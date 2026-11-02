Lo sciopero non è un dispetto al potere ma il diritto di disturbarlo

La libertà di scioperare è la cartina di tornasole di una democrazia, e quando il potere comincia a temere il dissenso più del disordine, bisogna preoccuparsi.

C’è qualcosa di profondamente rivelatore in ciò che sta accadendo in questi giorni intorno al diritto di sciopero e non è soltanto una controversia sindacale, non è soltanto una questione di treni fermi, di autobus che non passano, di disagi per i cittadini, è una questione che riguarda la natura stessa della nostra democrazia.

Il diritto di sciopero, non è una gentile concessione del governo di turno, ma un diritto costituzionale.

Naturalmente, nessun diritto è assoluto, nei servizi essenziali occorrono regole, garanzie, prestazioni minime e rispetto dei diritti degli altri cittadini, ma una cosa è regolare un diritto, altra cosa è svuotarlo.

Qui torna attuale una lezione che Marco Pannella ha lasciato alla politica italiana.

Pannella aveva compreso, spesso prima e meglio di altri, che i diritti si misurano soprattutto quando danno fastidio, quando disturbano il potere, quando rompono il conformismo, quando costringono le istituzioni a guardare ciò che preferirebbero non vedere.

Il suo insegnamento sulla nonviolenza non era una predicazione di debolezza, era, al contrario, una forma esigente di combattimento politico.

Con lo sciopero della fame, la disobbedienza civile, la lotta per i diritti dei detenuti, per il divorzio, per l’aborto, per le libertà individuali, Pannella aveva fatto della legalità e della libertà due terreni di battaglia, ricordando che una legge non diventa giusta soltanto perché approvata e che una maggioranza non diventa automaticamente depositaria della verità.

La sua lezione era semplice e radicale, il dissenso non è una patologia della democrazia, ma una delle sue condizioni di esistenza.

Ecco perché sarebbe un errore confinare la questione dello sciopero alla disputa tra sindacati e Governo.

Il problema è più grande.e riguarda il rapporto tra autorità e libertà, tra ordine pubblico e diritti individuali, tra la tranquillità delle istituzioni e il diritto dei cittadini di contestarle.

Certo, chi sciopera deve rispettare le regole, non può intimidire chi lavora, impedire con la violenza la circolazione, devastare le città o negare agli altri le libertà che rivendica per sé.

La violenza non è una forma superiore di protesta è la negazione della ragione politica, proprio per questo bisogna distinguere con nettezza chi esercita un diritto da chi commette un reato.

Confondere le due cose significa offrire alla repressione una legittimazione che non merita e al disordine un alibi che non deve avere.

Uno Stato forte non è quello che impedisce ai cittadini di protestare, ma quello che sa garantire la protesta senza temerla, quello che protegge chi manifesta pacificamente e isola chi usa la violenza, quello che non scambia il silenzio per consenso e l’obbedienza per partecipazione.

C’è poi una questione politica che non può essere rimossa.

Quando le persone scioperano per il carovita, per salari che non tengono il passo con i prezzi, per servizi pubblici insufficienti, per il futuro dei propri figli, non basta rispondere che il Paese deve funzionare ma bisognerebbe domandarsi perché tante persone ritengano che, per essere ascoltate, debbano fermarlo.

Il conflitto sociale non è un incidente da correggere ma una componente fisiologica della democrazia.

La grande tradizione socialista riformista ci ha insegnato che il conflitto può diventare progresso quando viene riconosciuto, rappresentato e governato attraverso le istituzioni e non quando viene negato o amministrato soltanto con gli strumenti dell’autorità.

È qui che la lezione di Pannella incontra quella del socialismo liberale.

Non c’è emancipazione senza libertà, non c’è giustizia sociale senza diritti civili, non c’è democrazia senza la possibilità concreta di dissentire.

Una democrazia che tollera soltanto le proteste innocue finisce per tollerare soltanto le proteste inutili.

E allora, davanti alle polemiche di questi giorni, sarebbe bene ricordare una verità elementare.

Il diritto di sciopero non serve a rendere più semplice la vita di chi governa, serve a impedire che governare significhi decidere senza ascoltare.

Non si difende la libertà soltanto quando è comoda, non si difende la Costituzione soltanto nelle celebrazioni ufficiali, non si difendono i diritti soltanto quando non disturbano nessuno.

Questo Pannella lo aveva capito considerando la libertà una conquista quotidiana ed è il rumore di una protesta a ricordarci che esiste.