L’europa s’è desta? Sull’orlo del caos la sfida di un terzo cuore del mondo

Tra il ritorno degli imperi e l’aggressivo isolazionismo della “Fortezza America” di Trump: l’analisi di Luigi Chiapperini e la sfida della sovranità europea

Dopo aver analizzato lo scenario e le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina nel volume “Il conflitto in Ucraina” (2022), il generale di Corpo d’Armata Luigi Chiapperini allarga oggi lo sguardo in un saggio di ampio respiro geopolitico: “L’Europa s’è desta? Il vecchio continente nel pantano del nuovo mondo”. L’autore, che ha guidato sul campo i contingenti nazionali e multinazionali in contesti di crisi come il Kosovo (KFOR nel 2001), il Libano (UNIFIL nel 2006) e l’Afghanistan (ISAF nel 2012), unisce alla conoscenza teorica dei classici della scienza politica la concretezza operativa di chi ha misurato sul terreno la fragilità degli equilibri internazionali.

La premessa da cui muove Chiapperini è netta: il mondo è mutato in senso visibilmente più bellicoso. La fine delle illusioni ireniche ha lasciato il campo al riemergere di appetiti espansionistici di vecchi e nuovi imperi: tra i vasi di ferro dei grandi antagonisti l’Europa appare più debole o indecisa, costretta a muoversi tra superpotenze industriali, militari, demografiche come Stati Uniti, Cina e India.

Per decifrare questa nuova grammatica del potere globale, il generale richiama e aggiorna le due visioni della geopolitica classica: la teoria dell’Heartland di Halford J. Mackinder – che individuava nel cuore continentale dell’Eurasia il perno inaccessibile per il dominio del mondo – e quella del Rimland di Nicholas Spykman: la fascia costiera e marittima euro-asiatica la cui stabilità ed il cui controllo diventarono, nel secondo dopoguerra, il fondamento della dottrina del contenimento dell’URSS da parte di una coalizione a guida americana significativamente definita come “atlantica”.

Chiapperini promuove una evoluzione di queste idee cardine: a suo avviso, negli USA emerge oggi un secondo “Heartland” attraverso il progetto trumpiano di un impero continentale che rivendica il controllo della Groenlandia, come di Panama, del Venezuela e Cuba.

Anche il Rimland si evolve in una dimensione che abbraccia tanto l’Atlantico quanto l’Oceano Pacifico in un flusso comunicativo continuo anche attraverso il Mediterraneo. Emerge inoltre l’importanza strategica dell’Artide, con l’apertura di nuove vie di comunicazione e possibilità di estrazione in conseguenze delle dinamiche di riscaldamento globale.

Nella visione isolazionista e mercantilista propugnata da Donald Trump, l’America tende a ridefinirsi nella dimensione lugubre di una “Fortezza”: un impero continentale che rivendica il controllo dalla Groenlandia al Venezuela, estendendo un’influenza egemonica su Panama e i Caraibi, circondato da Stati satelliti e arroccato a difesa del proprio primato industriale ed energetico. Da questa fortezza, la diplomazia americana rischia di trasformarsi nella rude negoziazione di “deal” commerciali e geopolitici privi di pregiudiziali etiche, trattando senza alcuna distinzione alleati storici ed autocrazie orientali (per le quali appare anzi confermata una singolare fascinazione).

Lungo la fascia del Rimland, intanto, i conflitti si estendono a macchia d’olio: dalle tensioni attorno a Taiwan nelle mire espansionistiche di Pechino, fino all’Africa, dove la penetrazione russa e cinese impone all’Europa una nuova visione strategica (e in questa ottica lo sviluppo dei presupposti del Piano Mattei potrebbe essere una chiave interessante d’intervento), passando per il Medio Oriente, dove le estreme tensioni a Gaza e la crisi iraniana dimostrano la perdurante necessità di rilanciare la prospettiva di pacificazione degli Accordi di Abramo.

In questo quadro, la partita dell’Ucraina assume la rilevanza cruciale di una duplice sfida esistenziale: per noi e per i nostri diretti antagonisti. Per la Russia di Putin, l’Ucraina è la conditio sine qua non: senza di essa, Mosca può dire addio alle proprie ambizioni di riaffermare una sfera d’influenza imperiale sul continente europeo. Per l’Europa, al contrario, l’eventuale abbandono di Kyiv segnerebbe una ferita fatale al processo di integrazione comunitaria, esponendoci al condizionamento di forze politiche interne che agiscono sempre più sfacciatamente come lobby di influenza del Cremlino.

Cosa manca dunque all’Europa per affrancarsi dall’indecisione ed ergersi a “Terzo Cuore del Mondo”, capace di bilanciare le spinte anarchiche del caos globale? Chiapperini individua con precisione i quattro pilastri necessari: 1) La Governance: l’esigenza improrogabile di superare i veti incrociati e le paralisi istituzionali che ostacolano una tempestiva presa di decisione politica. 2) La rilevanza demografica: un trend da invertire non solo con politiche per la natalità, ma attraverso l’allargamento strategico e governato verso oriente e verso i Balcani. 3) l’autonomia energetica e delle materie prime: attraverso il forte impulso alle rinnovabili, il coraggioso riesame dell’opzione nucleare di nuova generazione e la ricerca di terre rare (e anche in questo caso il territorio ucraino assume una valenza strategica). 4) Infine una nuova cultura della difesa adeguata ai tempi.

Sul tema militare, la riflessione del Generale Chiapperini si ricongiunge idealmente alle grandi intuizioni dei padri fondatori dell’Europa Comunitaria. Una Difesa europea non significa un irrealistico sganciamento dagli Stati Uniti, bensì il riequilibrio equo di oneri e onori all’interno dell’Alleanza Atlantica, peraltro, nota l’autore, già il presidente americano Dwight Eisenhower sottolineava come la NATO dovesse reggersi su due pilastri, gli USA da un lato e l’Europa dall’altro secondo la formula purtroppo abortita della CED.

Dopo oltre settant’anni di pace garantita da ombrelli esterni, all’Europa non manca la potenzialità di difendersi autonomamente, quanto piuttosto l’elaborazione di una adeguata “cultura della difesa”. Una elaborazione che oggi deve fare i conti con i nuovi domini operativi: dai tradizionali ambienti terrestre, navale e aereo, fino allo spazio cibernetico, all’impiego massivo dei droni, all’Intelligenza Artificiale e alla comprensione delle dinamiche insidiose della guerra ibrida.

Le continue richieste di adesione all’Unione dimostrano che l’idea d’Europa non è affatto in declino, ma vive una fase di pericolosa incertezza. Di fronte alla logica del caos imperante nel mondo contemporaneo, l’Europa si trova a un bivio esistenziale: subire la storia andando in ordine sparso o affrontarla unita come soggetto sovrano. Il libro del generale Chiapperini costituisce in questo senso un prezioso vademecum operativo e concettuale per tutti coloro che non hanno rinunciato a vedere l’Europa finalmente desta come già l’Italia nel nostro Risorgimento.

Alfonso Piscitelli