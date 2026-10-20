Le destre vogliono cancellare la democrazia prima in Israele poi negli USA

Il 27 ottobre e il 3 novembre 2026 si preannunciano le date più importanti nella storia di due delle democrazie più importanti: Israele e gli Stati Uniti. In queste date, a distanza di appena una settimana l’una dall’altra, si terranno elezioni di enorme importanza perché in entrambi i casi non è in gioco solo il futuro politico di Trump e di Netanyahu, ma delle democrazie americana e israeliana. Non è un caso che avvengano prima quelle in Israele perché mai come in questi anni di presidenza Trump, è emersa fortissima l’evidenza di quanto le lobby che rappresentano il sionismo riescano ad influenzare la presidenza , il Congresso, la politica, l’economia e le guerre degli Stati Uniti. Ma è altrettanto evidente che mai come in questi anni l’appoggio incondizionato del popolo e della politica americana, sta venendo meno ad una velocità inquietante per Israele.

Netanyahu sempre più a destra ricattato dai suprematisti

Netanyahu fa parte di una coalizione con suprematisti ebrei, che un ex capo del Mossad israeliano, Tamir Pardo*, ha definito peggiori del Ku Klux Klan, che se rivincessero le elezioni è molto probabile che porteranno a termine il progetto di indebolire sia il procuratore generale indipendente di Israele che la Corte Suprema. Seguiranno l’annessione della Cisgiordania e di Gaza e la pulizia etnica dei palestinesi da entrambi i territori. Israele, come democrazia, non esisterebbe più e potrebbe diventare un paese simile al Sudafrica dell’apartheid, con la differenza , rispetto a questo, che i suoi proxy, le lobby sioniste e le comunità ebraiche nazionali, presenti in 100 paesi, sono molto ben protetti dalle leggi, fatte però per proteggere gli ebrei dall’antisemitismo, e sono ben organizzati e finanziati.

Lo Stato ebraico ha già perso il sostegno di gran parte del Partito Democratico americano, di molti giovani repubblicani e praticamente di tutti i partiti liberali europei. È molto probabile che, più va avanti l’abbattimento delle istituzioni democratiche, parallelamente alla pulizia etnica e alla deportazione forzata dei palestinesi, più negli Stati Uniti e in Occidente sarà sempre più forte e popolare la determinazione a sanzionare e boicottare Israele. Ma anche la società israeliana subirebbe una scossa mortale al suo interno. Accademici, uomini di cultura e rappresentanti sportivi israeliani saranno sempre più spesso banditi dalle manifestazioni in tutto il mondo.

Questo isolamento avrebbe come conseguenza che migliaia di scienziati, matematici, progettisti di software , di intelligenza artificiale, ingegneri, piloti di caccia, fisici nucleari, decideranno gradualmente di emigrare. Sta già avvenendo. Tutti i giorni israeliani appartenenti a questi profili sociali ed economici partono e probabilmente non torneranno più . Un recente studio dell’Università di Tel Aviv ha rilevato che 1.370 medici hanno lasciato Israele per almeno 12 mesi negli ultimi tre anni, un numero che supera quello di medici presenti in molti dei principali ospedali israeliani.

I militari mettono in guardia dal pericolo dell’isolamento

L’ex ministro della Difesa, Moshe Ya’alon, attacca, in un’intervista a Ynet* , i responsabili della situazione nei territori e mette in guardia contro il radicamento dell’apartheid: “Il governo incoraggia i pogrom per espropriare gli arabi attraverso abusi, comprese le sparatorie“. Riguardo agli elementi estremisti di destra, afferma: “Yeshayahu Leibowitz aveva messo in guardia contro i giudeo-nazisti. Non posso dire che avesse torto”. Sull’opposizione a Netanyahu afferma: “Gadi Eisenkot è un uomo eccellente che si è coperto di rispetto e onore, ma purtroppo, politicamente, non ha ancora imparato ciò che Bennett ha già dimenticato“. E non è l’unico militare che la pensa come Ya’Alon.

