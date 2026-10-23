L’egemonia culturale della sinistra che la destra recrimina

La destra lamenta periodicamente un’egemonia culturale a sinistra che non si riesce a scalfire. E che oltre a essere, a suo dire, all’origine di certi mali della società, come il disordine sociale, il lassismo e l’assenza dell’orgoglio nazionalista con la rinuncia alla sacralità degli ideali patriottici, impedisce al pensiero di destra di ottenere la giusta considerazione e ricevere gli apprezzamenti che merita.

Ma vi è più di un appunto da fare a tale discorso, già di per sé indice, peraltro, di un certo malinteso riguardo all’idea di cultura e al suo ruolo. La cultura non è un complemento intellettuale, una sorta di accessorio mentale all’uopo riservato e da riempire, quasi fosse un recipiente, di nozioni che non vanno scordate. Non è nemmeno una serie di istruzioni dettate da un’autorità che decide quale sia la modalità di pensiero legittima da seguire e ne misura ogni volta il grado di conformità.

Le cose sono un po’ più complicate. Perché la cultura è il pensiero. Il quale diventa cultura quando pensa sé stesso e il mondo circostante coniugando due proprietà della mente – senza le quali il pensiero stesso non potrebbe esistere – che sono la fantasia e la logica. La logica è l’ordine dato alle cose pensate affinché la mente riesca a ragionarci ed è sempre eguale a sé stessa e vincolante per tutti, pena l’incomprensione generale. La fantasia è la libertà di ognuno di pensare le cose come preferisce. Il segreto, in fondo, dell’individualità, perché è non avere le stesse, identiche fantasie di nessun altro ciò che fa di ogni soggetto un individuo, unico e irripetibile.

Nata dall’abbraccio di queste due attività cognitive divergenti, la cultura vive di un ordine mentale che è attratto dalla libertà di non sottostare a un altro ordine che non siano le regole della logica indispensabili a dare al pensiero un senso compiuto. Pertanto, è refrattaria a qualunque imposizione esterna che ne imbrigli la libertà di pensare in totale autonomia e tolga a tale disciplina della mente il primato intellettuale di essere essa la fonte originaria dei valori di cui viviamo.

È difficile immaginare, in questo quadro, che dettami ideologici, di qualsiasi fatta, possano esercitare un fascino sufficiente a far desistere la cultura dall’esercizio della libertà di pensiero che la fantasia, che ne è l’origine e da cui essa prende slancio, pretende. Certe categorie – quali ordine, conservazione, stabilità – che definiscono tradizionalmente l’ideologia della destra, slittano inevitabilmente nell’idea di comando.

Mal si addicono al dinamismo intellettuale che serve alla cultura per pensare il mondo e svolgere ruolo che le spetta, che è quello di essere al servizio del benessere dell’uomo e della società e del progresso di entrambi. Un compito che non consiste, naturalmente, nell’indottrinare le persone, ma nel renderle responsabili di sé stesse e del mondo in cui vivono perché consapevoli di ciò che scienza e conoscenza riescono a dire loro al riguardo.

Sebbene i dogmi e le ideologie – tanto di destra che di sinistra – siano alieni per principio allo spirito indipendente della cultura, è indubbio che, tendenzialmente, questo è più affine a quelle posizioni che sanno mantenere un atteggiamento critico verso sé stesse, senza preclusioni nei confronti di opinioni diverse al proprio interno. Che sono propense a leggere la storia in senso lato, riconoscendo errori e meriti con franchezza e obiettività verso chiunque. A dare valore all’uomo e alla sua libertà personale nell’ambito sociale, piuttosto che all’obbedienza dovuta a un capo. A considerare il rispetto per la dignità umana più importante delle punizioni comminate, quale che sia l’infrazione compiuta. Ad allargare lo sguardo sull’universo umano per capirne le dinamiche e coglierne i processi di trasformazione, piuttosto che a concentrarsi su fattori identitari divisivi che, quando sono separati dalla memoria storica cui appartengono, finiscono per essere solo pretesti per rivendicazioni reazionarie fuori tempo che mascherano, probabilmente, altri intenti inconfessati.

Certo, se una logica ineccepibile che dispiega una fantasia visionaria d’altrettanta perfezione è ciò che conferisce a una forma di pensiero la grandezza che ne sancisce l’egemonia culturale, non è difficile capire il lavoro improbo che attende molte parti politiche che vorrebbero contendersela, da destra, da sinistra, al centro o dovunque intendano posizionarsi.

Tutte piuttosto deboli su questo versante della forza del pensiero e del potere di seduzione emanato dalla loro visione politica. Ma, senza dubbio, certi slogan dogmatici come Dio, Patria e Famiglia, che destoricizzati appaiono essere solo direttive morali tanto banali quanto inutilmente autoritarie, non sono il miglior viatico per guadagnarsi posizioni preminenti. Né alzar la voce per rivendicarle, con tono perentorio, può bastare a conseguirle nonostante la mancanza delle qualità che esse pretendono.

Se la destra di Meloni vuole guadagnare l’egemonia culturale di cui lamenta l’assenza, dovrebbe misurarsi con quelli che sono i requisiti fondamentali della prassi di pensiero che ne consente l’affermazione.

Un compito arduo, se le premesse rimangono quelle che finora sono apparse.

Patrizia Torricelli