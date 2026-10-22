L’esempio di Miraggio. Dal cantante mano tesa agli autotrasportatori

Carburanti, Rosario Miraggio vicino agli autotrasportatori, rinvia il concerto a Mugnano: “Non possiamo ignorare le difficoltà di famiglie e lavoratori”

Carburanti, Rosario Miraggio vicino agli autotrasportatori, rinvia il concerto a Mugnano: “Non possiamo ignorare le difficoltà di famiglie e lavoratori”

“Il momento delicato che stiamo vivendo, le difficoltà che stanno coinvolgendo tante famiglie e lavoratori, ci porta a prendere questa decisione”. Così il cantante napoletano Rosario Miraggio annuncia sui social il rinvio a data da destinarsi del concerto in programma a Mugnano di Napoli, già posticipato a venerdì 23 ottobre.

La decisione è maturata “alla luce delle difficoltà che stanno attraversando il Paese, con particolare attenzione alla protesta degli autotrasportatori e alle conseguenze del caro carburanti su famiglie e lavoratori”.

“La musica deve essere un momento di gioia, di condivisione e di spensieratezza, ma non possiamo ignorare ciò che sta accadendo intorno a noi”, aggiunge Miraggio, ringraziando il pubblico per la comprensione.