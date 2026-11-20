Sciopero. Maraio: "Sarebbe opportuno aprire una riflessione su nuove forme di mobilitazione, capaci di creare più disagi al governo e meno ai cittadini"

“Le ragioni dello sciopero generale sono tutte comprensibili e, in larghissima parte, condivisibili. Molti nostri dirigenti sono in piazza al fianco dei lavoratori e della Cgil. Sarebbe però opportuno aprire una riflessione su nuove forme di mobilitazione, capaci di creare più disagi al governo e meno ai cittadini, soprattutto a lavoratori, famiglie e pendolari”.

Lo afferma Enzo Maraio, segretario di Avanti Psi, a margine del corteo a Salerno. “Il diritto di sciopero è sacrosanto e rappresenta una conquista fondamentale della nostra democrazia. Proprio per questo – riprende – credo sia utile ragionare anche su modalità di protesta innovative, capaci di incidere sulle scelte di chi governa, limitando per quanto possibile le difficoltà quotidiane dei cittadini“.

“L’obiettivo deve essere quello di rendere sempre più forte ed efficace la mobilitazione, coinvolgendo e raccogliendo il consenso più ampio possibile attorno alle ragioni della protesta”, conclude Maraio.

Oggi è un venerdì di caos e disagi per lo sciopero generale della Cgil, con manifestazioni e comizi programmati in 100 città. A Roma, in piazza Vittorio, dove è partito il corteo, c’è il segretario generale Maurizio Landini, ‌che ha annunciato: “Nelle piazze siamo più di un milione”. Allo sciopero di 24 ore aderiscono anche la Confederazione Cobas, insieme a Clap e Sial. Non ci sono stati Cisl e Uil. E sempre oggi è prevista la Giornata internazionale di mobilitazione degli studenti.

La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi. Esclusi invece dall’astensione, dopo l’intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia.

Ma il trasporto ferroviario in parte resta a rischio, perché dalle 21 di oggi fino alle 20 di sabato 21 novembre è scattato un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub Trasporti.

La mobilitazione contesta la legge di bilancio e le politiche economiche e sociali del governo. Tra i punti centrali rivendicati, si legge sul sito della Cgil: “Salari e potere d’acquisto, con la richiesta di aumenti salariali e rinnovi dei contratti collettivi contro il carovita e l’inflazione; fisco e pensioni, con lo stop al peso fiscale sbilanciato su lavoratori dipendenti e pensionati; sanità, scuola e servizi pubblici, la richiesta è di maggiori investimenti contro il declino dei servizi e opposizione ai tagli previsti per la scuola pubblica. Precarietà e giovani, con misure strutturali per il diritto allo studio, politiche abitative e sicurezza sul lavoro; Spesa militare, con la richiesta di bloccare i fondi destinati al riarmo e alla difesa per ridistribuirli alle emergenze sociali”.

Lo sciopero riguarda l’intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 146/90 sui servizi essenziali.

Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente. Le strutture territoriali e le categorie della Cgil hanno organizzato assemblee, volantinaggi e iniziative nei luoghi di lavoro per promuovere la partecipazione alla giornata di mobilitazione.

L’agitazione riguarda tutto il personale docente, Ata e i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, oltre al comparto Università e Ricerca. Non viene garantito il normale svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche. La chiusura o la rimodulazione degli orari dipenderà dall’adesione dei singoli insegnanti e collaboratori scolastici di ciascun plesso.

Sono comunque assicurati i servizi indispensabili, come la vigilanza sui minori già presenti a scuola. Sul fronte sanitario, si possono verificare rallentamenti, rinvii o cancellazioni di visite ambulatoriali, esami diagnostici programmati, interventi chirurgici non urgenti e attività amministrative (Cup, accettazioni, sportelli). Sono pienamente assicurati i livelli minimi essenziali, tra cui pronto soccorso, rianimazioni, reparti di emergenza, assistenza ai pazienti ricoverati e prestazioni salvavita, come dialisi e terapie oncologiche.

Il trasporto pubblico locale si ferma per 24 ore (nel rispetto delle fasce di garanzia), ma sono state escluse specifiche aziende in diverse città italiane. La Commissione di garanzia ha disposto queste esenzioni per evitare la sovrapposizione di agitazioni sindacali ravvicinate sullo stesso bacino di utenza. Le principali aziende locali esentate sono: l’Atm a Milano, Atvo a Venezia, Gtt a Torino, Sad a Bolzano e Trentino Trasporti a Trento, Anm a Napoli, Amtab a Bari.

Per il resto stop di 24 ore per bus, tram e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale: a Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9,00 alle 17,30 e dalle 20,30 a fine servizio; a Bologna dalle 8,30 alle dalle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio; a Firenze dalle 8,15 alle 12,30 e dalle 14,30 a fine servizio; a Roma dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; a Palermo dalle 8,30 alle 17,30 e dalle 20,30 a fine servizio.

Per quanto riguarda i treni, dalle 21 di oggi alle ore 20 di sabato 21 novembre, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Tper e Trenord, si legge sul sito di Trenitalia (dove è possibile consultare l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero). Molti treni subiscono cancellazioni.

