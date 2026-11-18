Agosto è per la Slovacchia un mese ricco di ricorrenze e significati che invitano a riflettere anche sull’attualità, cercando di sgrovigliare matasse complesse di relazioni storiche fra fatti politici apparentemente slegati o contraddittori ma che in realtà seguono un filo logico.

Il 21 ricorre l’anniversario dell’invasione sovietica del 1968 che sancì la fine della Primavera di Praga, mentre il 29 ricorre quello del sollevamento nazionale a partire da Banska Bystrica, nel 1944.

Nel ’44 Stalin, come aveva già fatto dalla Vistola qualche mese prima, lasciando che i tedeschi liquidassero la resistenza di Varsavia, lasciò a sé stessa anche la resistenza slovacca (con i suoi capi militari Golian e Viest deportati e trucidati in Germania). Era meglio per Mosca infatti (ottenuta la Cecoslovacchia, già abbandonata a Monaco dall’Occidente nel ’38), insediare capi formati come Klement Gottwald, ceco, (così sincronizzato da morire addirittura lo stesso giorno di Stalin) o il più giovane Gustav Husak, slovacco, (già sostenitore del Patto Molotov-Ribbentrop) il quale addirittura chiedeva la diretta annessione della Slovacchia all’URSS.

Nel ’68 Brežnev, dopo aver finto una riappacificazione, occupava la Cecoslovacchia (con le truppe del Patto di Varsavia senza Romania), deportava nottetempo il segretario nazionale Alexander Dubček (slovacco) e gli altri leader ispiratori della Primavera (tutti ex partigiani, che in alcuni casi avevano partecipato alla guerra civile spagnola, subito il lager e poi le purghe staliniane), per costringerli a firmare sotto minaccia di morte una resa incondizionata, riportandoli nel loro paese dove nel giro di pochi mesi sarebbero tutti usciti di scena, Dubček e la sua famiglia isolati totalmente e privati di tutto per 20 anni. Del gruppo solo František Kriegel medico non aveva firmato, dicendo “cosa potete farmi? Solo ammazzarmi”.

Nel ’69 proprio Husak avrebbe sostituito Dubček, incaricandosi della “normalizzazione” ’69-’89 (che per ironia della sorte perseguitava prima di tutto proprio le organizzazioni operaie, le radio e le pubblicazioni socialiste studentesche, gli istituti di studi marxiani e i loro studiosi come Richta o Kosik). Alexander Dubček tornò per poco alla ribalta nella politica ceca e slovacca, accanto al drammaturgo, filosofo, dissidente leader ceco del Forum Civico Vaclav Havel, sotto la sua prima presidenza, come presidente dell’Assemblea Federale post-’89. Nei primi anni ’90 accadde un processo di “pulizia” che come si può intuire da questo brevissimo riassunto ha radici lontane e dà risultati ancora oggi.

Vladimir Mečiar, ex informatore dei servizi segreti nell’università di Bratislava, divenne leader del Movimento per la Democrazia e, in alleanza con il partito cristiano, premier della Slovacchia, guidandone la separazione che Dubček (misteriosamente morto proprio a fine ’92 in un incidente al km 88 dell’autostrada Praga-Brno, autista illeso, valigetta personale scomparsa), insieme ad Havel cercò di osteggiare senza successo e senza che neanche si potesse celebrare un referendum: dal 1993 la Slovacchia e la Cechia furono separate, per decisione autonoma del premier slovacco, Mečiar, e di quello ceco, Klaus. Nonostante i rispettivi popoli volessero rimanere insieme, erano insieme dalla fondazione, nel 1918, di Tomaš Garrigue Masaryk, socialista di famiglia mezza ceca e mezza slovacca, convinto che la fratellanza sociale dovesse diventare la religione europea.

Personaggi come Dubček, ovvero i politici e intellettuali comunisti che avevano pagato sulla loro stessa pelle la Primavera, iniziarono a essere accusati di non essere stati difensori delle libertà e dei diritti ma di essere stati colpevoli (in genere da ex quadri comunisti dell’epoca husakiana, come l’attuale premier ceco Babiš, slovacco, ex dirigente aziendale degli anni ’80, informatore, prontamente riciclatosi nell’economia e nella politica dagli anni ’90), mentre per assurdo Husak veniva riabilitato da Mečiar e dalla sua parte politica. Mečiar si vantò di essere il “Lukašenko sul Danubio”, isolando fortemente la Slovacchia negli anni ’90, regalando con le privatizzazioni aziende pubbliche a potenti sostenitori e riavvicinando il paese alla Russia, oltre a sdoganare i nazionalisti revisionisti del regime fascista collaborazionista del prete Josef Tiso (1939-1945). Solo la breve parentesi Dzurinda, con una notevole abilità a ottimizzare i tempi, ha permesso alla Slovacchia di entrare in UE.

Non è un caso che a distanza di vent’anni, il delfino di Mečiar Robert Fico (classe ’64, giovane comunista dell’epoca husakiana) sia tornato per la terza volta al governo dal 2023 con il suo partito Smer (Direzione), sedicente socialista, con l’appoggio del partito nazionalista slovacco (SNS) e di Republika (evoluzione del Movimento per la Democrazia fondato da Mečiar, filorusso e di estrema destra).

