L’inverno del dissenso e il dovere della redistribuzione: una risposta socialista alla crisi

Ci affacciamo a un inverno che si preannuncia drammatico per milioni di famiglie italiane, schiacciate da un’inflazione implacabile e da un caro bollette che non concede tregua. I prezzi dei beni di prima necessità sono alle stelle, il potere d’acquisto dei salari è ridotto ai minimi termini e la percezione diffusa è quella di una vulnerabilità sociale diffusa.

Dinanzi a questo scenario, la risposta delle istituzioni si è trincerata dietro un alibi logoro: quello della “coperta corta” della finanza pubblica. Ci viene ripetuto che il bilancio dello Stato non dispone di fondi sufficienti per interventi strutturali d’emergenza. Ma per un movimento che affonda le sue radici nella giustizia sociale, questa non è una giustificazione accettabile: è una precisa abdicazione politica. Non possiamo permetterci il lusso dell’attesa. Aspettare passivamente che l’esasperazione popolare travolga gli argini, portando la cittadinanza in piazza con manifestazioni giornaliere e conflitti sociali diffusi, significa fallire nel compito primario della politica.

Il problema va anticipato oggi, con la forza della pianificazione economica. Se i fondi macroeconomici mancano, è dovere morale e politico di una classe dirigente degna di questo nome andare a recuperare le risorse necessarie scovandole “tra le righe” e le pieghe del bilancio pubblico. Significa aggredire gli sprechi, ottimizzare le voci di spesa non prioritarie e, soprattutto, attuare una profonda azione redistributiva.

La democrazia non è un concetto astratto fatto solo di procedure formali, ma si sostanzia nella dignità materiale delle persone. Giuseppe Saragat ci ha ricordato con straordinaria lucidità che «la democrazia non è soltanto libertà politica, ma è anche e sopra tutto giustizia sociale». Senza il soddisfacimento dei bisogni fondamentali – il riscaldamento, l’illuminazione, il nutrimento – la stessa impalcatura democratica vacilla. Rispondere all’emergenza invernale non significa elargire bonus temporanei a pioggia, ma ristabilire il primato dello Stato a tutela dei più deboli.

Le risorse per finanziare scudi tariffari energetici, per bloccare le speculazioni e per indicizzare i salari esistono: vanno prelevate con coraggio laddove la ricchezza si è concentrata e dove gli extraprofitti delle multinazionali dell’energia continuano ad accumularsi indisturbati. La coesione del Paese si difende mettendo al centro il lavoro e la dignità umana, respingendo le logiche di un mercato privo di regole che penalizza i ceti medi e popolari.

In questa battaglia ideale e materiale, risuonano attualissime le parole di Sandro Pertini: «La vera libertà esiste solo quando c’è la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, che può essere compromessa da un momento all’altro». È esattamente questo il rischio che corriamo nei mesi a venire: che il bisogno materiale increspi la stabilità delle nostre comunità.

Anticipare la crisi energetica ed economica non è una concessione assistenziale, ma un atto di autodifesa democratica e un’applicazione coerente del socialismo riformista. La redazione del nostro storico giornale deve continuare a dare voce a chi non ne ha, esigendo che la politica economica torni a servire i cittadini e non le fredde compatibilità finanziarie. Il bilancio di uno Stato civile deve saper trovare le risorse per proteggere il proprio popolo prima che il gelo sociale diventi irreversibile.

Raffaele Amendola