Quindi la circolazione resterà regolare fino alle 21 di oggi. Arriveranno a destinazione tutti i convogli regionali e a lunga percorrenza con partenza programmata entro le 21 e arrivo previsto entro le 22. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle ore 21. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

Lo sciopero è accompagnato da circa 100 iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale, con appuntamenti regionali e provinciali. La manifestazione principale è a Roma, dove i partecipanti si sono mossi alle 9,30 da piazza Vittorio Emanuele II esibendo uno striscione in testa al corteo (inizio da via Cavour per concludersi ai Fori Imperiali dove parlerà Landini) con la scritta “No al riarmo e al caro vita”.

A Milano i manifestanti si sono ritrovati alle 9 in piazza Cadorna, con l’intervento di Maria Grazia Gabrielli. A Torino la partenza è cominciata alle 9,30 da piazza XVIII Dicembre, alla presenza di Luigi Giove. A Bologna il corteo ha preso il via alle 9,30 da piazza dei Martiri per poi raggiungere piazza del Nettuno, dove è previsto l’intervento di Michele De Palma, mentre a Firenze l’appuntamento è stato alle 9,30 in piazza Indipendenza, con Pino Gesmundo. A Napoli il ritrovo alle 9 in piazza Mancini con arrivo in piazza Matteotti. Alla stessa ora sono partiti i cortei di Bari, da piazza Giovanni XXIII, e di Palermo, da piazza Marina, dove le conclusioni si terranno in piazza Verdi con Serena Sorrentino.

A Cagliari la manifestazione regionale è iniziata alle 9 in piazza Giovanni XXIII, con la partecipazione di Christian Ferrari. A Perugia il concentramento alle 9 in piazza Partigiani, mentre a Genova i partecipanti si sono riuniti alle 9,30 nei pressi della Stazione Marittima. Tante le mobilitazioni in corso anche in Veneto e in particolare a Venezia, Padova, Verona, Vicenza e Treviso.

A Bologna scontri tra studenti e forze dell’ordine in via Santa Lucia nell’ambito del corteo organizzato dai collettivi studenteschi. Una parte del serpentone, improvvisamente, ha cambiato direzione, provando a dirigersi verso la sede di Confindustria in via san Domenico, ostacolata dalle forze dell’ordine. La polizia, in tenuta antisommossa, ha respinto i manifestanti che hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza per passare oltre con fumogeni e striscioni e arrivare alla sede dei confindustriali. Gli agenti hanno effettuato alcune cariche e i manifestanti sono stati deviati su via Castiglione, da dove hanno ripreso il loro itinerario iniziale in via Santo Stefano e poi verso i viali.

In Sicilia, migliaia di lavoratori, pensionati e studenti sono scesi in piazza per lo sciopero generale promosso dalla Cgil, contro le politiche economiche che impoveriscono il Mezzogiorno. Salari più alti, lavoro stabile, pensioni adeguate, un fisco più equo e misure contro il carovita sono al centro della mobilitazione, il cui slogan è “Il futuro è adesso”. Tra le rivendicazioni anche una sanità pubblica accessibile, il diritto allo studio e alla casa, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la pace e il disarmo.

Due i cortei organizzati a Palermo. Quello della Cgil, partito da piazza Marina, attraversa il centro cittadino per concludersi in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, con gli interventi dei rappresentanti degli studenti, del segretario generale della Cgil Palermo, Mario Ridulfo, e della dirigente nazionale Serena Sorrentino.

Da piazza Croci è partita la manifestazione promossa dall’Usb insieme a Osa, Zona Out, all’equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla e ad altre realtà sindacali, studentesche e sociali, che hanno posto al centro della protesta la guerra, il riarmo e la precarietà delle nuove generazioni. Alla mobilitazione hanno aderito anche Cobas e Cub. A Catania il corteo partito da piazza Roma ha attraversato via Etnea e i Quattro Canti, fino a piazza Manganelli. A Trapani la manifestazione si è conclusa in piazza Vittorio Veneto.

La manifestazione arriva dopo settimane di assemblee e mobilitazioni nei luoghi di lavoro. A sfilare a Palermo sono anche i dipendenti delle numerose aziende coinvolte in vertenze occupazionali: dalla Sirti, sulla quale incombe la minaccia di licenziamenti collettivi, agli ex lavoratori Almaviva, ancora in attesa dei progetti di reimpiego, fino ai dipendenti della 4U impegnati nella commessa Mooney, con 96 posti di lavoro a rischio. In piazza anche i lavoratori del Comune di Palermo, in stato di agitazione dal 30 ottobre, gli operai edili della Cmc, ancora senza certezze sul futuro di almeno tre opere pubbliche, i rider, i lavoratori della sanità privata e quelli delle attività commerciali rimaste chiuse dopo l’incendio del centro commerciale Conca d’Oro.

Mario Ridulfo ha dichiarato: “Viviamo una crisi che è il risultato di un modello di sviluppo che scarica i propri fallimenti sulle lavoratrici e sui lavoratori, sui pensionati, sui giovani. Le emergenze, legate all’economia di guerra così come quelle legate al carovita e all’insicurezza sociale, non possono essere negate. Non bastano interventi spot, una tantum, né bonus”.