In un articolo pubblicato dal New York Times **, un numero crescente di ex generali, funzionari dell’intelligence e ex primi ministri israeliani accusano i coloni in Cisgiordania di perpetrare una pulizia etnica con il sostegno del governo: “quando una società si comporta in questo modo”, ha affermato uno di loro, “quella società è condannata”. Nella stessa intervista Ya’Alon ha paragonato l’ideologia dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania a quella della Germania nazista: “cos’è la supremazia ebraica? Ottant’anni dopo l’Olocausto, il ‘Mein Kampf’ al contrario. La razza superiore siamo diventati noi”. Gadi Eisenkot, riconosciuto come un uomo perbene , se riuscirà a trionfare il 27 ottobre, ha già dichiarato che metterà fine almeno al “vergognoso pogrom” che Netanyahu ha permesso ai coloni ebrei di perpetrare in Cisgiordania. Trump , con Eisenkot , potrebbe avere un leader israeliano più disposto a fare uno sforzo in buona fede per attuare il suo piano di pace per Gaza. Ma le lobby sioniste, soprattutto americane, boicottano qualsiasi piano di pace.

È una sfida all’ultimo voto

Non so chi vincerà le elezioni. Attualmente, il blocco di Eisenkot viene dato dai sondaggi in vantaggio di un seggio, 22, rispetto ai 21 accreditati del blocco del Likud e degli alleati di Netanyahu. Pur tuttavia nessuno dei due blocchi riuscirebbe a formare un governo con i 61 seggi senza l’appoggio di altri partiti accreditati di 17 seggi. Per la mia esperienza propendo per la vittoria di Netanyahu. È lui che ha condizionato la politica israeliana degli ultimi 30 anni. È stato ambasciatore di Israele all’ONU e vice negli Stati Uniti e in quell’esperienza è riuscito a cambiare la tendenza compromissoria delle lobby ebraiche americane in una linea annessionista, sovranista e nazionalista. Niente scambio territoriale per la pace, niente Stato palestinese. Rientrato in patria, ha preso l’eredità di Begin come capo del Likud spostandolo sempre più a destra. È stato il regista che ha costruito e diretto l’intera organizzazione di proxy, che sono la vera forza di Israele, sia che operino apertamente come lobby di influenza e pressione politica come l’AIPAC, sia che operino come comunità ebraiche locali presenti in 100 paesi. Netanyahu sa come manovrare più di qualsiasi altro politico israeliano tutto il mondo del sionismo interno ed esterno a Israele. “Fino a quando esiste uno Stato ebraico, sarà in grado in qualsiasi modo di difendere gli ebrei in pericolo in tutto il mondo”. È il politico che ha vissuto ,non si sa con che tipo di conoscenza!!, tutto l’affaire Epstein da quando questo signore era un semplice insegnante a quando è stato suicidato. Le organizzazioni ebraiche-sioniste americane, potentissime e infiltrate fino a dentro lo Studio Ovale, puntano su di lui per realizzare il disegno messianico della Grande Israele: “ ora con Trump-Netanyahu o mai più”. L’abbandono di questo disegno potrebbe significare anche la scomparsa di Israele per consunzione. Qualche ora fa Trump ha apertamente dichiarato il suo endorsement per Netanyahu, che si è dichiarato “onorato e commosso” per il post, sul profilo personale Truth Social , di Trump: “ Netanyahu si è dimostrato forte, coraggioso e brillante di fronte a un’opposizione tremenda, persino da parte di Israele stesso” . A Washington anche gli operatori ecologici sanno che Trump detesta Netanyahu, ma la lobby sionista ha sempre “argomenti” convincenti per fargli fare quello che loro vogliono.

Eisenkot non è nulla di tutto questo: ha perso a Gaza il figlio e due nipoti e conosce il dolore delle famiglie per i lutti. Come diceva Patton: “ solo se senti le grida di dolore dei soldati feriti o morenti capisci l’insensatezza della guerra”. In questo generale si identificano i dubbi profondi, che tutti i giorni aumentano, contro Netanyahu per avere sottovalutato, o forse peggio, gli avvertimenti che sono arrivati, prima del 7 ottobre, da varie intelligence arabe. Rappresenta molta rabbia per la convinzione che Netanyahu abbia trascorso mesi a evitare accordi di cessate il fuoco, che avrebbero liberato più velocemente un maggior numero di ostaggi, perché i suoi partner di coalizione preferivano continuare la guerra. Dal 7 ottobre 2023 e nelle guerre successive, fino a questa in Libano, Israele ha perso circa 2000 soldati e altrettanti sono rimasti gravemente feriti o menomati. Un numero altissimo per un popolo di 7 mil. di cittadini con forze armate composte di 400.000 uomini tra effettivi e riservisti. Il partito che guida Eisenkot si chiama Yashar, che significa “dritto” o “onesto”, ma dubito che siano questi i valori maggioritari nella società israeliana.

Fulvio Rapanà