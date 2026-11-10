“Le donne in Parlamento” di Aristofane in scena al Teatro Comunale J. P. Velly di Formello

Al Teatro Comunale J. P. VELLY di Formello, sabato 14 novembre 2026 ore 21,00, la Compagnia CASTALIA, considerata una delle Compagnie Teatrali più prestigiose nell’allestimento di commedie classiche a livello nazionale, in occasione del 35° anniversario della sua nascita, porta in scena la sua storica edizione del capolavoro della commedia antica “LE DONNE AL PARLAMENTO” di Aristofane, con l’adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, considerata da insigni studiosi una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia.

Lo spettacolo è realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico sullo Spettacolo dal vivo 2026 della Regione Lazio.

Una commedia di notevole impatto, divertente, graffiante, poetica, che lancia un monito profetico sulla decadenza della nostra civiltà. Attraverso la comicità irriverente e la satira sferzante del suo genio fantasioso, Aristofane affronta temi di sconvolgente attualità: la partecipazione femminile al potere politico, la parità dei diritti, la corruzione, l’uguaglianza sociale. In un’Atene sfiancata dalla guerra, in uno stato di sbando materiale e spirituale, l’autore immagina che le donne, stanche dell’inettitudine degli uomini, della loro incapacità di costruire un mondo giusto, attuino un “colpo di stato” e assumano il potere. Una volta al governo, decidono di mettere tutto in comune, abolendo la proprietà privata e la famiglia. Tutti attingeranno in parti uguali al patrimonio collettivo, amministrato dalle donne, che avranno in comune tutti gli uomini e potranno fare figli con chiunque. Ma l’utopia protofemminista dell’eroina Prassagora non potrà realizzarsi e, in un’esplosione di contraddizioni e comicità, il grande sogno si trasforma in un incubo grottesco.

Lo straordinario allestimento di Vincenzo Zingaro restituisce la ricchezza dei molteplici aspetti contenuti nell’opera, recuperando l’atmosfera originale della commedia, soprattutto attraverso l’uso delle maschere, create dal celebre CARBONI STUDIO (di cui ricordiamo il sodalizio con Fellini).

Lo spettacolo segna una tappa significativa nell’importante percorso di rivisitazione del Teatro Classico che Vincenzo Zingaro, alla guida della Compagnia CASTALIA, porta avanti da 35 anni, con grande successo di pubblico e di critica, al Teatro ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico), sede della Compagnia (riconosciuta dal Ministero della Cultura come CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE NAZIONALE) e in prestigiosi Festival: OSTIA ANTICA, TAORMINA, PAESTUM, POMPEI, SEGESTA, FERENTO, TEATRI DI PIETRA, LEUCIANA, VENOSA, SARSINA, FORMIA, VOLTERRA, ANAGNI, ALBA FUCENS e tanti altri. Un progetto culturale unico in Italia, che ha coinvolto con entusiasmo centinaia di migliaia di giovani e che da anni è oggetto di Studio e di Tesi di Laurea presso prestigiose Università italiane ed europee.

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NOTE DI REGIA

Nell’opera di Aristofane vive il mito di una città che rappresenta la culla della civiltà occidentale: Atene, la città dell’arte, del bello, del pensiero, di cui il poeta fu il più appassionato cantore.

Avvicinarmi al teatro di Aristofane, mi offre, ancora una volta, la possibilità di riappropriarmi di un’identità perduta, di ritrovare una dimensione teatrale pura, in cui fantasia e impegno sociale sono legati indissolubilmente. Diceva Hegel: “Chi non ha letto Aristofane non può capire cosa vuol dire la felicità“. In effetti, quello che ho provato nel mio primo incontro con l’Autore, avvenuto attraverso la messinscena de “Le NU” e successivamente de “LA PACE”, è stato un grande senso di libertà. Alle suggestive atmosfere liriche, il poeta alterna momenti di travolgente comicità, fatti di grottesche caratterizzazioni, satira feroce, lazzi scurrili, in un gioco in cui, alla dirompente fantasia creativa, si accompagna sempre una forte coscienza politica, animata da un profondo senso di umanità.

Quando la commedia “LE DONNE AL PARLAMENTO” fu portata in scena da Aristofane, ad Atene, nel 391 a.C., la città, sfiancata da quarant’anni di guerra, era in profondo declino materiale e spirituale (il processo e la condanna a morte di Socrate, nel 399 a. c., furono una prova tangibile dello sbandamento delle coscienze). In quest’atmosfera di stanchezza e di sfiducia, nascono “LE DONNE AL PARLAMENTO”, che concludono la cosiddetta “trilogia femminista” di Aristofane.

