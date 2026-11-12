Libertà, un terreno da presidiare ogni giorno

La storia del movimento operaio e del socialismo democratico ci ha insegnato che la libertà non è mai una conquista definitiva, ma un terreno da presidiare ogni giorno contro chi vorrebbe sottomettere l’individuo. Oggi quella sfida assume le forme inedite e insidiose della cosiddetta “guerra cognitiva”.

Siamo immersi in un flusso ininterrotto in cui il confine tra vero e falso, tra reale e finto, viene deliberatamente dissolto. Non si tratta di semplice disinformazione casuale, ma di una strategia precisa che ha come obiettivo primario la generazione della paura.

La paura è da sempre il miglior alleato dell’autoritarismo: paralizza il pensiero, alimenta la rabbia sociale e spinge i cittadini a guardare con sospetto alle istituzioni democratiche. Dietro questa offensiva non agisce una sola mano, bensì una pluralità di centri di potere. Sono soggetti portatori di interessi spesso divergenti, che pure convergono su un unico bersaglio: l’abbattimento delle società libere, viste come un ostacolo ai loro disegni egemonici.

Per i riformisti, combattere questa battaglia significa rivendicare il primato della ragione e della verità fattuale. Non possiamo lasciare i cittadini soli davanti agli algoritmi e alle campagne di manipolazione.

Occorre ricostruire il tessuto dei corpi intermedi, rafforzare il ruolo della buona politica, investire nella scuola e nella cultura come presidi insostituibili di emancipazione. La risposta alla fabbrica della paura è una democrazia adulta, capace di proteggere il pluralismo senza cedere al ricatto dell’insicurezza.

Raffaele Amendola