C’è uno spettro che si aggira per l’ Europa, e questa volta ha le sembianze del socialismo. Il 17 ottobre 2026 si preannuncia come una giornata di mobilitazione transnazionale, un pugno chiuso e alzato verso il cielo che attraverserà le piazze delle grandi città del Vecchio Continente: da Roma e Milano in Italia, a Parigi, Bordeaux e Saint-Étienne in Francia; da Lisbona, Porto e Coimbra in Portogallo, fino a Bruxelles, Gand, Lovanio, Turnhout, Colonia, Siviglia, con iniziative pronte a scattare anche a Dublino e Londra.



A muovere la protesta sono i giovani, i lavoratori e i cittadini schiacciati da un capitalismo liberale percepito ormai come un giogo insopportabile. I dati socio-economici, d’altronde, fotografano una frattura profonda: nell’Eurozona il 10% più ricco possiede il 57,2% della ricchezza totale delle famiglie , mentre ben 92,7 milioni di persone nell’Unione Europea sono a rischio di povertà o esclusione sociale . Persino il lavoro ha perso la sua funzione di emancipazione: l’ 8,3% dei lavoratori europei è a rischio indigenza . In un contesto dominato da privatizzazioni, tagli alla spesa pubblica e politiche di austerità imposte in nome della competitività, gli stipendi rincorrono affitti e bollette, le liste d’attesa spingono verso la sanità privata e la casa si trasforma da diritto sociale ad investimento speculativo per pochi.

La piattaforma della piazza rivendica i pilastri del socialismo democratico europeo che storicamente ha edificato il welfare state: tassazione dei grandi patrimoni, difesa dei contratti collettivi, investimenti massicci in ospedali, scuole pubbliche ed edilizia popolare. L’obiettivo dichiarato è lanciare un ultimatum alle istituzioni di Bruxelles: invertire la rotta del liberismo spinto, pena il collasso democratico a favore di derive autoritarie che, nello scacchiere geopolitico, trovano sponde e sostegno finanziario tra gli Stati Uniti e la Russia.

La grande eccezione: chi muove i fili della protesta?

Se la base materiale e il disagio sociale che alimentano la piazza sono indiscutibilmente reali, un’analisi profonda del panorama politico contemporaneo impone di porsi una domanda cruciale e spesso tabù: chi finanzia e promuove la logistica di una mobilitazione così capillarmente coordinata a livello europeo?

Da diverso tempo assistiamo ad un fenomeno sistemico: il grande potere finanziario e i colossi dell’informazione mainstream, avendo perso il reale consenso popolare a causa delle politiche di austerity, tendono a fabbricare, incanalare e controllare il dissenso . È la vecchia logica della “valvola di sfogo”: quando la pressione sociale diventa troppo alta, è più sicuro per l’establishment finanziare e dare visibilità a movimenti strutturati che incanalino la rabbia all’interno di binari prevedibili, piuttosto che rischiare rivolte spontanee, caotiche e realmente eversive.

Le grandi fondazioni filantropiche internazionali, i think tank d’oltreoceano e persino alcuni fondi legati al capitalismo speculativo hanno storicamente sostenuto movimenti apparentemente progressisti o di sinistra radicale. Questo sostegno non nasce da un’improvvisa conversione al socialismo, ma da precise finalità strategiche:

Neutralizzazione del potenziale rivoluzionario: Finanziare la logistica e la comunicazione di certe sigle permette di selezionare una leadership dialogante, più propensa alla retorica e alla negoziazione all’interno delle compatibilità europee che non alla rottura dei trattati finanziari. Frammentazione sociale: Focalizzare il dibattito pubblico esclusivamente su rivendicazioni parcellizzate impedisce una reale unione delle classi lavoratrici contro i veri santuari della finanza globale. Controllo dell’agenda politica: Consentire alla piazza di gridare contro “il capitalismo” per un giorno serve a legittimare i grandi media come spazi di “pluralismo democratico”, pur mantenendo intatta la struttura economica sottostante il giorno successivo.

Mentre i giovani di Roma, Parigi e Lisbona scenderanno in piazza il 17 ottobre con le scarpe consumate e la genuina speranza di riequilibrare gli effetti di un’Unione Europea asfittica, resta fondamentale vigilare su chi siede nelle retrovie della cabina di regia organizzativa. Il rischio reale è che la sacrosanta richiesta di una redistribuzione della ricchezza venga, ancora una volta, cooptata da quegli stessi poteri finanziari che usano il dissenso come un brand per autoperpetuarsi.