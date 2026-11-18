Dagli studi di Shin’ichirō Murakami alla Sapienza di Roma fino ai dilemmi del centrosinistra contemporaneo: perché le regole del condominio politico contano più delle formule elettorali.

C’è un filo invisibile che unisce le aule dell’Università della Sapienza di Roma degli anni Settanta alla cabina di regia del moderno centrosinistra italiano. Chi lo ha conosciuto e ha frequentato quegli storici corridoi accademici insieme a lui, ricorda un giovane e brillante ricercatore arrivato dal Giappone: Shin’ichirō Murakami, oggi Professore Emerito della Kobe City University of Foreign Studies e tra i massimi esperti asiatici di storia politica occidentale e italiana in particolare.

Giunto nella Capitale per studiare sotto la guida del celebre storico Pietro Scoppola, Murakami passava le sue giornate a decifrare le complesse correnti del cattolicesimo politico e i fragili equilibri della Prima Repubblica italiana. Da quell’osservatorio privilegiato, il professore ha dedicato l’intera carriera a un’operazione di specchio intellettuale: spiegare al Giappone le patologie della politica italiana (dal collasso della Democrazia Cristiana all’avvento del Berlusconismo). Questi studi, tuttavia, possono di converso offrire all’Occidente le chiavi di lettura del “modello Tokyo” per aiutare a comprendete i propri errori e rigenerare la propria politica.

Oggi, ad esempio, mentre la sinistra italiana tenta faticosamente di strutturare il cosiddetto “campo largo” per presentarsi come alternativa di governo, le lezioni e le intuizioni scientifiche di Murakami risuonano come un vademecum di straordinaria urgenza.

Due democrazie allo specchio

Per decenni, Italia e Giappone sono stati considerati i gemelli diversi della scienza politica. Entrambi i Paesi sono usciti dalla Seconda Guerra Mondiale con sistemi a partito dominante: la Democrazia Cristiana a Roma e il Partito Liberal Democratico (PLD) a Tokyo.

Tuttavia, mentre il sistema italiano è imploso nel 1992 sotto i colpi di Tangentopoli, dando vita a un trentennio di instabilità cronica e personalismi esasperati, il PLD giapponese è rimasto al potere quasi ininterrottamente fino ai giorni nostri.

Analizzando questa divergenza, gli studi di Murakami offrono alla sinistra italiana tre lezioni strutturali per provare a vincere le prossime elezioni e, soprattutto, per costruire un governo progressista finalmente non litigioso.

1. Istituzionalizzare il dissenso (La lezione delle Correnti o Fazioni)

La sinistra italiana soffre storicamente di una sindrome di purismo ideologico: ogni sfumatura programmatica rischia di trasformarsi in una scissione o in un veto paralizzante.

Il modello giapponese: Nelle sue analisi, Murakami evidenzia come il PLD giapponese gestisca il pluralismo attraverso le habatsu (le fazioni interne). Le fazioni non sono vissute come anomalie da eliminare, ma come correnti istituzionalizzate con regole rigide di finanziamento, rappresentanza e successione.

La lezione per il Campo Largo: I partiti della coalizione (PD, M5S, centristi e sinistra radicale) non devono fingere un’unanimità impossibile. Devono invece redigere un vero e proprio “patto di condominio” prima del voto: regole scritte e vincolanti per la risoluzione dei conflitti, stabilendo che le decisioni divisive vengano votate a maggioranza interna e che il dissenso venga incanalato in sedi protette, vietando le esternazioni incontrollate dei singoli leader al di fuori dei portavoce autorizzati e i ricatti quotidiani a mezzo stampa.

2. Disinnescare i “Leader senza Carisma”

Attraverso la traduzione e la diffusione in Giappone dei saggi del politologo italiano Mauro Calise, Murakami ha analizzato precocemente la “disintermediazione” — il fenomeno per cui i partiti di massa si svuotano a favore di leader fortemente mediatici.

Il rischio dell’antagonismo: Il centrosinistra italiano ha spesso cercato un “leader federatore” o si è compattato esclusivamente in chiave difensiva (l’anti-berlusconismo ieri, l’anti-Meloni oggi).

La ricetta strutturale: Murakami insegna che la personalizzazione esasperata alimenta la litigiosità, perché sposta la competizione sui sondaggi dei singoli capi politici. Per durare, il campo largo deve rimettere al centro il progetto collettivo e i corpi intermedi (territori, sindacati, associazionismo). La leadership deve essere vissuta come l’espressione di un comitato di gestione collegiale, disinnescando le gelosie e le competizioni personali tra i singoli leader della coalizione.

3. Blindare la macchina dello Stato

L’ultimo grande insegnamento che emerge dal confronto italo-giapponese riguarda la resilienza delle istituzioni. Il Giappone ha cambiato decine di Primi Ministri negli ultimi decenni, ma non ha mai vissuto crisi sistemiche grazie a una burocrazia ministeriale fortissima, autonoma e protetta dai cambi di colore politico.

L’applicazione italiana: In Italia, l’instabilità politica si traduce quasi sempre in paralisi amministrativa a causa di uno spoils system esasperato. Se il campo largo vuole governare senza farsi travolgere dalle proprie stesse turbolenze, deve concordare preventivamente e nei minimi dettagli la catena di comando burocratica e i ministeri chiave. Proteggere l’efficienza della macchina statale è l’unico modo per garantire che il governo continui a produrre risultati anche durante le inevitabili mareggiate politiche.

Il realismo politico come bussola

In sintesi, la parabola scientifica del Prof. Murakami suggerisce che le formule elettorali e i cartelli d’area non bastano a garantire la longevità di un progetto progressista. Se il campo largo vuole finalmente spezzare la maledizione della litigiosità interna, deve guardare a Oriente e fare proprio il realismo politico asiatico: accettare la propria natura frammentata e dotarsi di regole interne ferree. Solo così la sinistra italiana potrà smettere di essere una coalizione elettorale transitoria e trasformarsi, finalmente, in una solida forza di governo.

Appendice: Bibliografia Essenziale del Prof. Shin’ichirō Murakami

Per comprendere appieno la profondità della sua analisi comparativa tra il sistema politico italiano e quello estremo-orientale, si segnalano i suoi contributi scientifici, volumi e curatele più significativi:

Murakami, S. (2018). L’era di Berlusconi: la politica italiana in via di sgretolamento]. Tokyo: Iwanami Shinsho.

Murakami, S. (1989). La formazione della politica cattolica in Italia.

Murakami, S. (2006). “La transizione infinita: dinamiche di scomposizione nei sistemi di partito di Italia e Giappone”. Kobe City University of Foreign Studies Journal, 57(3), 45-68.

Murakami, S. (1994). “Il crollo della Democrazia Cristiana e il sistema del 1955 in Giappone: anatomia di due crisi parallele”. Studi di Politica Internazionale, 12(2), 112-135.

Calise, M. (2009). La fine del governo dei partiti: L’era dei leader senza carisma]. Traduzione e cura di Shin’ichirō Murakami. Tokyo: Iwanami Shoten.

Murakami, S. (a cura di). (2012). Fascismo, Totalitarismo e Democrazia di Massa: Interpretazioni Storiografiche tra Europa e Asia. Kobe: KCUFS Press.

Mario Bannoni