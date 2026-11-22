VERSO IL 25 NOVEMBRE. La vicesegretaria nazionale dei socialisti interviene dopo i recenti fatti di cronaca nel Reggiano

Novembre non può e non deve ridursi a un rituale di circostanza. Mentre ci avviciniamo al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la realtà ci sbatte in faccia tutta la sua crudezza, riportandoci ancora una volta nella Bassa Reggiana, a Novellara.

È una ferita che non si rimargina. In quella stessa terra in cui la giovanissima Saman Abbas fu strappata alla vita per aver osato rivendicare il diritto di scegliere chi amare e come vivere, le cronache di questi giorni ci consegnano una nuova, agghiacciante storia di sopraffazione: una giovane donna di 25 anni, anche lei di origine pakistana, segregata in casa, picchiata, privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per restare isolata dal mondo, e sottoposta a violenze indicibili da parte del marito e dei familiari di lui. Si è salvata solo compiendo un gesto disperato, lanciandosi da un’auto in corsa pur di sfuggire a un destino segnato e a minacce che evocavano proprio il tragico epilogo di Saman.

Di fronte a fatti simili, la politica ha il dovere di abbandonare ogni timidezza e ogni ambiguità. Come socialisti, rivendichiamo da sempre una verità semplice e non negoziabile: i diritti umani, la dignità della persona e l’autodeterminazione femminile vengono prima di qualsiasi retaggio culturale, familiare o patriarcale. Non esiste alcun “relativismo” che possa giustificare o attenuare la riduzione in schiavitù di una donna, la negazione della sua libertà personale, il controllo sul suo corpo e sulla sua mente.

Quanto emerso a Novellara dimostra che le leggi, da sole, non bastano se non sono accompagnate da una presenza capillare dello Stato sul territorio e da un vero investimento sull’emancipazione. L’isolamento linguistico e sociale è la prima arma usata da chi vuole esercitare il dominio: impedire a una donna di parlare italiano significa impedirle di chiedere aiuto, di conoscere i propri diritti, di costruirsi un’indipendenza economica e relazionale.

Per questo, il nostro impegno in questo mese di novembre deve tradursi in proposte concrete e immediate:

• Potenziamento delle reti territoriali: Servono risorse strutturali e certe per i centri antiviolenza e per le case rifugio, affinché ogni donna che trova il coraggio di denunciare – o di fuggire, come accaduto nel Reggiano – abbia protezione immediata e percorsi reali di reinserimento lavorativo.

• Integrazione attiva e obbligo scolastico/linguistico: Dobbiamo abbattere i muri dell’isolamento domestico promuovendo corsi di lingua italiana e di educazione civica accessibili e incentivati, coinvolgendo scuole, consultori e servizi sociali come sentinelle attive sul territorio.

• Educazione al rispetto e all’affettività: La battaglia contro il patriarcato, in ogni sua forma e latitudine, si vince partendo dalle nuove generazioni, portando l’educazione all’affettività e alla parità di genere in tutte le scuole, senza tabù né passi indietro.

Il coraggio di questa giovane donna che ha scelto di rischiare tutto pur di essere libera, così come il sacrificio di Saman, interroga direttamente le nostre coscienze e le nostre istituzioni. Non possiamo permettere che esistano zone d’ombra dove la Costituzione italiana si ferma sulla soglia di casa. La libertà delle donne è la misura della civiltà di un Paese: difenderla, sempre e ovunque, è il primo dovere di chi fa politica.