Numerosa anche la partecipazione degli studenti delle scuole superiori e delle università. Nelle ultime settimane oltre 20 istituti scolastici palermitani sono stati interessati da occupazioni, in un clima di crescente mobilitazione giovanile.

Gaia Ragusa, della Rete studentesca di Palermo, ha spiegato: “Da anni viviamo in scuole non sicure, con strutture fatiscenti, senza gli spazi adatti per la didattica e in un sistema scolastico che non si basa sulle reali necessità di noi studenti”. Tra le richieste, maggiori investimenti nell’istruzione e condizioni che consentano ai giovani di costruirsi un futuro in Sicilia.

A denunciare le difficoltà degli universitari c’è anche Giovanna Billitteri, coordinatrice dell’Udu Palermo, che ha detto: “In Sicilia migliaia di studenti e studentesse universitarie si trovano ogni anno a fare i conti con borse di studio insufficienti, carenza di posti letto e servizi inadeguati. Sono ostacoli che incidono concretamente sulla possibilità di proseguire il proprio percorso universitario. Nessuno deve rinunciare a studiare per i continui tagli all’istruzione. Il futuro delle nuove generazioni non può essere lasciato al caso: studiare è un diritto, non un privilegio”.

Con lo striscione in testa “Stato sociale, no stato di guerra. Pace, lavoro, diritti e saperi” è partito alle 10 il corteo della Cgil a Firenze per lo sciopero generale contro la manovra del governo, dopo il concentramento in piazza Indipendenza, dove sono confluiti anche i partecipanti provenienti da Prato e Pistoia. In un altro cartello mostrato dai manifestanti si legge: “Lavoro, scuola, casa e sanità ci state togliendo la dignità”. Sono oltre diecimila le persone che questa mattina sono scese in piazza a Firenze per lo sciopero generale contro la manovra del governo. Ma lo hanno fatto in due cortei distinti: da una parte la Cgil, dall’altra sindacati di base e studenti, in occasione dello Youth International Strike.

Nel corteo di manifestanti che aderiscono alla protesta della Cgil figurano anche esponenti del Pd cittadino con la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha sfilato lungo via Ridolfi, viale Strozzi, viale Belfiore, via della Scala, lungarno Vespucci, ponte alla Carraia, borgo San Frediano per concludersi in piazza del Carmine, dove sono in programma gli interventi dal palco, tra cui quello di Pino Gesmundo della segreteria nazionale.

L’altro corteo, alla stessa ora, alla Fortezza da Basso: in piazza Bambini e Bambine di Beslan si sono radunate le realtà confluite nell’Assemblea per lo sciopero, nata con la mobilitazione a sostegno della Palestina. Su viale Strozzi i due “serpentoni” sono confluiti per fare un pezzo di strada in comune fino a via della Scala con queste motivazioni: “Questo non significa avere delle posizioni politiche e sindacali convergenti con quella della dirigenza Cgil. Fare un pezzo di strada insieme significa voler stabilire con loro un rapporto chiaro e diretto perché siamo accomunati dagli stessi problemi: precarietà, i salari bassi, il costo della vita, il taglio della spesa sociale”.

“Contro governo guerra carovita” è lo slogan degli studenti medi romani che si è mosso da piazzale Ostiense per risalire piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, e poi unirsi ai Fori Imperiali con il corteo sindacale della Cgil.

In piazzale Aldo Moro si sono ritrovati invece i collettivi dei licei che compongono il coordinamento studentesco autonomo romano e gli universitari di Cambiare Rotta, che promettono di “bloccare facoltà, dipartimenti e accademie”. Un manifestante ha spiegato: “Da cinque anni vogliono inculcarci che la guerra è giusta ma noi non siamo d’accordo, serve solo all’industria delle armi. I lavoratori non arrivano a fine mese, le scuole cadono a pezzi, la gente non ha i soldi per curarsi e il governo non finanzia la sanità e il welfare”. I ragazzi scandiscono: “Noi la guerra non la vogliamo”.

In testa al corteo partito da Ostiense lo striscione “Libertà che ci prendiamo se nessuno ce la dà”, dal brano “Vanchiglia” di Errico Canta Male, ispirato agli ambienti dei centri sociali piemontesi. Il cantautore torinese, gli Stormy Six e i Modena City Ramblers fanno da colonna sonora, con brani intervallati da slogan contro il governo e contro la guerra. Tra gli slogam più gettonati: “Siamo tutti antifascisti”, “Se non cambierà intifada sarà” e “Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo le città”.

C’è dunque una giusta e diffusa presa di coscienza da parte degli studenti e dei lavoratori sul malgoverno. Emerge una voglia di cambiamento e di giustizia sociale tra i manifestanti. Quello che non si comprende è l’incapacità dell’opposizione a recuperare credibilità e costruire un progetto politico alternativo nei contenuti rispetto a quello portato avanti dal Governo.

Salvatore Rondello