materiale fatto di orari sfiancanti e di privazione dei diritti più elementari.

I socialisti di allora si battevano per l’emancipazione della classe operaia dal giogo del capitale. Oggi, a un secolo di distanza, lo scenario è radicalmente mutato, ma la radice dell’oppressione rimane la stessa, seppur traslata nella sfera immateriale dei dati. Ci troviamo di fronte a una nuova frontiera: la dittatura dell’algoritmo, che si spaccia per massima espressione di libertà e neutralità tecnologica, ma che in realtà rappresenta una forma inedita e pervasiva di sfruttamento e controllo sociale.

Cosa significa, dunque, parlare di socialismo oggi? Significa, innanzitutto, andare “oltre la libertà dell’algoritmo“. Quella che i colossi del tech ci vendono come libertà è un’illusione ottica, una gabbia dorata costruita su misura per frammentare la solidarietà collettiva e trasformare ogni aspetto dell’esistenza umana in merce scambiabile. L’algoritmo ottimizza il profitto, non il benessere sociale; premia l’individualismo competitivo e penalizza la cooperazione. Il lavoratore della “gig economy”, guidato da una notifica sullo smartphone, è l’erede diretto del proletario del primo Novecento, privato però persino della consapevolezza del proprio sfruttatore.

Il socialismo del XXI secolo deve rivendicare il controllo democratico sulla tecnologia. Le infrastrutture digitali, i dati che noi stessi produciamo quotidianamente, devono essere considerati beni comuni, non proprietà esclusiva di pochi oligarchi . Non si tratta di assumere una posizione luddistica di rifiuto del progresso, ma di democratizzarlo.

Cento anni fa chiedevamo la socializzazione dei mezzi di produzione; oggi dobbiamo pretendere la socializzazione degli algoritmi e delle piattaforme. La libertà non può essere ridotta a una scelta all’interno di un menu pre-programmato da un codice proprietario. La vera libertà socialista è autodeterminazione, è la possibilità per la collettività di decidere i propri fini, non solo di subire i mezzi scelti da altri. Ripartire dalle nostre lotte storiche significa riattualizzare quella spinta umanista che mette l’uomo, e non il profitto o l’efficienza tecnologica, al centro del futuro. Oltre l’algoritmo c’è la società, ci sono i corpi, ci sono i diritti: è lì che il socialismo deve tornare a tessere la tela della giustizia sociale.

Raffaele Amendola