Fico non è solo l’unico leader europeo a partecipare alle celebrazioni russe accanto a Putin (senza mancare di elogiare Trump, criticato solo sull’Iran), ha recentemente affermato che se a Occidente non c’è posto per la Slovacchia essa è pronta a inserirsi nel “Terzo Mondo” (sic), non si sa se i destinatori di quello che a lui suonava come un complimento siano rimasti offesi forse da una definizione sommaria quasi a livello dello storico trumpiano “shit-hole countries” anche se in un senso diverso. In visita in Uzbekistan ha dichiarato di guardare al loro modello come modello di governo a cui l’Europa dovrebbe ispirarsi, come ai governi, ha detto, della Cina e del Vietnam (Fico ha anche restituito ad Hanoi un dissidente vietnamita, nel 2016, Trinh Xuan Thanh, prelevato in Germania dove era rifugiato e rimpatriato con un aereo di stato slovacco).

Distribuisce eurofondi ad amici per fantomatici alberghi fantasma ovunque serva l’appoggio a qualche capo locale e invece di occuparsi del Danubio ai livelli più bassi di sempre, con una siccità che ha messo in ginocchio la produzione agricola, il grande trasporto fluviale commerciale e turistico e la produzione di energia, fomenta lo sciovinismo verso le minoranze (nel 2006 aveva addirittura sospeso il diritto alla doppia cittadinanza per la minoranza ungherese), contro i vaccini, gli ambientalisti, gli omosessuali, i rifugiati ucraini, i pochissimi immigrati e l’UE. Continua a intrattenere rapporti con i suoi storici finanziatori legati all’omicidio di Jan Kuciak e della sua fidanzata (il giornalista ucciso nel 2018 per le sue indagini sulla presenza della ‘ndrangheta in Slovacchia, il cui nome ora appare sui muri di Bratislava accanto agli altri due Jan, Hus e Palach, il riformatore religioso praghese messo al rogo nel 1415 a Costanza e lo studente di filosofia che si diede fuoco il 16 gennaio 1969 in protesta in piazza Venceslao a Praga come i monaci vietnamiti).

Cionondimeno è fautore di una grande “liberalizzazione” della speculazione edilizia e boom edilizio che stanno creando una bolla che rende inaccessibile il mercato immobiliare a una vasta fetta di popolazione con stipendi (soprattutto quelli pubblici) rimasti agli anni ’90. Ha invitato Dubai a acquisire il porto fluviale sul Danubio, inaugura in piena guerra la tratta Bratislava-Tel Aviv, perché per coerenza con tutto il resto non poteva certo condannare Netanyahu (pur essendo giustificazionista e negazionista nei confronti del governo responsabile della deportazione degli ebrei slovacchi nella seconda guerra mondiale), permette alle multinazionali di prelevare legname dalle foreste protette slovacche e ha recentemente sostenuto di nuovo che Husak meriti un posto d’onore fra i grandi slovacchi della storia e Mečiar sia addirittura “il Padre della Patria”, titolo dato anche a un recente convegno patrocinato dal governo in Parlamento, fra una vacanza lussuosa in Vietnam e l’altra.

Fico e i suoi ministri, parlamentari, europarlamentari (che votano spesso con Lega e Movimento Cinque Stelle) sono usciti dal Gruppo Socialista dell’Europarlamento solo da tre anni, cosa che dovrebbe interrogare una parte della sinistra europea più cool e hi-tech (che non ricorda Dubček) su quanto abbia capito della politica e della storia dei Paesi dell’ex Patto di Varsavia, ma quando vengono interrogati a proposito delle affermazioni storiche sopra elencate rispondono che non sono storici, che sono faccende di semantica.

La maggior parte degli slovacchi è europeista, ricorda Dubček (il cui portavoce Jiři Peikan fu portato all’Europarlamento da Craxi, anche lui senza eredi politici fra i grandi partiti), e vive forse proprio per questo, non per indifferenza, una stagione di astensione comune a tanti altri popoli europei. Normalmente è nelle elezioni comunali e presidenziali (essendo una repubblica semi-parlamentare con elezione diretta del presidente della Repubblica) che si esprime di più, come nei casi dell’elezione di Andrej Kiska e di Zuzana Čaputova, popolari presidenti civici dal notevole impegno sociale, culturale, civico, umano, ambientale, o nell’elezione del sindaco di Bratislava, Matuš Vallo, che ha reso la capitale sempre più verde e avanzata dal punto di vista dei servizi pubblici e sociali, ha aperto nuove linee di tram (cosa ritenuta obsoleta ma invece molto sostenibile e efficace) e tra poco dovrà essere riconfermato o abbandonare la guida del comune della capitale, vicinissima alla “rossa Vienna” (da sempre socialdemocratica).

Tra i candidati che lo sfidano, l’attuale ministro delle Infrastrutture di Smer Jozef Raž, il quale, in occasione del 21 agosto, ha condiviso il suo ricordo da bambino con quadretto familiare a passeggio con il cane lungo il Danubio (proprio il confine tragico dove morivano tutti i fuggitivi, come sul muro di Berlino), come se in quel giorno non fosse successo niente meritevole di ricordo, nel suo programma ha promesso di riqualificare la stazione ferroviaria centrale di Bratislava, statale, cosa che potrebbe fare ora come ministro, non ipoteticamente come sindaco (dal momento che essendo statale è nelle prerogative del ministro delle ferrovie, non del sindaco della città), ma d’altra parte è solo semantica e ogni analogia con altri ministri delle infrastrutture (non) è puramente casuale.