Contesti, forme, temi

A cura di Andrea Rodighiero

Collana: Studi Superiori/Civiltà Classiche

Carocci editore

L’epica come scontro, come etica, come civiltà, come valore.

La tradizione è riuscita ad imprimerli come epigrafi nella mente dell’uomo.

Sulla questione omerica, molto, moltissimo si è dibattuto nelle sedi accademiche e non. Sulla veridicità della sua esistenza, oltre a due grandi poemi, ci rimane il grande lavoro di restituzione dei testi, tanto da generare nei secoli, l “affaire Omero”.

La capacità demiurgica di abbracciare il suo tempo e quello di entrare oggi nel nostro, presuppone una sintesi tra discipline diverse, in primis dalla metrica e dalla lingua composita e stratificata.

Il volume collettaneo di Carocci rilancia la dimensione poetica e poietica del cantore miceneo.

Come da introduzione, sembra quasi che “oggi leggiamo testi dotati di una loro compattezza compositiva: ci appaiono a più livelli come il risultato di un processo, non come l’esposizione di un programma fossilizza