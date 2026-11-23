C’è stato un tempo in cui il socialismo si misurava con la capacità di organizzare la fabbrica, di strappare diritti dentro le mura dell’industria pesante e di ridistribuire la ricchezza prodotta dalle macchine a vapore e dalle catene di montaggio.

Oggi, mentre attraversiamo la soglia di quella che possiamo definire la quarta dimensione – lo spazio immateriale ma concretissimo in cui si fondono intelligenza artificiale, reti neurali e realtà aumentata – la domanda torna identica nella sostanza, pur mutando radicalmente nella forma: chi governa la tecnica? E, soprattutto, a beneficio di chi? L’era del cosiddetto tecno-capitalismo ha generato un’illusione pericolosa: che gli algoritmi siano neutrali, infallibili e destinati a ottimizzare naturalmente il benessere collettivo.

Sappiamo che non è così. Dietro ogni stringa di codice, dietro ogni piattaforma digitale che organizza la logistica, il credito o l’informazione, ci sono scelte politiche precise, rapporti di forza e nuove forme di accumulazione oligarchica. Se lasciata a sé stessa, l’automazione spinta rischia di produrre una nuova, drammatica polarizzazione: da un lato pochi signori feudali dei dati, dall’altro una moltitudine di lavoratori precari, sorvegliati e privati di potere contrattuale.

È qui che nasce l’urgenza di un’intelligenza socialista. Non si tratta di opporre un rifiuto luddista al progresso, errore che la storia del movimento operaio ha già superato da oltre un secolo, né di inseguire le utopie autoritarie di un “tecno-socialismo” centralizzato che affida le sorti dell’umanità a un freddo calcolatore di Stato. L’intelligenza socialista è, al contrario, la capacità riformista di rimettere l’essere umano e il lavoro al centro dell’ecosistema digitale. Cosa significa questo sul piano politico? Significa, innanzitutto, rivendicare la sovranità democratica sui dati, considerandoli un bene comune e non una materia prima da estrarre gratuitamente dalle vite dei cittadini. Significa pretendere la trasparenza degli algoritmi che regolano le assunzioni, i turni di lavoro e l’accesso al welfare.

Nella quarta dimensione digitale, la contrattazione collettiva deve entrare nei codici sorgente: il sindacato e la politica riformista hanno il compito di negoziare l’introduzione dell’intelligenza artificiale affinché l’aumento della produttività si traduca in riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, e non in espulsione sociale. Essere socialisti oggi vuol dire rifiutare il determinismo tecnologico.

Il futuro non è già scritto nei server della Silicon Valley o nei laboratori di Pechino. La tecnica è uno strumento straordinario di emancipazione, capace di liberare l’uomo dalla fatica alienante e di curare malattie un tempo incurabili, ma solo se guidata da una bussola etica e politica. L’intelligenza socialista è esattamente questa bussola: l’uso consapevole, critico e solidale dell’innovazione per costruire una società in cui la macchina serva l’uomo, e mai viceversa.

Raffaele Amendola