L’ITALIA NON E’ LA PROPAGANDA DI MELONI

Maraio: “Chi assalta è un delinquente ma il Governo non usi la violenza per nascondere il dissenso”

“Le proteste che attraversano il Paese raccontano un’Italia molto diversa da quella descritta dalla propaganda di Palazzo Chigi. Prezzi alle stelle, salari insufficienti, case inaccessibili, bollette e carburanti tartassano cittadini, tasse che aumentano e una sanità pubblica che fatica a garantire cure a tutti. Le famiglie sono in difficoltà, i giovani faticano a costruirsi un futuro e cresce il numero di chi non riesce ad arrivare a fine mese. È questo il Paese reale che il Governo continua a non vedere. Siamo vicini ai lavoratori, agli studenti e a tutti coloro che manifestano pacificamente per chiedere risposte concrete”.

Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.

“La condanna della violenza, però, deve essere ferma e unanime. Chi assalta attività commerciali, devasta le città o aggredisce le forze dell’ordine è un delinquente e va isolato senza ambiguità. Non si possono confondere le ragioni sacrosante della protesta con la violenza di chi la strumentalizza. Il Governo ascolti il disagio sociale invece di nasconderlo dietro gli episodi di violenza. E tutte le forze politiche, senza distinzioni, condannino chi trasforma le piazze in luoghi di scontro” conclude.