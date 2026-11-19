In previsione delle prossime elezioni politiche lo scopo è, indubbiamente, quello di governare

In previsione delle prossime elezioni – e fermo restando l’attuale legge elettorale – i partiti si accingono a formare coalizioni vincenti aggregando quante più forze possibili per raggiungere i risultati ottimali. L‘operazione non è, certo, semplice per il persistere, fra partiti e movimenti interessati, di molte differenze che sembrano insuperabili. E che, essendo la ragione stessa dell‘affermazione di tali, distinte forze nel panorama politico, paiono difficili da cancellare per il timore legittimo, che ognuna di esse ha, di perdere la sua rappresentanza elettorale se rinuncia a difendere la propria identità fondativa. Tanto che c’è chi storce il naso di fronte a certe aggregazioni eterogenee che si stanno profilando, insistendo sull‘incompatibilità delle posizioni pregresse con quelle che oggi tutte insieme dovrebbero sostenere. Un rimprovero che è stato mosso internamente anche al PSI, fautore con Progetto Civico di una nuova forza riformista che allarghi l’area di consenso centrale del centrosinistra, reo di ammettere al dialogo altre formazioni distanti nei presupposti ideologici – fra cui, in particolare, il garantismo – dalla sua linea politica.

Si tratta, tuttavia, di una obiezione superficiale, che non tiene conto di un dato di fatto inoppugnabile. Le coalizioni fra partiti non sono una progressione aritmetica lineare, che mette in fila un elenco di temi da svolgere portati in dote da ogni aderente, bensì un esercizio di geometria finalizzato a conseguire uno scopo. Che è il vero principio costitutivo di ogni azione politica.Ragion per cui la selezione e il taglio degli argomenti dipendono esclusivamente dalla piattaforma su cui la discussione è impostata e dalla visione politica che questa intende trasmettere. La quale deve essere unitaria e convergente verso un apice, nonostante la pluralità di sfaccettature ammesse per poter essere competitiva su tutti i tavoli di confronto sui quali si deve misurare. Il contributo delle forze politiche alla riuscita di una coalizione non è mai, pertanto, il totale trasferimento del bagaglio di idee ed esperienze maturate nel tempo – che ciascuna, comunque, mantiene a proprio corredo come patrimonio politico di riserva per il futuro, sempre imprevedibile – ma solo la sua sintesi parziale, restituita nella forma e misura che più si addice alla visione sostenuta e da sottoporre al giudizio degli elettori. Sarà la piattaforma programmatica, poi, a stabilire le convergenze indispensabili a raggiungere lo scopo che ci si prefigge e ad armonizzare le diverse posizioni iniziali.

In previsione delle prossime elezioni politiche lo scopo è, indubbiamente, quello di governare.Tenendo presenti sia la situazione attuale della nostra società, alla quale ci si rivolge, che le condizioni geopolitiche in cui essa si colloca. Le differenze restano, ma – quando non siano linee invalicabili – passano in secondo piano rispetto all’obiettivo fissato, da privilegiare. Forse val la pena rammentarlo, per quanto la posizione politica da tenere sembri scontata.