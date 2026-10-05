Le sfide e la visione: perché l’Europa ha ancora bisogno di Draghi

Le sfide e la visione: perché l’Europa ha ancora bisogno di Draghi

Le sfide e la visione: perché l’Europa ha ancora bisogno di Draghi

Le sfide e la visione: perché l’Europa ha ancora bisogno di Draghi

Le sfide e la visione: perché l’Europa ha ancora bisogno di Draghi

Le sfide e la visione: perché l’Europa ha ancora bisogno di Draghi

Il saggio di Cristina La Bella come ritratto in divenire dell’ex premier: dalla matrice liberal-socialista al debito buono e all’IA per la sovranità dell’Unione Europea

Non è ancora tempo di pensione per Mario Draghi. I suoi recenti interventi – dal Rapporto sulla competitività consegnato a Ursula von der Leyen al discorso in memoria di Karl Brunner alla Banca Nazionale Svizzera pronunciato nei giorni scorsi – lo confermano una volta di più: l’ex Presidente del Consiglio e della BCE rimane una riserva strategica della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea. Le sue diagnosi risuonano come un avviso lucido: la speranza non è una strategia e, senza riforme profonde e un piano d’investimenti integrato, l’Europa rischia l’irrilevanza.

Per tale motivo l’ampia biografia di Cristina La Bella (“Mario Draghi. La speranza non è una strategia”, edizioni Agorà Santelli) più che un bilancio definitivo si presenta come il ritratto in divenire di una parabola ancora aperta, ponendo un interrogativo cruciale: come ha fatto quest’uomo, spesso definito “unitalian” per il suo stile asciutto, fin troppo sobrio a diventare la personalità italiana più stimata all’estero?

La Bella ricostruisce con cura la traiettoria di Draghi partendo dalle sue origini. Nato nel 1947, un anno spartiacque segnato dal Piano Marshall e dalla nascita dell’ordine monetario di Bretton Woods, figlio di un funzionario della Banca d’Italia e dell’IRI, Draghi riceve in eredità il senso profondo dell’etica del lavoro e dello studio. Orfano a soli sedici anni, studia dai Gesuiti (condividendo i banchi con Giancarlo Magalli) e si trova a fare da capofamiglia per i suoi fratelli.

Al MIT di Boston nel 1976 è il primo italiano a conseguire un Ph.D. ed è sotto la guida di maestri come Federico Caffè e Franco Modigliani, che Draghi approfondisce i criteri dell’analisi economica rigorosa.

Il saggio ripercorre le tappe di una carriera straordinaria: dal Ministero del Tesoro al fianco di Carlo Azeglio Ciampi e Guido Carli negli anni complessi delle privatizzazioni e del “Mercoledì Nero” del 1992, quando lo speculatore Soros attaccò la lira, alla parentesi in Goldman Sachs, fino alla nomina nel 2005 a Governatore della Banca d’Italia per rassicurare i mercati travolti dallo scandalo “Bancopoli”. Poi la consacrazione alla BCE con il celebre «Whatever it takes» che salvò l’Euro contrapponendosi anche al rigido ordo-liberismo dei Tedeschi. Infine, la chiamata al Quirinale da parte di Sergio Mattarella nel 2021 per guidare l’Italia fuori dall’emergenza Covid e lanciare il PNRR.

Il libro di Cristina La Bella non nasconde le resistenze e i contraccolpi politico-mediatici. Dalle reazioni populiste e le accuse per le privatizzazioni il testo mostra come Draghi abbia sempre tirato dritto, fedele all’idea che governare significhi assumere decisioni necessarie anche se impopolari (come quando, giovane professore a Trento, negli incandescenti anni Settanta, abolì gli esami di gruppo bocciando chi rispondeva a nome di tutti).

L’autrice mette in luce anche la difesa del multilateralismo e l’immediato sostegno all’Ucraina contro l’aggressione di Putin. In Aula, di fronte a chi citava Tolstoj per opporsi all’invio di armi a Kiev, Draghi rispose con chiarezza: non aiutare un popolo aggredito significa spingerlo alla schiavitù, una linea scivolosa che porta a giustificare tutti gli autocrati della storia.

È nell’impianto economico-culturale che il saggio intercetta la vera essenza del pensiero di Draghi: una matrice distintamente liberal-socialista. Una terza via moderna capace di superare sia il liberismo cieco che lascia il mercato abbandonato a sé stesso, sia i populismi e le ricette demagogiche dell’interventismo statale a pioggia.

Questa sintesi ideale si concretizza nella sua celebre distinzione tra debito buono e debito cattivo. Il debito cattivo è la spesa corrente fine a sé stessa, il sussidio sterile che alimenta la spirale dell’indebitamento, fa impennare i costi di finanziamento e rigenera l’inflazione, soffocando le finanze pubbliche. Il debito buono, al contrario, è l’indebitamento mirato all’investimento produttivo, allo sviluppo di capitale umano, infrastrutture e sviluppo: l’unico in grado di generare crescita e rendere sostenibile il debito stesso nel tempo.

Ed è qui che emerge la carica visionaria di Draghi. Per garantire la sovranità e il futuro del continente, il debito buono deve finanziare le grandi sfide della modernità: prime fra tutte la creazione di un’Intelligenza Artificiale europea, attraverso un fondo pubblico d’investimento da almeno 100 miliardi di euro, e la costruzione di una filiera produttiva autonoma per la transizione ecologica ed elettrica, al riparo da pericolose dipendenze geopolitiche esterne.

In questa ricetta che coniuga rigore, giustizia sociale, sviluppo tecnologico e patriottismo europeo c’è il cuore del messaggio di Draghi. Un insegnamento che dimostra come il suo pensiero sia attuale e come la storia della nostra Repubblica e dell’Europa abbia ancora bisogno della sua presenza.

Alfonso Piscitelli