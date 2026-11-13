Le ONG chiedono il rispetto dei Diritti Civili in Bahrein. La lettera al presidente Macron

Non bene pro toto libertas venditur auro, è l’insegnamento di una celebre fiaba di Fedro per evidenziare la dicotomia tra l’indipendenza del lupo e la condizione servile del cane, assoggettato al guinzaglio del proprio padrone. Per quanto un regime teocratico possa profondere con un tutt’altro che disinteressato mecenatismo ingenti risorse in petrodollari, nessuna operazione di “cultural washing” è in grado di cancellare le tracce di sangue della violenza e della sistematica violazione dei diritti umani. È il caso del Regno del Bahrein, al quale vengono imputati la pratica sistematica della tortura, la persecuzione degli oppositori politici e dei difensori dei diritti civili, la censura, la compressione della libertà d’espressione, nonché il ricorso a detenzioni arbitrarie, incluse quelle a danno di minori.

La brutale repressione della “Primavera del Bahrein” nel 2011 e la successiva condanna di alcuni esponenti del sindacato degli insegnanti nel 2012, in seguito alle mobilitazioni contro il regime, hanno inaugurato una spirale autoritaria documentata in sede sovranazionale. Già il 14 giugno 2018, infatti, il Parlamento europeo aveva stigmatizzato una serie di gravi abusi: le detenzioni comminate con l’accusa di “aver offeso un Paese vicino” (che rivela una condizione di subalternità) o per aver divulgato informazioni sulle torture praticate negli istituti penitenziari, il ricorso alla revoca della cittadinanza quale strumento di rappresaglia politica, l’imposizione di divieti di espatrio ai danni dei difensori dei diritti umani, nonché la reintroduzione ed esecuzione della pena capitale. Tali rilievi sono stati ulteriormente ribaditi e ampliati dalla risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021, che ha denunciato la sistematica violazione dei diritti dei lavoratori attraverso pratiche antisindacali e la repressione delle organizzazioni rappresentative, la persistenza di profonde disuguaglianze di genere in ambito socio-economico e la condizione di subalternità giuridica delle donne nel contesto familiare — ulteriormente cristallizzata dalla legge sulla famiglia del 2017 e aggravata dalla storica preclusione, risalente al 1963, alla trasmissione della cittadinanza ai figli —, fino all’impiego di sofisticati apparati di sorveglianza digitale ai danni di oppositori politici e attivisti.

Nel 2025, come riferito da Amnesty International sulla base dei dati forniti dal Bahrain Center for Human Rights, almeno 132 individui — tra cui 35 minori — sono stati sottoposti ad arresto o a interrogatorio con accuse riconducibili all’esercizio della libertà d’espressione. A questo quadro repressivo si affiancano inoltre politiche energetiche fortemente impattanti sul piano ambientale: l’incremento dell’estrazione di gas e petrolio si pone infatti in stridente contraddizione con l’impegno formalmente assunto dal Regno di ridurre del 30% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2035.

Al di là del suo governo contingente, il Bahrein costituisce uno Stato di rilevanza strategica per l’Europa, tanto in virtù delle proprie riserve di idrocarburi, quanto per una collocazione geopolitica che gli consente di muoversi su molteplici piani diplomatici. L’adesione al Movimento dei Paesi non allineati (NAM) nel 1973 ha infatti inseritolo Stato tra le voci terzomondiste; parallelamente, la sua posizione nel Golfo Persico gli conferisce un peso determinante negli equilibri regionali, mentre la stretta contiguità con l’Arabia Saudita — storico alleato degli Stati Uniti — lo accredita quale interlocutore privilegiato del blocco occidentale.

Tuttavia, è proprio all’interno di tale posizionamento multipolare, così come nella sua composizione multietnica e nella struttura confessionale della minoranza sunnita al potere e la maggioranza sciita oppressa, che emergono le profonde contraddizioni delle élite dirigenti. Un Paese che, per la sua configurazione, potrebbe ergersi a presidio di pluralismo e di valori condivisi, oltre che a mero esportatore energetico, finisce così per la sua oligarchia a ripiegare in una condizione di satellitare subalternità.

Benedetto Ligorio Ph.D.

La lettera:

32 ONG – Organizzazioni non governative – attive nella tutela dei diritti umani hanno sottoscritto una lettera congiunta indirizzata al Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, per la sua visita nel Regno del Bahrein, esortandolo a porre il rispetto delle libertà fondamentali al centro dei colloqui bilaterali. I firmatari hanno sollecitato l’immediata scarcerazione dei difensori dei diritti civili e dei prigionieri politici, la cessazione delle sistematiche violazioni in atto, la reintegrazione nella cittadinanza dei cittadini bahreiniti che ne sono stati arbitrariamente privati, nonché l’adozione di misure concrete e vincolanti volte a garantire la piena tutela dei diritti civili fondamentali.

Egregio Presidente Macron,

Oggetto: La Sua visita in Bahrein nel contesto di una crescente repressione dei diritti umani

Noi, le organizzazioni per i diritti umani firmatarie, Le scriviamo in vista della Sua visita in Bahrein, prevista nell’ambito del Suo tour nel Golfo dal 19 al 21 ottobre, per esortarLa a porre i diritti umani al centro dei Suoi colloqui con Re Hamad Al-Khalifa. La vostra visita si svolge nel contesto della più dura repressione del dissenso in Bahrein dal 2011, suscitando serie preoccupazioni sul fatto che una più stretta cooperazione politica e di sicurezza con la Francia possa incoraggiare le autorità bahreinite in un momento di crescente repressione.

