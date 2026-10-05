Lettere dalla Cina. Esercizio fisico tra politica e tradizione. Parte quarta

Sull’asfalto grigio i piedi tracciano la caminata e la salida basica.

Poi, impacciati, osano la baldosa.

È un tango.

Intorno ci sono tanti alberi e se alzi lo sguardo vedi subito che non ci troviamo a Buenos Aires ma in un parco di Shangai.

Lui e lei hanno almeno settanta anni ed hanno portato uno stereo portatile che sputa con garbo le note del bandoneon.

Non lontano altri li imitano ed ancora più in là una vecchietta con un vestito a fiori si muove avanti ed indietro insieme ad altri a passo di salsa.

Sui viali del parco qualcun altro segue i lenti movimenti del Tai-Chi e qualcun altro ancora, sempre in età avanzata, si destreggia tra gli attrezzi da ginnastica che la Città di Shangai ha installato nel parco affinché tutti li utilizzino.

La Signora che balla il tango si chiama Lian, che significa fiore di loto, simbolo di purezza ed eleganza. Stamani non è venuta da sola ma è stata accompagnata dal figlio Wei, nome che significa grande, potente.

Ed in effetti lui vuole essere potente e per venire al parco si è dotato di uno smartphone pieno di app che misurano tutti i suoi dati biometrici e psicofisici.

Appena Wei è arrivato, è entrato nel giardino, ha salutato la madre e si è diretto verso un totem tecnologico che la municipalità ha messo a disposizione di tutti.

Al totem puoi collegarti con il wifi o con il cavetto, digitare il tuo pin e ritrovare i tuoi dati biometrici e quelli degli allenamenti precedenti come la velocità, i passi, la forza, il tempo di reazione ed il consumo calorico.

Non solo Shangai però.

Anche a Pechino le opzioni per il fitness all’aperto negli ultimi due-tre anni si sono ampliate con parchi sportivi intelligenti dove sono state installate attrezzature per l’esercizio fisico ad alta tecnologia, gratuiti per i residenti.

Nel distretto di Chaoyang, ad esempio, c’è adesso una pista di 900 metri con 10 telecamere per registrare i dati di allenamento dei cittadini che vogliono cimentarsi con la corsa.

Quel parco dispone anche di cyclette interattive collegate a schermi che consentono gare multigiocatore.

Tornando invece tra gli alberi di Shangai, molti cinesi si cimentano in attività motorie tradizionali come lo Jianzi, una specie di volano piumato che in Cina è un vero e proprio sport nazionale.

Una signora attempata e con un cappello di paglia sorride ed invita un turista straniero a fare uno scambio.

In un’altra zona del giardino alcuni suonano il sax o strumenti a fiato o si impegnano in giochi da tavolo.

L’importante è stare all’aria aperta per praticare insieme esercizio fisico leggero o comunque attività ricreativa in compagnia, che aiuta a gestire anche difficoltà relazionali e prevenire disagi psicologici derivati dalla solitudine.

Del resto, la cura del benessere e della salute attraverso la pratica sportiva già da molti anni è diventata una priorità per il governo cinese.

Dal 2009 è stata istituita la Giornata Nazionale del Fitness, giusto un anno dopo le Olimpiadi di Pechino, stilando un programma normativo sul fitness, basato sulla diffusione e sull’incentivo della pratica sia da un punto di vista sociale che infrastrutturale.

Nel 2019 il governo ha predisposto un piano strategico decennale definito “Healty China 2030”, con il quale la Repubblica Popolare si impegna a garantire il miglioramento delle condizioni sanitarie dei cittadini cinesi, in un contesto in cui la popolazione sta gradualmente invecchiando sia a seguito dell’abbassamento della natalità che per le stesse innovazioni intervenute in ambito sanitario.

Ma tutto questo funziona per ridurre benessere e costi sociali?

L’esperienza cinese ed i benefici raggiunti stanno catturando l’interesse anche in istituzioni statali di diversi paesi europei e la riflessione sulla pratica sportiva, specialmente all’aperto, si unisce alla necessità di osservare con uno sguardo diverso la struttura delle nostre città negli aspetti urbanistici e nel rapporto cemento e verde pubblico.

Recentemente uno studio pubblicato su “The Journal of Sport and Science” ha acclarato che in Cina, nei luoghi in cui già in fase progettuale si tiene conto dell’equilibrio tra verde e cemento è constatabile un naturale e spontaneo aumento considerevole dell’attività fisica tra la popolazione, anche indipendentemente dall’avere a disposizione spazi appositamente attrezzati.

Germania, Olanda, Danimarca, Norvegia sono alcuni tra i paesi che guardano con più attenzione l’esperienza cinese.

Intanto è passata quasi un’ora e Lian continua a ballare il tango. Wei invece è corso via ed è sparito.

Da dietro una siepe di pittosporo arriva il suono di un saxofono e la melodia di Patricia, un brano di Art Pepper.

È un signore con la camicia bianca, un paio di sneakers, un pantalone color kaki.

Su un treppiede c’è uno smartphone che lo sta registrando.

Per un attimo percepisce di essere osservato ed alza lo sguardo da terra, oltre la fine montatura di metallo dei suoi occhiali.

Questione di un secondo, visto che subito torna a suonare in modo un poco incerto ma struggente.

Succede anche questo nei parchi di Shangai alle nove di mattina.