Se le “TESMOFORIAZUSE” contengono il primo germe di rivolta delle donne contro gli uomini, sotto forma di giocosa parodia letteraria antieuripidea, “LISISTRATA” rappresenta il primo moto eversivo determinante (attraverso la negazione del piacere sessuale), che oppone agli uomini, ostinati in una guerra assurda, il diritto delle donne a far valere le ragioni della Pace. Infine, di fronte alla totale incapacità degli uomini di costruire un mondo giusto, alle donne non resta che un’ultima ed estrema possibilità: assumere il potere. È questo il tema de “LE DONNE AL PARLAMENTO” (“ECCLESIAZUSE“), in cui Aristofane traccia un affresco iperbolico e paradossale, con l’ironia a lui congeniale, di una società oramai allo sbando, fatta di maschi “impegnati” a dormire e ad espletare i propri bisogni. Una volta al governo, le donne decidono di mettere tutto in comune, abolendo la proprietà privata e la famiglia, i due pilastri della società costruita dagli uomini. In questo modo non ci sarà più motivo di rubare: tutti attingeranno in parti uguali al patrimonio collettivo, amministrato dalle donne, che avranno in comune tutti gli uomini e potranno fare figli con chiunque.

Con questa provocazione, Aristofane anticipa in modo sconvolgente teorie moderne a noi vicine, che, per la verità, aleggiavano già (seppure in maniera molto teorica) nella realtà del suo tempo, tant’è che una sorta di “comunismo” e di “femminismo” compariranno, di lì a poco, nella Repubblica di Platone.

Ma ad Aristofane, a differenza dei filosofi, non interessava certo teorizzare uno Stato astratto: la sua intenzione era quella di prendersi gioco, come commediografo, degli estremismi, per mostrarne le paradossali conseguenze. E ‘appunto quello che farà con il rigorismo tenace dell’eroina Prassagora, protagonista della commedia, fautrice di un utopico “colpo di Stato” destinato al fallimento, seppure partito da accattivanti premesse.

Nel mio allestimento, ho cercato di mettere in evidenza il senso di precarietà che si percepisce nell’opera. Atene, lontana dagli antichi fasti, attraversa una significativa trasformazione anche nel suo teatro, in particolare, proprio in quella forma di teatro che era stata, sin dalle origini, un momento di esilarante partecipazione e, insieme, di confronto e di arricchimento: la commedia attica antica. La pregnanza sociale dei suoi contenuti, la satira politica che esprimeva, erano per la città un punto di riferimento fondamentale. Il Coro, sappiamo, era l’anima della rappresentazione: al di là dell’elemento lirico e spettacolare, esso incarnava la “coscienza” dell’autore, attraverso cui si levava la voce dell’intera pòlis.

Ne “LE DONNE AL PARLAMENTO” questa voce sembra affievolirsi, fino quasi a tacere. Il Coro è spogliato della sua funzione critica e si limita ad accompagnare l’azione dei personaggi. Un’umanità spenta e avvilita, che si trascina in un mondo senza più punti di riferimento. Atene appare così una città sepolta, dalle cui rovine la passione civile di Aristofane, pur lontana dalle graffianti sferzate e dagli affreschi lirici de “LE NUVOLE” o de “LA PACE”, riesce comunque ad affiorare, per lasciarci un messaggio indelebile: attraverso una comicità sempre più malinconica, il poeta sembra dirci, ancora una volta, che l’unica possibilità di salvezza sta nel buon senso e nella volontà di costruire il mondo nella concordia.

“LE DONNE AL PARLAMENTO” segnano un momento di passaggio fondamentale nella storia del teatro: il passaggio dall’Archàia, la commedia attica antica, alla Nèa, la commedia attica nuova, che successivamente si affermerà con Menandro. Pertanto, ci troviamo di fronte a un esempio di quella che viene definita commedia di mezzo. Da quel momento, le sorti di Atene cambieranno, come cambierà il modo di concepire la commedia: il multiforme mondo della fantasia e dell’impegno politico scomparirà e con esso la presenza dei Cori. I personaggi, estremamente variegati, estrapolati ora dal tessuto cittadino, ora dalla pura immaginazione, lasceranno il posto ai cosiddetti “tipi fissi” e l’azione diventerà espressione di motivi standardizzati, tratti dalla vita familiare, da cui nascerà il teatro latino di Plauto e Terenzio. Muore così, con la commedia attica antica, la grande stagione di Atene, che rimane immortale nell’opera dei suoi uomini migliori: fra questi non possiamo non riconoscere un posto di primo piano ad Aristofane.

Vincenzo Zingaro

Teatro Comunale J. P. VELLY di Formello (Via Regina Margjerita, 6),

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