Riconosciamo l’importanza della sicurezza e della stabilità regionale, soprattutto nel contesto del conflitto in corso. Tuttavia, questi obiettivi non devono essere perseguiti a scapito dei diritti umani fondamentali né ignorare le gravi violazioni in atto.

Dallo scoppio della guerra Iran-USA-Israele, le autorità bahreinite hanno intensificato la repressione delle libertà fondamentali:

Più di 700 persone sono state arrestate, tra cui minori. Decine di persone hanno ricevuto lunghe condanne al carcere a seguito di processi iniqui, comprese condanne all’ergastolo, come documentato dall’Al Amal Center for Human Rights and Justice e dal Bahrein Institute for Rights and Democracy (BIRD).

Ad aprile, le autorità hanno revocato la cittadinanza a 69 bahreiniti, tra cui 33 minori, il più piccolo di soli 19 giorni, lasciando la maggior parte apolide.

In una repressione senza precedenti contro i religiosi sciiti, almeno 37 persone sono state arrestate il 9 maggio. Attualmente 69 imputati sono sotto processo di massa, 56 dei quali sono in custodia cautelare, tra cui 46 religiosi. Secondo le informazioni ricevute da BIRD, gli avvocati della difesa hanno sollevato gravi accuse di tortura, confessioni estorte, verbali di interrogatorio falsificati e gravi violazioni del diritto a un giusto processo.

A marzo, il trentaduenne Sayed Mohamed Al-Mousawi è morto in custodia cautelare dopo essere stato fatto sparire con la forza la settimana precedente. Il suo corpo è stato restituito alla famiglia con evidenti segni di tortura.

Questi eventi si inseriscono in un contesto di lunga data di detenzione arbitraria e impunità. Due cittadini europei, il difensore dei diritti umani danese-bahreinita Abdulhadi Al-Khawaja e l’eminente dissidente svedese-bahreinita Sheikh Mohammed Habib Al-Muqdad, sono ingiustamente incarcerati da oltre 15 anni dal loro arresto, così come i noti prigionieri politici Hassan Mushaima e il dottor Abduljalil Al-Singace. Il dottor Al-Singace è in sciopero della fame a base di soli liquidi da oltre cinque anni per protestare contro la confisca dei suoi manoscritti. I quattro uomini, insieme ad altri detenuti arbitrariamente, sono stati torturati e privati ​​di cure mediche adeguate.

Il Bahrein continua inoltre ad applicare la pena di morte a seguito di processi viziati da gravi irregolarità. Attualmente ci sono 19 persone condannate a morte, 18 delle quali hanno esaurito tutti i ricorsi legali. Siamo particolarmente preoccupati per Mohammed Ramadhan e Husain Moosa, la cui detenzione è stata giudicata arbitraria dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, e che hanno chiesto la loro immediata e incondizionata liberazione.

Nel febbraio 2013, la Francia si è unita ad altri 43 Stati in seno al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per esprimere preoccupazione per la detenzione politica, i processi iniqui e la revoca della cittadinanza in Bahrein. L’Unione europea, anche tramite il suo Rappresentante speciale per i diritti umani e nell’ambito dei dialoghi sui diritti umani, ha ripetutamente chiesto la loro liberazione, ma a più di 15 anni dal loro arresto, alcuni di questi stessi prigionieri, tra cui i cittadini dell’UE Al-Khawaja e Al-Muqdad, rimangono dietro le sbarre e gli abusi continuano.

Presidente Macron, a meno che non formuli richieste concrete per migliorare la situazione dei diritti umani in Bahrein, in particolare per la liberazione dei difensori dei diritti umani e dei prigionieri politici, la sua visita rischia di legittimare la repressione in Bahrein e di inviare un messaggio pericoloso ai suoi governanti, ovvero che possono continuare a imprigionare i critici, perseguitare i leader religiosi e privare i bambini della cittadinanza senza subire alcuna conseguenza nelle loro relazioni con la Francia.

Vi esortiamo pertanto a sfruttare la vostra visita come un’opportunità per fare pressione su Re Hamad affinché:

Rilasci immediatamente e senza condizioni Abdulhadi Al-Khawaja, Sheikh Mohammed Habib Al-Muqdad, Hassan Mushaima, il Dr. Abduljalil Al-Singace e tutti gli altri detenuti arbitrariamente per aver esercitato i loro diritti fondamentali alla libertà di espressione e di riunione. Ponga fine alle persecuzioni di massa contro i religiosi sciiti, rilasci immediatamente e senza condizioni coloro che sono detenuti arbitrariamente e garantisca indagini indipendenti.

1. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)

2. Advocates for Political Prisoners

3. Al Amal Center for Human Rights and Justice

4. Al-Monqith Organization for Human Rights (MOHR)

5. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)

6. Centre for Human Rights Monitoring and Social Assistance (CODHAS)

7. CIVICUS

8. Coalizione Italiana contro la Pena di Morte

9. Committee to Protect Journalists

10. Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

11. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)

12. FairSquare

13. Front Line Defenders

14. Global Voices

15. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

16. Human Rights Association (IHD)

17. Human Rights First

18. Human Rights Watch

19. Humanity Diaspo

20. Humans Remain

21. Index on Censorship

22. International Federation for Human Rights (FIDH)

23. Ligue Burundaise pour les Droits de la Femme

24. Moroccan Prison Observatory – OMP

25. Observatoire Burundais des Prisons (OBP)

26. Positive Result foundation

27. Reprieve

28. SOHRAM Casra

29. The Advocates for Human Rights

30. The FreeAlKhawaja Campaign

31. Union Chrétienne pour le Progrès et la Défense des Droits de l’Homme

32. World Coalition Against the Death Penalty