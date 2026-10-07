Legge elettorale. Maraio: “Errori da primo anno di Legge”

“Si accingono a votare la quinta legge elettorale della Seconda Repubblica, un record negativo nel mondo, e hanno messo persino la fiducia. E ancora una volta toccherà alla Corte costituzionale correggere gli errori della politica. Basterebbe mandare questo testo agli studenti del primo anno di Giurisprudenza, mentre preparano l’esame di diritto costituzionale: alcune storture le vedrebbero loro. Sono errori da manuale. Se ci fossero i bookmaker inglesi, l’intervento della Corte costituzionale ormai non lo quoterebbero neppure”.

A dirlo è Enzo Maraio, segretario di Avanti Psi. “Indicazione del premier, premio di maggioranza, alternanza di genere, firme: abbiamo sollevato questioni precise. Sulle firme, poi, si introduce una disparità macroscopica tra le forze politiche. Alcune, per raccogliere le sottoscrizioni richieste, sarebbero costrette di fatto a chiudere le liste prima di quelle esentate. E questa dovrebbe essere una competizione alla pari? Invece di fermarsi, correggere gli errori e confrontarsi, mettono la fiducia e tirano dritto. Questa legge finirà davanti alla Consulta e saranno bocciati ancora una volta. Le regole della democrazia non possono essere piegate alle convenienze della maggioranza di turno”, conclude.