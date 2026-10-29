Le vittime del terrorismo nella Giornata della memoria della regione Marche

Si svolgerà sabato 31 ottobre nel comune di Staffolo, in provincia di Ancona, la V “Giornata della memoria della regione Marche per le vittime del terrorismo, delle stragi e del dovere”, in concomitanza con la quindicesima giornata in memoria dell’appuntato Domenico Ricci, nativo del paese marchigiano, e tra le vittime della orrenda strage di via Fani.

Un evento a cui vogliamo dare il giusto risalto per diverse ragioni. Da socialisti siamo figli di una cultura che ha fatto della dialettica politica, anche quella più aspra e serrata, la base della propria identità eppure, con altrettanta nettezza, abbiamo, da sempre, sostenuto la necessità di riconoscerci, come Paese, in una serie di valori non negoziabili e non soggetti a divisioni e polemiche di alcun tipo.

Il Risorgimento, la Resistenza, il rispetto per i caduti di tutte le guerre, la Costituzione, la lotta al terrorismo e alle mafie, sono i pilastri su cui è costruita la nostra identità nazionale e la coscienza democratica che la sostiene, valori che nessuna speculazione politica può mettere in discussione.

Per questo ci piace particolarmente l’iniziativa del comune di Staffolo, dove l’amministrazione locale di centro-sinistra guidata dal sindaco Sauro Ragni, porta avanti, da anni, il suo impegno per non dimenticare, per costruire una memoria condivisa e per omaggiare tutte le vittime del terrorismo italiano, senza distinzioni e partigianerie. E lo fa non solo con iniziative come questa ma con un unicum che potrete osservare solo recandovi di persona tra le splendide colline coltivate a verdicchio da cui il paese è circondato; qui, infatti, il 18 settembre del 2021, è stato inaugurato, primo in Italia, il “Muro della Memoria italiano”, un monumento lineare di otto metri interamente dedicato a chi ha trovato la morte in quella terribile guerra civile che ha insanguinato il Paese dal 1962 al 2003.

Vi trovano posto, uno accanto all’altro, i nomi di 381 caduti, tra giovani di sinistra, di destra, appartenenti alle forze dell’ordine, politici, magistrati, sindacalisti, imprenditori e semplici cittadini; da allora, ogni anno, in collaborazione proprio con l’Associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di Via Fani, dedicata all’agente della scorta del Presidente Dc, si celebra il loro ricordo, con iniziative di varia natura che hanno ottenuto il riconoscimento di ben quattro medaglie concesse dai Presidenti della Repubblica Napolitano e Mattarella. Ecco, crediamo che questo sia lo spirito giusto per combattere violenza ed odi ideologici e per contribuire a costruire, anche attraverso la memoria condivisa, una vera democrazia matura.

Da socialisti e da riformisti abbiamo subito il terrorismo sulla nostra pelle, con i barbari omicidi, tra gli altri, di Walter Tobagi, Ezio Tarantelli, Roberto Ruffilli, Marco Biagi, Massimo d’Antona, la gambizzazione di Gino Giugni, uno dei padri dello statuto dei lavoratori, ed un elenco interminabile di aggressioni e ferimenti.

Proprio per questo crediamo che sul ricordo e sulla difesa della memoria di tutte le vittime del terrorismo, di qualsiasi colore fossero, e sul rifiuto di ogni tipo di violenza o intimidazione politica debba e possa esserci la massima unità, senza distinzioni di sorta. Da Staffolo ci arriva una lezione nazionale che, ci auguriamo, la politica romana sia in grado di cogliere ed amplificare, ancora di più in giornate come queste dove nuove e preoccupanti violenze gettano un’ombra inquietante sulla nostra fragile democrazia.

Francesco Di Lorenzi