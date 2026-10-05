L’Intelligenza Artificiale e la nuova questione sociale: governare il progresso per difendere il lavoro e la dignità del cittadino

L’Intelligenza Artificiale e la nuova questione sociale: governare il progresso per difendere il lavoro e la dignità del cittadino

L’Intelligenza Artificiale e la nuova questione sociale: governare il progresso per difendere il lavoro e la dignità del cittadino

L’Intelligenza Artificiale e la nuova questione sociale: governare il progresso per difendere il lavoro e la dignità del cittadino

L’Intelligenza Artificiale e la nuova questione sociale: governare il progresso per difendere il lavoro e la dignità del cittadino

L’Intelligenza Artificiale e la nuova questione sociale: governare il progresso per difendere il lavoro e la dignità del cittadino

Ci troviamo di fronte a una transizione storica che non ammette ritardi o superficialità analitiche.

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa e l’automazione dei processi produttivi e dei servizi non rappresentano una semplice evoluzione tecnologica, bensì una trasformazione profonda della struttura socio-economica del nostro Paese e della nostra città.

Come socialisti riformisti, non abbiamo mai ceduto alle lusinghe di una retroguardia luddista: il progresso tecnico e scientifico è, per natura, uno strumento straordinario di emancipazione umana.

Tuttavia, la storia ci insegna che quando l’innovazione viene lasciata alle sole dinamiche del libero mercato, priva di un’adeguata regia pubblica e sociale, il rischio concreto è la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e la marginalizzazione di chi vive del proprio lavoro.

Parma e la sua provincia vantano un tessuto economico d’eccellenza, fondato sulla manifattura avanzata, sulla filiera agroalimentare, sulla logistica e su un ricco comparto del terziario e della conoscenza.

Proprio in questi settori l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sarà immediato e pervasivo. Non parliamo solo di automazione delle mansioni manuali o ripetitive, ma di un salto di qualità che coinvolge il lavoro intellettuale, impiegatizio e specialistico.

L’adozione di software algoritmici rischia infatti di generare esuberi di personale qualificato, svalutare rapidamente le competenze esistenti e portare a una crescente frammentazione contrattuale, con l’erosione dei diritti sindacali.

Il Partito Socialista Italiano di Parma ritiene che la sfida dell’IA vada affrontata con un pragmatismo riformista, guidato da principi inderogabili di giustizia sociale ed equità.

Per fare della tecnologia un fattore di progresso collettivo e non di disuguaglianza, proponiamo tre direttrici d’azione prioritarie:

1. Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

Se l’Intelligenza Artificiale aumenta la produttività aziendale, il beneficio non può tradursi esclusivamente in profitti aziendali o tagli all’organico.

È giunto il momento di redistribuire i guadagni di produttività attraverso la riduzione dei tempi di lavoro, garantendo più tempo di vita e redistribuendo le opportunità occupazionali.

2. Formazione permanente come diritto universale

Il Comune e le istituzioni locali, in sinergia con l’Università di Parma, i sindacati e il tessuto imprenditoriale, devono promuovere un piano straordinario di riqualificazione digitale accessibile a tutti i lavoratori, evitando che la transizione espella chi non è nativo digitale.

3. Etica dell’algoritmo e centralità della persona

In nessun luogo di lavoro l’algoritmo deve sostituire il giudizio umano nelle decisioni che riguardano il reclutamento, le sanzioni o la valutazione dei dipendenti.

Trasparenza sui codici e partecipazione dei lavoratori all’adozione delle nuove tecnologie devono diventare standard minimi negoziali.

Parma deve saper guidare questa sfida senza subirla.

Il nostro compito non è fermare il futuro, ma indirizzarlo verso l’interesse generale, garantendo che l’innovazione tecnologica sia sempre al servizio della dignità della persona, della qualità del lavoro e della coesione della nostra comunità.

Michele Rignanese

Segretario Cittadino PSI Parma