Leonida Bissolati: l’anima limpida del socialismo riformista

Tra le figure che hanno plasmato il Novecento politico italiano, poche brillano di una luce profonda e incoercibile come quella di Leonida Bissolati

Tra le figure che hanno plasmato il Novecento politico italiano, poche brillano di una luce profonda e incoercibile come quella di Leonida Bissolati. Intellettuale di rara finezza, uomo di profonda rigore morale ed erede civile della grande tradizione risorgimentale, Bissolati ha incarnato la sintesi perfetta tra l’afflato sociale della giustizia e l’edificazione delle istituzioni democratiche. Per le pagine dell’«Avanti!», giornale che egli stesso contribuì a fondare e a guidare nell’intrepida risposta al potere reazionario con lo storico fondo «Di qui si passa», la sua lezione rimane un faro di straordinaria attualità. Cresciuto in una famiglia segnata dalla scelta laica del padre e temprato dagli studi giuridici a Bologna, Bissolati tradusse fin dalla giovinezza la propria spinta ideale in un’azione politica concreta. Dalla difesa dei contadini cremonesi alle prime lotte amministrative, la sua traiettoria non fu mai quella di un dottrinario astratto, bensì quella di uno statista riformista. Bissolati comprese prima di altri che la vera emancipazione dei lavoratori non passa dal sovvertimento eversivo, ma dall’ampliamento dei diritti, dall’istruzione laica e pubblica, dal consolidamento delle garanzie liberali e dalla finanza pubblica messa al servizio della crescita sociale. La sua adesione alla massoneria e la celebre battaglia parlamentare del 1908 per l’abolizione dell’insegnamento religioso nella scuola elementare testimoniarono un laicismo intransigente, orientato a costruire un cittadino consapevole, libero da ogni dogma. Tuttavia, la grandezza storica di Bissolati emerse in tutta la sua potenza con la nascita del Partito Socialista Riformista Italiano e di fronte ai tragici tornanti della storia internazionale. Quando la prima guerra mondiale travolse l’Europa, Bissolati rifiutò il neutralismo sterile. Sentì che la difesa della civiltà democratica e il completamento dell’unità nazionale richiedevano un impegno diretto. Arruolatosi volontario a cinquantotto anni nei veterani Alpini, decorato al valor militare e poi chiamato a compiti di governo, sostenne con tenacia la causa dell’intervento democratico. Egli intuì chiaramente che abbandonare il sentimento nazionale alle sole pulsioni reazionarie o scioviniste sarebbe stato un errore fatale per la sinistra. Il suo vero capolavoro politico e morale giunse nel dopoguerra. Con lungimiranza straordinaria, Bissolati propugnò una pace fondata sulla giustizia, sull’autodeterminazione dei popoli e sul rispetto delle minoranze, anticipando di decenni lo spirito dell’integrazione europea e dei principi guida della Società delle Nazioni. La sua ferma opposizione all’imperialismo di Sonnino lo portò alle dimissioni dal governo, un gesto di coerenza che pagò a caro prezzo. La violenta gazzarra nazionalista che gli impedì di parlare al Teatro alla Scala nel gennaio 1919 — guidata da quell’estremismo che presto avrebbe soffocato l’Italia — fu la dimostrazione della sua dolorosa preveggenza. Bissolati morì prematuramente nel maggio del 1920, lasciando un’eredità ideale inestimabile. Perfino chi lo combatte con ferocia doveva finire per riconoscerne la ragione e la statura. La generosità con cui il popolo socialista dell’«Avanti!», riunito per la prima pietra della nuova sede, tributò a Bissolati un commosso applauso finale ne consacrò per sempre il ricordo nell’alveo della memoria collettiva. Oggi, di fronte alle sfide di un mondo smarrito, rivendicare la figura di Leonida Bissolati significa riaffermare l’unione indissolubile tra la libertà individuale, il progresso sociale e la vocazione europeista. La sua vita ci ricorda che non c’è vero socialismo senza democrazia, e che la dignità della politica risiede nel coraggio delle idee e nella fedeltà alle proprie convinzioni.